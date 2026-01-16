English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
एका बॅनरमुळे मुंबई महापालिकेच्या निकालाचा सस्पेंस वाढला! मुंबई महापालिकेचा निकाल पलटणार?

एका बॅनरमुळे मुंबई महापालिकेच्या निकालाचा सप्सेंस वाढला आहे. अशातच शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचे नाव घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस यांनी एक मोठे वक्तव्य केले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 16, 2026, 07:09 PM IST
Maharashtra Election Results 2026 : मुंबई महानगरपालिकेचे पूर्ण निकाल जाहीर झालेले नाहीत. यामुळे मुंबईत कोण बाजी मारणार याचे चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अशातच मुंबईत भाजपच्या पत्रकार परिषदेत झळकलेल्या एका बॅनरमुळे मुंबई महापालिकेच्या निकालाचा  सस्पेंस वाढला आहे. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचे नाव घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे. 

मुंबई महापालिकेचे निकाल जाहीर होण्याआधी भाजपने मुंबईत पत्रकार परिषद घेत विजयी जल्लोष साजरा केला. मात्र, याच पत्रकार परिषदेत झळकलेल्या एका बॅनरची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांच्या हातात एक बॅनर देण्यात आला. ठाकरे ब्रँडचा वाजलाय बँड... असा हा बॅनर होता. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांनी हा बॅनर पाहून नको नको असा इशारा करत हा बॅनर हटवायला सांगितला. यानंतर  देवेंद्र धुरंदर असा बॅनर चित्रा वाघ यांच्या हातात देण्यात आला. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाषणात काय म्हणाले? 

महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालात  पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की महाराष्ट्रात भाजपचे वर्चस्व अबाधित आहे. 29 पैकी 25 महानगरपालिकांमध्ये भाजप आघाडीवर आहे असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मुंबईत महायुतीला पूर्ण बहुमत मिळणार. महायुतीचा झेंडा फडकणार. विकासाचा अजेंडा घेऊन निवडणुका लढल्या. विकासाच्या अजेंड्याला जनतेने प्रतिसाद दिला आहे. भाजपने रेकॉर्डब्रेक विजय मिळवला. निकालाने स्षष्ट केले की जनतेचा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्य नेतृत्वावर. बाळासाहेब ठाकरे यांचा आशिर्वाद. एक एक शहर परिवर्तीत करुन या शहरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या आयुष्यात परिवर्तन आणणार. हिंदूत्व हा आमचा आत्मा आहे. आमचे हिंदूत्व सर्वात्मक आहे.  हिंदूत्व आणि विकास यांना वेगळं करता येणार आहे. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचे देखील स्मरण करतो कारण त्यांचा आशीर्वाद आपल्या पाठीशी होता अस म्हणत  मुंबईत महायुतीला पूर्ण बहुमत मिळणार. मुंबईत महायुतीचा महापौर होणार असं मोठं वक्तव्य  देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

