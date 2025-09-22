English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bank Rules : 'या' बँकेने पती-पत्नींना एकाच ठिकाणी काम करण्यास घातली बंदी

जर तुम्ही बँकेत काम करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 22, 2025, 07:06 PM IST
Bank Rules : 'या' बँकेने पती-पत्नींना एकाच ठिकाणी काम करण्यास घातली बंदी
Bank Rules About Husband Wife

बँकेत काम करण्याचे नियम आणि कायदे दिवसेंदिवस कडक होत आहेत. राज्य सहकारी बँकेने पती-पत्नींना बँकेत एकत्र काम करण्यास बंदी घातली आहे. राज्य सहकारी बँकेने हे धोरण लागू केले आहे आणि काही अटींचे पालन करणे बंधनकारक केले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुळात, तुम्ही जिथे काम करता तिथे नोकरीचे नियम पाळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या संदर्भात, राज्य सहकारी बँकेने पती-पत्नींनी एकत्र काम करू नये असे आदेश दिले आहेत. एकाच संस्थेत काम करताना हितसंबंधांचा संघर्ष, गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण आणि पती-पत्नींमधील गैरवर्तन रोखण्यासाठी हे धोरण लागू करण्यात आले आहे. राज्य बँकेच्या प्रशासकीय बैठकीत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली.

बँक सुविधांचे फायदे

जर तुम्ही आधीच बँकेत काम करत असाल तर बँकेने पती-पत्नींसाठी काही धोरणे देखील लागू केली आहेत. फक्त जास्त घरभाडे भत्ता असलेला पती/पत्नी पात्र असेल. दोघेही एकत्र या फायद्याचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. तथापि, जर पती-पत्नी वेगवेगळ्या शहरात वेगवेगळे राहत असतील, तर ते प्रमाणपत्र सादर करून हा लाभ घेऊ शकतात. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पनवेल हे एक शहर मानले जाईल.

पती-पत्नी विवाहित असल्यास राजीनामा

बँकेच्या धोरणानुसार, दोन्ही कर्मचाऱ्यांना लग्नाच्या सहा महिन्यांच्या आत HR ला कळवणे आवश्यक आहे. लग्नाच्या 60 दिवसांच्या आत पती-पत्नीपैकी एकाने नोकरी सोडली पाहिजे. जर पती-पत्नी स्वेच्छेने निर्णय घेत नसतील तर बँक स्वतःहून निर्णय घेईल.

FAQ 

बँकेत पती-पत्नी एकत्र काम करण्यास बंदी आहे का?
नाही, भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये (जसे SBI, Bank of India) पती-पत्नी एकत्र काम करण्यास कोणतीही कायदेशीर बंदी नाही. मात्र, ते एकाच शाखेत किंवा विभागात काम करू शकत नाहीत, जेणेकरून कुटुंबीय प्रभाव किंवा हितसंबंधाचा संघर्ष टाळता येईल. ही धोरणे बँकांच्या HR नियमांनुसार असतात आणि RBI च्या सामान्य मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित असतात. केंद्रीय सरकारच्या धोरणानुसार (DoPT OM, २००९), पती-पत्नी एकाच स्थानावर पोस्ट केले जावे, पण एकाच युनिटमध्ये नाही.

RBI किंवा बँकांच्या नियमांनुसार पती-पत्नी एकत्र काम करू शकतात का?
RBI ने थेट बंदी घातलेली नाही, पण बँकांच्या कोड ऑफ कंडक्टमध्ये (जसे Master Circular on Customer Service) हितसंबंध संघर्ष टाळण्यासाठी नियम आहेत. उदाहरणार्थ, एकाच कुटुंबातील सदस्य एकाच क्रेडिट कमिटी किंवा निर्णय घेणाऱ्या विभागात असू शकत नाहीत. सार्वजनिक बँकांमध्ये (PSBs) पती-पत्नी वेगवेगळ्या शाखा किंवा झोनमध्ये पोस्ट केले जातात. खासगी बँकांमध्ये (जसे HDFC, ICICI) हे अधिक लवचिक असते, पण कंपनी धोरणांनुसार.

एकाच शाखेत पती-पत्नी काम करू शकतात का?
बहुतेक बँकांमध्ये नाही. कारण: हितसंबंध संघर्ष (conflict of interest) होऊ शकतो, जसे कर्ज मंजुरी किंवा ग्राहक व्यवहारात पक्षपात. उदाहरणार्थ, SBI किंवा PNB सारख्या बँकांमध्ये एकाच ब्रँचमध्ये नातेवाईकांना (relatives) पोस्ट केले जात नाही. जर असा प्रकार आढळला, तर ट्रान्सफर सक्तीचा होऊ शकतो. काही सहकारी बँकांमध्ये हे शिथिल असते, पण RBI च्या ऑडिटमध्ये प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
New Bank Rulebankbank accountBANK EMPLOYEEbank jobs

इतर बातम्या

टीम इंडियाची पुढची Super 4 मॅच कधी? पाकिस्ताननंतर कोणाविरुद...

स्पोर्ट्स