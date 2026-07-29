Add Zee Business As A Preferred Source
App

सुस्साट! वांद्रे-वरळी सीलिंकचा विस्तार, कसा असेल हा नवीन मार्ग, वाचा A To Z माहिती

वरळी, वर्सोव्यातून वाहने थेट पाली हिल, बँडस्टँडकडे आणता येणार वांद्रे-वरळी सीलिंकचा विस्तार करण्यात येणार आहे. कसा असेल नवा मार्ग

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 29, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:28 PM IST
सुस्साट! वांद्रे-वरळी सीलिंकचा विस्तार, कसा असेल हा नवीन मार्ग, वाचा A To Z माहिती
Image Credit: Mumbai local train update Central Railway reveals the reason why train are running late

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
सुस्साट! वांद्रे-वरळी सीलिंकचा विस्तार, कसा असेल हा नवीन मार्ग, वाचा A To Z माहिती
Bandra Worli Sea Link2 min ago
2
salman khan10 min ago
3
the traitors season 213 min ago
4
astrology19 min ago
5
Film Star36 min ago