बँकेच्या रिकव्हरी एजंट्सची गुंडगिरी, क्रेडिट कार्डच्या रकमेच्या वसुलीसाठी मारहाण

निलेश खरमरेसह चंद्रकांत फुंदे (प्रतिनिधी) पुणे : क्रेडिट कार्डमुळे खिशात पैसे नसताना सुद्धा वस्तू खरेदी करणं शक्य असल्याने अनेकजण क्रेडिट कार्ड वापरून हजारो आणि लाखोंची खरेदी करतात. मात्र हे क्रेडिट कार्डचं बिल थकलं तर मात्र बँकेचे रिकव्हरी एजंट ग्राहकांची पाठ सोडत नाहीत. पुण्यातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. क्रेडिट कार्डची वसूली करण्यासाठी बँकेच्या रिकव्हरी एजंट्सनी एका ग्राहकाला भर रस्त्यात बेदम मारहाण केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या घटनेनंतर हडपसर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत संबंधित एजंट्सना अटक केली.
पुण्यात क्रेडीट कार्डच्या रकमेची वसुली करण्यासाठी गेलेल्या एका एजंटनं एका व्यक्तीला जबर मारहाण केलीय, संबंधित व्यक्तीचं क्रेडिट कार्डचं बिल थकलेलं होत, त्यामुळे भरदिवसा रस्त्यात अडवून या एजंटनं त्याला मारहाण केली, दरम्यान या मारहाणीचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये संदीप जामदार यांना तीन जणांनी रस्त्यात अडवून बेदम मारहाण केल्याचे दिसतंय. दरम्यान या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून मारहाण करणा-या पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय.
विनीत कासार आणि तनिष्क खुडे हे तिघेही इंडसइंड बँकेचे रिकव्हरी एजंट असल्याचं पोलिसांनी सांगितले. तिघे आधी फिर्यादीच्या फुरसुंगीतल्या घरी गेले. जास्त पैसे देण्याची मागणी केली, ज्यावेळी वाढीव पैसे देण्यास नकार दिला, त्यावेळी वाद चिघळला आणि या वादाचे रूपांतर थेट मारहाणीत झालं. दरम्यान बँकेच्या एजंटनं देखील त्याला मारहाण झाल्याचा आरोप केलाय. आधी फिर्यादीनं मारहाण केल्याचा आरोप एजंटनं केलाय. त्यामुळे पोलिसांकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. मात्र या घटनेनंतर भरदिवसात रस्त्यावर मारहाण करणं कितपत योग्य आहे, कायदा-व्यवस्थेचा धाक उरलेला नाही का? असाही सवाल उपस्थित करण्यात येतोय.
खासदार अमोल कोल्हे यांनी पुण्यातील या प्रकरणावर संताप व्यक्त केला आहे. अमोल कोल्हे यांनी रिझर्व्ह बँकेने दिलेले नियम नमूद केले. अमोल कोल्हे यांनी लिहिलं की, 'संतापजनक! हडपसर, पुणे येथे एका व्यक्तीला भररस्त्यात बॅंकेचे वसूली एजंट घेरुन मारहाण करतात. रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की
१. वसुली एजंट कर्जदाराला केवळ सकाळी ७:०० ते संध्याकाळी ७:०० या वेळेतच फोन करू शकतात किंवा भेटू शकतात.
२. एजंटांनी कोणत्याही परिस्थितीत शारीरिक किंवा मानसिक छळ, अपमान किंवा मारहाण करणे हा गंभीर गुन्हा आहे.
3. कर्जदाराच्या थकबाकीची माहिती त्याच्या शेजाऱ्यांना किंवा मित्रांना देऊन त्याची बदनामी करता येत नाही.
4. वसुलीसाठी येणाऱ्या व्यक्तीकडे बँकेने दिलेले अधिकृत ओळखपत्र आणि अधिकृत पत्र असणे अनिवार्य आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने देखील स्पष्ट केले आहे की, बँका केवळ गुंडांच्या जोरावर कर्जाची वसुली करू शकत नाहीत.जर बँकेच्या एजंटने कायद्याचे उल्लंघन केले, तर त्यासाठी संबंधित बँकेला जबाबदार धरले जाईल.
या सगळ्या गोष्टी धाब्यावर बसवून हडपसरमध्ये ही मारहाण झाली.राज्यात कायदा सुव्यवस्था अस्तित्वात आहे की नाही, याबाबत शंका यावी अशी ही घटना आहे. राज्याच्या गृहखात्याने या घटनेची गांभीर्याने नोंद घ्यावी. सदर वसुली एजंटांवर कारवाई झाली पाहिजेच पण संबंधित बॅंकेचीही जबाबदारी टाळता येणार नाही. या बॅंकेवरही योग्य ती कारवाई झाली पाहिजे. या खासगी फायनान्स कंपन्यांच्या मुजोरीला आळा घालणे गरजेचे आहे'.