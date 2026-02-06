English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याने कायमचा गमावला डोळा! प्लॅटफॉर्मवरील CCTV मधील Video पाहाच

Bandra Railway Station CCTV Footage: वांद्रे स्थानकावरील हा हादरवून टाकणारा घटनाक्रम प्लॅटफॉर्मवरील सीसीटीव्हीमध्ये रेकॉर्ड झाला असून स्टेशनवर त्यावेळेस काय झालं हे सीसीटीव्हीमध्ये दिसत आहे. नेमकं घडलं काय जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 6, 2026, 01:11 PM IST
समोर आला धक्कादायक व्हिडीओ

Bandra Railway Station CCTV Footage: मुंबईत लोकल ट्रेनमध्ये प्रवाशांमधील भांडणातून काही दिवसांपूर्वी एका प्राध्यापकाची हत्या करण्यात आल्याची घटना ताजी असतानाच पुन्हा एक असाच प्रकार घडला असून या वेळेस एका प्रवाशाला आपला डोळा गमवावा लागला आहे. किरकोळ वादावरुन एका निरपराध व्यक्तीला मोठा धक्का बसला आहे. बुधवारी (5 फेब्रुवारी 2026) रात्री सुमारे 11 वाजता वाद्रे स्टेशनवर एका 28 वर्षीय तरुणाला दगड लागून डाव्या डोळ्याची दृष्टी गमावली आहे.

त्या डोळ्याने परत कधीच पाहता येणार नाही

डॉक्टरांनी या प्रवाशाच्या डोळ्यावर जबर मार लागला असून त्याच्या डाव्या डोळ्याची दृष्टी परत येणार नाही. पीडित व्यक्तीचं नाव निशांत रत्नकुमार खत्री असून हा 28 वर्षीय तरुण दादर (पश्चिम) येथील सेनापती बापट मार्गाजवळ मनीष मार्केट येथील रहिवासी आहे. नरसी मोनजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजमधून एमबीए पूर्ण केलेला निशांत साकिनाका येथील एका खासगी कंपनीच्या अकाउंट्स विभागात काम करतो. 

दोघांच्या भांडणात कारण नसताना गमावला डोळा

पीडित निशांत रत्नकुमार खत्री सागर टेक प्लाझा येथील ऑफिसमधून काम आटोपून अंधेरी-चर्चगेट फास्ट लोकल ट्रेनने बुधवारी रात्री परत येत होता. ट्रेनच्या डब्यात तिसऱ्या सीटवर बसलेल्या निशांतसमोर ट्रेनमध्ये दोन प्रवाशांमध्ये भांडण सुरू झाले. एकाने दुसऱ्याला मारण्याची धमकी दिली. वांद्रे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 वर ट्रेन थांबली तेव्हा एका प्रवाशाने रुळावर उतरून दगड उचलला आणि दुसऱ्यावर फेकला, पण तो ट्रेनला लागला. नंतर त्याने दुसरा दगड उचलून डब्यात फेकला, जो लक्ष्य चुकून निशांत यांच्या डाव्या डोळ्याला लागला. निशांत यांनी सांगितले की, डोळ्यातून रक्त येत असतानाही कोणीही मदत केली नाही. ते रक्त येत असतानाही ट्रेन चालू असतानाच उडी मारून प्लॅटफॉर्मवर उतरले आणि स्टेशन मास्टरच्या ऑफिसपर्यंत रक्त ओघळत चालत गेले. तेथे 45 मिनिटे वाट पाहावी लागली. नंतर भाभा हॉस्पिटलमध्ये निशांतवर उपचार करण्यात आले.

आरोपी मूळचा उत्तर प्रदेशचा

घटनेनंतर स्थानकावर काही काळ तणावाचे वातावरण होते. रेल्वे पोलिसांनी तात्काळ आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करुन त्याला अटक केली आहे. सीसीटीव्ही फुटेज प्राप्त करुन त्यात दिसलेल्या इसमाबाबत गुप्त बातमीदारांना माहिती दिली असता सदर सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसणारा इसम हा दादर येथे दिसत असल्याबाबतची खात्रीशीर माहिती प्राप्त झाली त्या अनुषंगाने वांद्रे रेल्वे पोलीस ठाण्यातील गुन्हे प्रकटीकरण टीमने सापळा लावून त्यास दादर येथून ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्याचाकड़े अधिक विचापूस व चौकशी करून त्यास नाव पत्ता विचारले असता त्याने त्याचे नाव योगेंद्र वंशराज बौध्द असं असल्याचं सांगितलं आरोपी 26 वर्षांचा आहे. आरोपी हा सध्या मुंबईत मजुरी करत असून पालघरमध्ये वास्तव्यास असला तरी मूळचा उत्तर प्रदेशमधील आझमगडचा आहे. 

मालाडमधील हत्येनंतर पुन्हा रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

