Marathi News
बँकेतली कामं असतील तर आजच उरकून घ्या! आता थेट बुधवारी उघडणार बँका, कारण...

Banks Close For Next 4 Days: केवळ महाराष्ट्रच नाही तर देशभरातील सर्वच प्रमुख बँका या मंगळवारीही बंद असणार आहेत. नेमकं या मागील कारण काय आहे जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 23, 2026, 06:54 AM IST
बँकेतली कामं असतील तर आजच उरकून घ्या! आता थेट बुधवारी उघडणार बँका, कारण...
ग्राहकांना बसणार मोठा फटका (प्रातिनिधिक फोटो)

Banks Close For Next 4 Days: तुम्हाला बँकेत काही महत्त्वाचं काम असेल तर आज काही तासांमध्ये ते उरकून घेणं अधिक सोयीचं ठरले. कारण आज सायंकाळी बँका बंद झाल्यानंतर त्या थेट बुधवारी सुरु होतील असं चित्र दिसत आहे. दुसरा शनिवार असल्याने शनिवारी बँका बंद राहणार आहेत. त्याचबरोबर सोमवारी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त बँकांना सार्वजनिक सुट्टी आहे. मंगळवारीही बँका बंद राहतील असं चित्र दिसत आहे. मंगळवारी केवळ महाराष्ट्र नाही तर देशभरातील बँका बंद असणार आहे. 

मंगळवारी का बंद असणार बँका?

'एलआयसी', रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड, सेबी सर्वांसाठी सरकारने पाच दिवसांचा आठवडा लागू केला असताना बँक कर्मचाऱ्यांची गेल्या दोन वर्षांपासून केवळ आश्वासनावर बोळवण केली जात आहे. याविरोधात युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनने निर्णायक लढ्याची घोषणा केली असून 27 जानेवारी रोजी एकदिवसीय देशव्यापी संप जाहीर केला आहे. त्यामुळे मंगळवारी बँकाचे व्यवहार होणार नाहीत असं चित्र दिसत आहे. थेट रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करणार असल्याचा इशारा बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेनं दिला आहे.

हा गोंधळ काय आहे?

2010 मध्ये बँकर्सनी पाच दिवसांच्या आठवड्याची मागणी तत्त्वतः मान्य करीत दोन शनिवार अर्ध्या दिवसांची सुट्टी रद्द करून उर्वरित दोन शनिवार पूर्ण सुट्टी लागू केली. त्यानंतर 11 व्या द्विपक्ष करारात पुन्हा ही मागणी तत्त्वतः मान्य करत उर्वरित दोन दिवसांच्या सुट्टीचा प्रस्ताव सरकारला सादर केला जाईल, असे मान्य केले. पुन्हा 12 व्या द्विपक्ष करारात ही मागणी मान्य करत शिफारशीसह अंमलबजावणीसाठी हा प्रस्ताव सरकारला सादर केला जाईल असे सांगितले आणि तसा तो प्रस्ताव सरकारला सादर केला. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारने अंमलबजावणी झालेलीच नाही.

आझाद मैदानात जोरदार आंदोलन

युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने जाहीर केलेल्या या आंदोलनात 27 जानेवारी रोजी एकदिवसीय देशव्यापी संप जाहीर केला जाणार आहे. यामध्ये सकाळी 11 वाजता आझाद मैदानात हजारोंच्या संख्येने बँक कर्मचारी उपस्थित राहणार असून सरकारच्या अन्यायकारक धोरणाचा निषेध करणार आहेत. शिवाय राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये संपाच्या दिवशी संपकरी संघटनांच्या वतीने निदर्शने, मेळावे, मोर्चे काढण्यात येतील.

सर्वसामान्यांचे हाल

मागील अनेक वर्षांपासून पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असून अनेकदा याबद्दल सरकारकडे विचारणा करण्यात आली आहे. मात्र काहीही साकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता थेट जोडून आलेल्या तीन दिवसांच्या सुट्टीनंतर पुढल्याच दिवशी बँक कर्मचाऱ्यांनी संपाचं हत्यार उपसल्याने सर्वसामान्यांचे हाल होणार हे निश्चित आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
bank strikeBanking5 days workingBANKS27th Jan 2026

