'तिसरा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे' प्रोजेक्ट काय आहे? हे नावं कसं पडलं? खर्च किती? काम कधी सुरु होणार? A To Z माहिती

3rd Mumbai Pune Expressway Project Detials: पुणे-मुंबईदरम्यानच्या तिसऱ्या एक्स्प्रेसवेचं बांधकाम कधी सुरु होणार आहे याची तारीखच समोर आली आहे. तसेच हा महामार्ग कोणत्या भागातून? कसा जाणार आहे? याचा तपशील आता समोर आला आहे. पुणे-मुंबईदरम्यानच्या या एक्स्प्रेसवेला तिसरा का म्हणतात? आधीचे दोन मार्ग कोणते? हा नवा मार्ग कसा असणार? यासंदर्भातील ए टू झेड माहिती जाणून घेऊयात...
पुणे-बंगळूरु एक्स्प्रेसवेचा मुंबईपर्यंत विस्तार करण्यात येणार असून, याअंतर्गत जो मार्ग पुण्यावरुन मुंबईपर्यंत वाढवला जाणार आहे त्यालाच तिसरा एक्स्प्रेसवे म्हटलं जात आहे. पुणे-मुंबईदरम्यानच्या या तिसऱ्या एक्स्प्रेसवेवरील पागोटे ते चौक अशा 30 किलोमीटर भागातील 70 टक्के भूसंपादन भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) पूर्ण केले आहे. या महामार्गाच्या कामासाठीची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच कंत्राटदाराची नियुक्ती केली जाणार आहे. या मार्गाच्या कामासाठी 'एनएचआयए'ने काही दिवसांपूर्वी निविदा मागविल्या होत्या. त्या येत्या 15 ते 20 दिवसांत अंतिम करण्यात येतील, अशी माहिती समोर येत आहे. मार्च 2026 मध्ये पागोटे ते चौक दरम्यान एक्स्प्रेसवेचं काम सुरु केलं जाणार आहे. 'एनएचएआय'कडून पुणे ते बंगळूरू एक्स्प्रेसवे बांधण्यात येत आहे. या महामार्गाचा विस्तार पुढे मुंबईपर्यंत करून पुणे-मुंबई तिसरा महामार्ग उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा मार्ग सध्याच्या मार्गाला नवीन समांतर मार्ग म्हणून उदयास येणार आहे. विद्यमान यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे म्हणजेच मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे आणि जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गाला तिसरा पर्याय म्हणून समोर येणार असल्यानेच त्याला तिसरा एक्स्प्रेसवे म्हटलं जात आहे. या सहा मार्गिकचा 3500 कोटी रुपयांचा प्रकल्प मुंबई-पुणे-बंगळुरू एक्स्प्रेस कॉरिडॉरचा भाग आहे. या मार्गामुळे मुंबई ते पुणे प्रवास केवळ 90 मिनिटांत (दीड तासात) करता येणार आहे. तर मुंबई ते बंगळुरू 5 ते 6 तासांत पूर्ण होईल.
हा 130 किमी लांबीचा सहा-मार्गी एक्स्प्रेसवे असणार आहे. हा मार्ग मुंबईमधील अटल सेतूपासून पुण्यातील शिवारे जंक्शनपर्यंत असेल. यात सह्याद्री डोंगररांगा ओलांडण्यासाठी बोगदे आणि उन्नत पुलही बांधले जाणार आहेत. हा मार्ग नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि जेएनपीटीशी जोडला जाणार असल्याने यावरुन मोठ्या प्रमाणात व्यापारी वाहतूक शक्य होणार आहे. तसेच पुणे शहराला वळसा घालून सातारा, कोल्हापूर आणि बंगळुरूकडे जाणाऱ्या वाहतुकीसाठी हा मार्ग उपयुक्त असेल. या मार्गावरुन दिवसाला 3 लाख वाहने धावू शकतील एवढी त्याची क्षमता असणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) ने या प्रकल्पासाठीचा डीपीआर म्हणजेच विस्तृत प्रकल्प अहवाल मंजूर केला आहे. पुणे-बंगळुरू भागात काम प्रगतीपथावर असून मुंबई-पुणे सेक्शनमध्ये मार्च 2026 मध्ये बांधकाम सुरू होईल.