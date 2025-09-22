Bank Rules : 'या' बँकेने पती-पत्नींना एकाच ठिकाणी काम करण्यास घातली बंदी

बँकेत काम करण्याचे नियम आणि कायदे दिवसेंदिवस कडक होत आहेत. राज्य सहकारी बँकेने पती-पत्नींना बँकेत एकत्र काम करण्यास बंदी घातली आहे. राज्य सहकारी बँकेने हे धोरण लागू केले आहे आणि काही अटींचे पालन करणे बंधनकारक केले आहे.
मुळात, तुम्ही जिथे काम करता तिथे नोकरीचे नियम पाळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या संदर्भात, राज्य सहकारी बँकेने पती-पत्नींनी एकत्र काम करू नये असे आदेश दिले आहेत. एकाच संस्थेत काम करताना हितसंबंधांचा संघर्ष, गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण आणि पती-पत्नींमधील गैरवर्तन रोखण्यासाठी हे धोरण लागू करण्यात आले आहे. राज्य बँकेच्या प्रशासकीय बैठकीत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली.
जर तुम्ही आधीच बँकेत काम करत असाल तर बँकेने पती-पत्नींसाठी काही धोरणे देखील लागू केली आहेत. फक्त जास्त घरभाडे भत्ता असलेला पती/पत्नी पात्र असेल. दोघेही एकत्र या फायद्याचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. तथापि, जर पती-पत्नी वेगवेगळ्या शहरात वेगवेगळे राहत असतील, तर ते प्रमाणपत्र सादर करून हा लाभ घेऊ शकतात. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पनवेल हे एक शहर मानले जाईल.
बँकेच्या धोरणानुसार, दोन्ही कर्मचाऱ्यांना लग्नाच्या सहा महिन्यांच्या आत HR ला कळवणे आवश्यक आहे. लग्नाच्या 60 दिवसांच्या आत पती-पत्नीपैकी एकाने नोकरी सोडली पाहिजे. जर पती-पत्नी स्वेच्छेने निर्णय घेत नसतील तर बँक स्वतःहून निर्णय घेईल.
RBI किंवा बँकांच्या नियमांनुसार पती-पत्नी एकत्र काम करू शकतात का?
RBI ने थेट बंदी घातलेली नाही, पण बँकांच्या कोड ऑफ कंडक्टमध्ये (जसे Master Circular on Customer Service) हितसंबंध संघर्ष टाळण्यासाठी नियम आहेत. उदाहरणार्थ, एकाच कुटुंबातील सदस्य एकाच क्रेडिट कमिटी किंवा निर्णय घेणाऱ्या विभागात असू शकत नाहीत. सार्वजनिक बँकांमध्ये (PSBs) पती-पत्नी वेगवेगळ्या शाखा किंवा झोनमध्ये पोस्ट केले जातात. खासगी बँकांमध्ये (जसे HDFC, ICICI) हे अधिक लवचिक असते, पण कंपनी धोरणांनुसार.
एकाच शाखेत पती-पत्नी काम करू शकतात का?
बहुतेक बँकांमध्ये नाही. कारण: हितसंबंध संघर्ष (conflict of interest) होऊ शकतो, जसे कर्ज मंजुरी किंवा ग्राहक व्यवहारात पक्षपात. उदाहरणार्थ, SBI किंवा PNB सारख्या बँकांमध्ये एकाच ब्रँचमध्ये नातेवाईकांना (relatives) पोस्ट केले जात नाही. जर असा प्रकार आढळला, तर ट्रान्सफर सक्तीचा होऊ शकतो. काही सहकारी बँकांमध्ये हे शिथिल असते, पण RBI च्या ऑडिटमध्ये प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.