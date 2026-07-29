सुस्साट! वांद्रे-वरळी सीलिंकचा विस्तार, कसा असेल हा नवीन मार्ग, वाचा A To Z माहिती

वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकचा विस्तार करण्यात येणार आहे. त्यामुळं नागरिकांना थेट वरळी, वर्सोव्यातून वाहने थेट पाली हिल आणि बँडस्टँडकडे जाता येणार आहे. राज्य सरकारने महत्त्वाच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. तसंच, या प्रकल्पाच्या खर्चासाठी 1,722 इतका निधी खर्च करता येणार आहे.
वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूला वांद्रे किल्ला येथे जोडणाऱ्या 3.55 किलोमीटर लांबीच्या अतिरिक्त जोड रस्त्याच्या 1,722 कोटींच्या खर्चाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली. हा शासन आदेश जाहीर केला आहे. त्यामुळे राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (एमएसआरडीसी) उभारण्यात येणाऱ्या या मार्गामुळे आता पाली हिल, बँडस्टैंड आणि वांद्रे पश्चिम परिसरात वरळी आणि वर्सोवाकडून येणाऱ्या वाहनांना थेट पोहोचणे शक्य होणार आहेत. तसेच या भागातील वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे.
MSRDC कडून 17.7 किमी लांबीच्या सी लिंकच्या उभारणीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यानुसार सागरी मार्गावर एकूण 8 मार्गिका बांधल्या जाणार आहेत. यातील मुख्य सागरी सेतू 9.60 कि.मी. लांबीचा असून तो समुद्रात 200 मीटर आतमध्ये उभारला जाणार आहे. आता समुद्रात रस्ता उभारणी करण्याचे काम सुरू आहे.
वांद्रे पश्चिममधील पाली हिल, बँडस्टैंड, वांद्रे किल्ला आणि ताज लैंड्स एन्ड परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होते. या भागात पर्यटकांची तसेच अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सतत ये-जा असते. भविष्यात या भागातील पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे आणखी लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा अतिरिक्त जोडरस्ता उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रकल्पामुळं वाहतूक वेळेत मोठी बचत होणार आहे. दक्षिण मुंबईतून पश्चिम उपनगरात जलद व सुलभ प्रवास होणार आहे. तसंच, महत्त्वाच्या भागांना थेट व अखंड कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. या विस्तारामुळं आर्थिक विकासाला पर्यटन, उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी वाढणार आहेत.
वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी), कुर्ला एलबीएस मार्ग, धारावी व शीव परिसराला जोडणाऱ्या शीव उड्डाणपुलाच्या रखडलेल्या बांधकामामुळे धारावी परिसरासह मुंबईतील वाहतूक सेवा कोलमडली आहे. याबाबत धारावी बचाव आंदोलन यांनी मध्य रेल्वे प्रशासनाची भेट घेतली. यावेळी रेल्वे अधिकाऱ्यांनी ऑगस्टपर्यंत शीव उड्डाणपुलाचा एक मार्ग 31ऑगस्टपर्यंत सेवेत आणण्याचे आश्वासन दिले आहे.