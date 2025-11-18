पुण्यात थंडीत शेकोटी पेटवण्यावर बंदी, शेकोटी पेटवल्यास दंडात्मक कारवाई; बंदीचे कारण जाणून शॉक व्हाल

Pune Bonfire : राज्यात सर्वत्र थंडीचा कडाका वाढला आहे. थंडीपासून बचाव करण्यासाठी अनेकजण शेकोट्या पेटवतात. पुण्यात थंडीत शेकोटी पेटवण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. शेकोटी पेटवल्यास दंडात्मक कारवाई होणार आहे. पालिका आयुक्तांनी शेकोटी पेटवण्यावर बंदी घातली आहे. जाणून घेऊया आयुक्तांनी हा निर्णय का घेतला आहे.
सोसायटी वॉचमन, सफाई कामगार थंडीपासून बचावासाठी कचरा, कपडे, टायर जाळून शेकोटी पेटवतात. पण त्याने पुण्याचे हवा प्रदुषण वाढतंय, धूराचं प्रमाण वाढतंय म्हणूनच पालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी शेकोटी पेटवायला बंदी घातली आहे. यापुढे शेकोटी पेटवल्याल दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
पुणे महापालिका आयुक्तांनी परिपत्रक काढले
नागरिकांना जाहीर आवाहन
पुणे शहरातील अनेक गृहनिर्माण संस्था, व्यावसायिक संकुले तसेच निवासी परिसरांमध्ये रात्रीच्या वेळी सुरक्षा कर्मचारी थंडीपासून बचाव करण्यासाठी उघड्यावर शेकोट्या पेटवताना लाकूड, कचरा किंवा कोळसा जाळतात. यामधून निर्माण होणाऱ्या धुरांमुळे पुणे शहरातील हवा प्रदूषण वाढत आहे.
हवा प्रदूषणामुळे न केवळ वातावरणामध्ये बदल होतात, तर याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर देखील होतो. शेकोट्या पेटवल्यामुळे धूर, कार्बन मोनोऑक्साइड PM १०. PM २.५ आणि अन्य हानिकारक वायूंच उत्सर्जन होऊन श्वसनावर परिणाम होतो, ज्यामुळे दमा, अस्थमा आणि इतर श्वसन रोगांचा धोका वाढत आहे.
शहरातील हवा गुणवत्तेत सुधारणा करणेसाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाने हवा प्रदूषणाला नियंत्रित करण्यासाठी विविध कायदे आणि नियम बनवले आहेत. जसे कि "हवा (प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, १९८१" अंतर्गत भाग ४ कलम १९ (५), आणि "घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६" कलम १५ (छ) तसेच पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय यांचेकडील राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रमची दि. २५/८/२०२२ रोजीची मार्गदर्शक तत्वे यानुसार उघड्यावर कोळमा / जैविक पदार्थ (बायोमाम)/प्लास्टिक / रबर आणि इतर कचरा जाळण्यास मनाई केली आहे.
जर पुणे शहरातील सोसायटीच्या परिसरात किंवा रस्त्यावर शेकोटी पेटवून उघड्यावर कोळसा/जैविक पदार्थ (बायोमास) / प्लास्टिक / रबर आणि इतर कचरा जाळून धूर निर्माण केला आणि कोणत्याही गृहनिर्माण संकुलातील वॉचमन, सफाई कामगार आणि इतर कामगार व्यक्ती, मनपा कर्मचारी किंवा कंत्राटी कामगार किंवा मनपा ठेकेदाराकडील नियुक्त कंत्राटी कामगार या नियमांचे उल्लंघन करताना आढळल्यास, त्यांच्यावर पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत दंडात्मक कारवाई केली जाईल याची नोंद घ्यावी.