/विद्यार्थ्यांना आता मालवणी आणि वऱ्हाडीचं शिक्षण, बोलीभाषेच्या ओळखीसाठी बालभारतीचा मोठा निर्णय!

Balbharatis Major Decision: महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना राज्याच्या समृद्ध भाषिक परंपरेची ओळख करून देण्यासाठी बालभारतीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून लागू होणाऱ्या नव्या अभ्यासक्रमातील पाठ्यपुस्तकांमध्ये विविध बोलीभाषांना स्थान देण्यात आले आहे. इयत्ता सहावीच्या मराठी पाठ्यपुस्तकात मालवणी आणि वऱ्हाडी या लोकप्रिय बोलीभाषांचा समावेश करण्यात आला असून, भविष्यात अकरावी-बारावीपर्यंतही हा उपक्रम विस्तारण्याचा विचार सुरू आहे.
बालभारतीने नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नवीन पाठ्यपुस्तके तयार केली आहेत. या पुस्तकांमध्ये प्रमाण मराठीसोबतच राज्यातील विविध बोलीभाषांची ओळख करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना भाषेची विविधता समजावी आणि स्थानिक भाषिक संस्कृतीबद्दल आदर निर्माण व्हावा, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
नव्या सहावीच्या पाठ्यपुस्तकात मालवणी आणि वऱ्हाडी या बोलीभाषांमधील निवडक साहित्याचा समावेश करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना त्या बोलीभाषांतील उतारे वाचायला मिळतील. यासोबतच संबंधित लेखकांची माहिती आणि त्या भाषेची वैशिष्ट्येही दिली जाणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ भाषा नव्हे तर त्या भागातील संस्कृती आणि जीवनशैलीचीही ओळख होणार आहे.
महाराष्ट्रात कोकणी, मालवणी, वऱ्हाडी, अहिराणी, खानदेशी, आगरी यांसारख्या अनेक बोलीभाषा बोलल्या जातात. या बोलीभाषांमध्येही दर्जेदार साहित्यनिर्मिती होत असल्याची जाणीव विद्यार्थ्यांना व्हावी, यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात आला आहे. भाषेच्या विविध रूपांचा अभ्यास केल्याने विद्यार्थ्यांची भाषिक समज अधिक व्यापक होण्यास मदत होणार आहे.
बालभारतीच्या माहितीनुसार, यापूर्वीच्या अभ्यासक्रमातही काही प्रमाणात बोलीभाषांतील कविता आणि धड्यांचा समावेश होता. या प्रयोगाला शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि साहित्यिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. त्याच अनुभवाच्या आधारे नव्या अभ्यासक्रमात बोलीभाषांचा समावेश अधिक प्रभावी पद्धतीने करण्यात आला आहे.
बालभारती आता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या सर्व वर्गांच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये बोलीभाषांचा समावेश करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. याशिवाय अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांनाही राज्यातील विविध बोलीभाषांची ओळख करून देण्याबाबत विचार सुरू आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षात पाचवी, सातवी, नववी आणि अकरावीच्या नव्या पाठ्यपुस्तकांमध्येही अशा प्रकारचे बदल पाहायला मिळू शकतात.