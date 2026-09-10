/11 सप्टेंबरला बँका बंद राहणार? देशव्यापी संपाची हाक; पाच दिवसांच्या बँकिंग आठवड्याची मोठी मागणी

बँक ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. शुक्रवार, 11 सप्टेंबर 2026 रोजी देशभरातील बँक कर्मचारी देशव्यापी संपावर जाणार आहेत. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स अर्थात UFBUने हा संप पुकारला आहे. या संपामुळे बँकांच्या शाखांमधील नियमित कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रोख रक्कम काढणे, चेक जमा करणे, कर्जाशी संबंधित कामे किंवा शाखेत प्रत्यक्ष जाऊन कराव्या लागणाऱ्या इतर सेवांसाठी ग्राहकांनी आधीच नियोजन करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
बँक कर्मचाऱ्यांची सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करणे**. सध्या बँकिंग क्षेत्रात शनिवार-रविवार पूर्ण सुट्टी असलेली पाच दिवसांची व्यवस्था लागू झालेली नाही. UFBUच्या म्हणण्यानुसार, पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच्या द्विपक्षीय कराराच्या प्रक्रियेत मान्य करण्यात आला होता. मार्च 2024 मध्ये झालेल्या 12व्या बायपरटाइट सेटलमेंट आणि 9th जॉइंट नोटमध्ये याचा समावेश होता. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याने युनियनने पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
केवळ पाच दिवसांच्या कामकाजाचा मुद्दाच नाही, त परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेन्टीव्ह (PLI) योजनेतील बदलांवरही कर्मचारी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. युनियनच्या मते, सुधारित पीएलआय रचनेबाबत कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा पुरेसा विचार झालेला नाही. त्यामुळे या योजनेचा पुनर्विचार करावा आणि संबंधित मुद्द्यांवर द्विपक्षीय चर्चा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा आणि पीएलआय योजनेचा पुनर्विचार हे सध्याच्या आंदोलनातील प्रमुख मुद्दे आहेत.
UFBUने केवळ दोन मुद्द्यांपुरता संप मर्यादित ठेवलेला नाही. बँकांमध्ये पुरेशी क्लेरिकल आणि सब-स्टाफ भरती, एनपीएसऐवजी ओपीएसचा विचार, पेन्शन अपडेट, ग्रॅच्युइटीची मर्यादा वाढवणे, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय विम्याचा प्रीमियम बँकांनी भरणे अशा विविध मागण्याही मांडल्या आहेत. त्यामुळे हा संप बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि कामकाजाच्या परिस्थितीशी संबंधित व्यापक मागण्यांचा भाग आहे.
11 सप्टेंबरचा संप हा आंदोलनाच्या कार्यक्रमातील पहिला टप्पा आहे. यूएफबीयूने 28, 29 आणि 30 सप्टेंबर 2026 रोजी तीन दिवसांचा देशव्यापी संप जाहीर केला आहे. त्यानंतरही मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास 26 ऑक्टोबरपासून अनिश्चितकालीन देशव्यापी संपाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे बँकिंग सेवांवर पुढील काही आठवड्यांतही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
संपाच्या दिवशी शाखांचे नियमित कामकाज प्रभावित होऊ शकते. मात्र यूपीआय, मोबाइल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग आणि एटीएमसारख्या डिजिटल सेवा सामान्यतः उपलब्ध राहण्याची शक्यता आहे, तरी स्थानिक पातळीवर काही अडथळे येऊ शकतात. त्यामुळे ग्राहकांनी 11 सप्टेंबरला शाखेत करायची महत्त्वाची कामे शक्य असल्यास आधीच पूर्ण करावीत. विशेषतः रोख व्यवहार, चेक क्लिअरन्स किंवा कर्जाशी संबंधित तातडीचे काम असल्यास विलंब टाळण्यासाठी आधी नियोजन करणे फायदेशीर ठरेल. सलग सुट्ट्या आणि संपाचा परिणाम काही सेवांवर पुढील दिवसांतही जाणवू शकतो.