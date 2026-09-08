/गणेशोत्सवात मुंबई गोवा महामार्गावर अवजड वाहनांना बंदी; कोकणवासीयांचा प्रवास सुखकर होणार

Ganeshotsav 2026 : गणेशोत्सवादरम्यान मोठ्या संख्येने मुंबईतील कोकणवासीय आपल्या गावी गणेशोत्सवासाठी जातात. रेल्वेची तिकिटं मिळणं सर्वांनाच शक्य नसतं, त्यामुळे अनेकजण रस्तेमार्गाने आपापल्यागावी प्रवास करतात. दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने शहरात राहणारे कोकणवासीय मुंबई गोवा महामार्गावरून आपल्या गावी जाण्यासाठी निघतात. दररोज मुंबई गोवा महामार्गावरून अवजड वाहनांची येजा सुरु असते. मात्र गणेशोत्सवादरम्यान या अवजड वाहनांमुळे मुंबई गोवा महामार्गात वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून राज्य शासनाने मुंबई ते गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर 16 टन किंवा त्यापेक्षा अधिक वजन असलेल्या अवजड वाहनांना गणेशोत्सवादरम्यान बंदी घातली आहे.
आगामी गणेशोत्सवादरम्यान कोकणात जाणाऱ्या भाविकांचा प्रवास सुरळीत व्हावा आणि महामार्गावर वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर 16 टन किंवा त्यापेक्षा अधिक वजन असलेल्या अवजड वाहनांना बंदी घातली आहे. 11 ते 15 सप्टेंबर, 18 ते 20 सप्टेंबर आणि 25 ते 26 सप्टेंबर या कालावधीत ही बंदी लागू राहणार असून दूध, पेट्रोल, औषधे, भाजीपाला आणि आपत्कालीन सेवा पुरवणाऱ्या अत्यावश्यक वाहनांना या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहे.
गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या एसटी बसचा बुकिंग हे फुल्ल झालं आहे. गणेशोत्सवासाठी विशेष गाड्यांच्या आरक्षणांतर्गत 612 गाड्यांचे आरक्षण फुल्ल झालं असून यंदा 387 गाड्यांच्या ग्रुप बुकिंगचा रेकॉर्ड नोंदवला गेलाय. मुंबई सेंट्रल, परळ आणि कुर्ला या आगारांमधून सिंधुदुर्ग, रायगड आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांत जादा गाड्या धावणार असून यावेळी एसटी महामंडळाने 5200 जादा गाड्या चालवण्याची तयारी केली आहे. 14 ते 25 सप्टेंबर दरम्यान यंदा गणेशोत्सव असून 11 आणि 12 सप्टेंबर दरम्यानच्या तारखांची सर्वाधिक एसटीचे बुकिंग झालं आहे.
गणेशोत्सवकाळात कोकणवासीयांना गावी जाण्यासाठी सीएसएमटी येथून थेट सावंतवाडीपर्यंत एक्सप्रेस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. गाडी क्रमांक 15087 सीएसएमटी-सावंतवाडी एक्सप्रेस पावसाळी वेळापत्रकात म्हणजेच 20 ऑक्टोबरपर्यंत दरदिवशी रात्री 11: 55 वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी दुपारी 1: 50 वाजता सावंतवाडीला पोहोचेल, तर गाडी क्रमांक15088 सावंतवाडी ते सीएसएमटी एक्सप्रेस सायंकाळी 5 वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 6: 40 वाजता सीएसएमटीला पोहोचेल. या विशेष रेल्वेमुळे कोकणवासीयांना रेल्वे मार्गाने जाणं सुद्धा सोयीचं होणार आहे. सीएसएमटी ते सावंतवाडी एक्सप्रेसला या मार्गावरील जवळपास सर्वच मोठ्या रेल्वे स्थानकांवर थांबा घेणार आहे. यात मुख्यत्वे दादर, ठाणे, पनवेल, पेण, सेहा, माणगाव, वीर, खेड, चिपळूण, सावर्डा, आरवली, संगमेश्वर, रत्नागिरी, आडवली, विलवडे, राजापूर, वैभववाडी, नांदगाव, कणकवली, सिंधुदुर्ग आणि कुडाळ यांचा समावेश आहे.