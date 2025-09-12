बंजारा समाज आक्रमक, ST प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी

ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास : मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटनुसार आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय.. तसं जीआरही काढण्यात आलाय. आता त्यानंतर बंजारा समाजही एसटी प्रवर्गातील आरक्षणासाठी आक्रमक झालाय. हैदराबाद गॅझेटियरनुसार बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती आरक्षण मिळावे. अशी मागणी करत बंजारा समाज रस्त्यावर उतरला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मोठ्या आंदोलनानंतर सरकारने जरांगेंच्या मागण्या मान्य केल्या.. मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात जीआर काढला. आणि त्यानंतर बंजारा समाजाने एक मागणी करत आक्रमक भूमिका घेतलीय.. हैदराबाद गॅझेटियरनुसार बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती आरक्षण मिळावे अशी मागमी राज्यातील बंजारा समाजाकडून करण्यात येतेय.. त्यासाठी बंजारा समाजाने आता रस्त्यावरील लढाई सुरू केली आहे.
बंजारा समाजाकडून छत्रपती संभाजीनगर मध्ये रास्तारोको आंलोलन करण्यात आलंय. जालना रोडवरील केंब्रिज चौकात हे रास्तारोको आंदोलन करण्यात आलंय. पोलिसांचा मोठा फौजफाटा आंदोलनस्थळी तैनात करण्यात आला होता.. तर दुसरीकडे हिगोलीच्या औंढा नागनाथ आणि अकोलामध्येही बजारा समाजानं हे आंदोलन केलं आहे.
सरकारने हैदराबाद गॅझेटीयरप्रमाणे बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी ओबीसी नेते हरीभाऊ राठोड यांनी केलीय.. मराठवाड्यात बंजारा समाजाशिवाय कोणताही नेता एकही निवडणूक जिंकू शकत नाही असा थेट इशाराच हरिभाऊ राठोड यांनी दिला आहे.
तर दुसरीकडे राज्यातील बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षणाचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार धनंजय मुंडे यांनी केली आहे... या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिलं आहे...हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदीचा दाखला देत एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची विनंती केलीय आहे.
मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदीनुसार कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने जीआर काढलाय. तर दुसरीकडे हैदराबात गॅझेटीयरमधील नोंदीप्रमाणे एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी आता बंजारा समाजानेही केलीय. त्यासाठी बंजारा समाजाने रस्त्यावरच्या लढाईला सुरूवात केलीय.. यावर आता सरकार काय भूमिका घेतंय ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.