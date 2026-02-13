'राजेंद्र जंजाळ यांना मुख्यमंत्री पदासाठी शुभेच्छा', बॅनरबाजीतून जंजाळ समर्थकांचा पालमंत्र्यांना टोला

विशाल करोळे, झी मिडिया, छत्रपती संभाजी नगर: छत्रपती संभाजी नगरात सध्या लागलेले बॅनर्स चर्चेचा विषय ठरत आहेत. या बॅनर्सवर उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांना मुख्यमंत्री पदासाठी शुभेच्छा देण्यात आल्या आहेत. आता उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ मुख्यमंत्री कसे होणार? तर हे सगळं आलंय ते जंजाळ आणि शिरसाट यांच्या वादातून. काय आहे संपूर्ण प्रकार जाणून घेऊया.
उपमहापौरपदासाठी पालकमंत्री यांची मुलगी हर्षदा शिरसाट या अर्ज भरणार होत्या असा आरोप राजेंद्र जंजाळ यांनी केलाय. माझ्या उपमहापौरपदासाठी शिरसाट तयार नव्हते. म्हणून त्यांनी आपल्या मुलीला पुढे केलं होतं असं जंजाळ यांनी सांगितलं आणि त्यावरून हा सगळा वाद सुरू झालाय.
दरम्यान, या बाबत पालकमंत्री संजय शिरसाट यांना विचारल्यावर त्यांनी जंजाळ यांना टोला लगावलाय. जंजाळ हे मोठे नेते आहेत त्यांचं नेतृत्व आम्हाला मिळालंय ते आमचं भाग्य आहे. भविष्यात ते मुख्यमंत्री होऊ शकतात त्यांना शुभेच्छा असं म्हणत पालकमंत्र्यांनी जंजाळ यांची खिल्ली उडवलीय. पालकमंत्र्यांचे हे बोलणे जंजाळ समर्थकांना टोचलं आणि त्यातून पालकमंत्र्यांनाच टोला लगावण्यासाठी जंजाळ समर्थकांनी थेट शहरात बॅनर लावत राजेंद्र जंजाळ यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी शुभेच्छा दिलेत... मात्र जंजाळ यांनी रात्रीतून लावलेले हे बॅनर काढायला लावलेत आणि माझ्या राजकीय भवितव्याचा विचार कोणी करू नये त्यासाठी एकनाथ शिंदे समर्थ आहेत.. आणि जर त्यांनी ठरवलं तर मी या जिल्ह्याचा पालकमंत्री ही होऊ शकतो असे म्हणत जंजाळ यांनी पुन्हा संजय शिरसाट यांना डीवचलं...
याच वाकयुद्धावरून आता शिवसेनेच्या या दोन नेत्यांमध्ये जुंपल्याचं पाहायला मिळतंय. यातून कार्यकर्त्यांसमोर नक्की उपमहापौरांकडे जावं की पालकमंत्र्यांकडे असा पेच निर्माण झालाय. या दोघांमधील वाद निवडणुकांपासून सुरू आहे तो संपता संपत नाहीये. त्यात थेट आता एकमेकाची अशा पद्धतीने खिल्ली उडवण्याचे प्रकार सुरू आहेत. मात्र या सगळ्यात नुकसान मात्र शहरातील शिवसेनेचं होणार आहे. त्यामुळे शिरसाट जंजाळ यांच्या वादात लक्ष घालून एकनाथ शिंदे मार्ग काढणार का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.