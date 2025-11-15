मुंबईत मनसे - भाजपात बॅनरवॉर! मनपा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापलं

Mumbai News : बिहार निवडणुकांच्या निकालानंतर आगामी मनपा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत राजकीय वातावरण तापलंय. मनसे आणि भाजपमध्ये बॅनरवॉर सुरु झालंय. परिवाराचा नाही तर मुंबईचा सेवक तोच नगरसेवक असा उल्लेख असलेला बॅनर लावत भाजपनं मनसेसह ठाकरे बंधूंना डिवचलंय.
बिहार निवडणुकांनंतर राज्यातलं राजकारण चांगलंच तापलंय. राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरु झालीये. मुंबईत तर मनसे आणि भाजपचं बॅनरवॉर सुरु झालंय. मुंबईमध्ये कुणाची सत्ता येणार? यावरून दावे-प्रतिदावे केले जातायत. काही दिवसांपूर्वीच मुंबईत शिवसेनाभवनासमोर ठाकरे बंधूंचा फोटो असलेलं बॅनर लावण्यात आलं होतं. त्यावर ठाकरेंचा सेवक तोच मुंबईचा नगरसेवक असा आशय लिहिण्यात आला होता. राज ठाकरेंच्या आदेशानंतर ते बॅनर हटवण्यात आले होते. मात्र आता याच बॅनरला भाजपने जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. परिवाराचा नाही. मुंबईचा सेवक तोच नगरसेवक आशयाचे बॅनर लावकर भाजपने ठाकरेंना डिवचलंय.
केवळ बॅनरयुद्ध सुरु झालं नाहीये तर शाब्दिक चकमकही यानंतर सुरु झालीये. आम्हाला परिवारशाही मान्य नसून मुंबईकरांप्रती सेवा समर्पित करण्याची आमची भूमिका असल्याचं भाजपच्या प्रवीण दरेकरांनी म्हटलंय. तर भाजपचं मुंबई प्रेम म्हणजे पुतना मावशीचं प्रेम असल्याची टीका शिवसेना UBTच्या अंबादास दानवेंनी केलीये.
भाजपला शब्दांचे फवारे उडवायची सवय असल्याचा टोला माजी महापौर किशोरी पेडणेकरांनी लगावलाय. तर आता ठाकरे बंधू म्हणजे पलटी ब्रँड असून आगामी निवडणुकांमध्ये मुंबईकरांचा ब्रँड चालणार असल्याचं भाजपचे माध्यमप्रमुख नवनाथ बन यांनी म्हटलं. तर भाजपच्या परिवारवादाविरोधात बॅनरवरून काँग्रेसच्या अस्लम शेख यांनी भाजपला टोला लगावलाय.
राज्यात लवकरच नगरपंचायत आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुका होणार आहे. पालिका निवडणुकांची घोषणा होणं अद्याप बाही आहे.. तर त्याआधीच राजकीय पक्ष, नेते, कार्यकर्ते आपापसात भिडलेत. त्यामुळे येत्या काळात मुंबईत कुणाचे सर्वाधिक नगरसेवक असणार हे येणारा काळच सांगेल.
