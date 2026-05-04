English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • Baramati Assembly Bypoll Election Result 2026 : बारामतीमध्ये करुणा मुंडे आणि अभिजीत बिचुकले किती मतं? कोण कोणावर पडलं भारी?

Baramati Assembly Bypoll Election Result 2026 : बारामतीमध्ये करुणा मुंडे आणि अभिजीत बिचुकले किती मतं? कोण कोणावर पडलं भारी?

Baramati Assembly Bypoll Election Result 2026 : बारामती पोटनिवडणुकीडे महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. इथे सुनेत्रा पवार यांच्याविरोधात करुणा मुंडे आणि अभिजीत बिचुकले निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्या दोघांना मिळालेली मतांचा आकडा पाहून तुम्हाला धक्का बसेल.

नेहा चौधरी | Updated: May 4, 2026, 01:25 PM IST
Baramati Assembly Bypoll Election Result 2026 : बारामतीमध्ये करुणा मुंडे आणि अभिजीत बिचुकले किती मतं? कोण कोणावर पडलं भारी?
कोण कोणावर पडलं भारी?

Baramati Assembly Bypoll Election Result 2026 : महाराष्ट्रात कोणतीही निवडणूक असली की राजकीय पक्षासोबत सर्व लोकांच्या नजरा या बारामतीच्या निकालाकडे असतात. अजित पवार यांच्या निधनानंतर बारामतीमध्ये पोटनिवडणुकीचे मतमोजणी होतंय. या निवडणुकीत उपुमख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बिनविरोध निवड येतील असं सुरुवातीला वाटत असताना त्यांच्यासमोर थोडं थोडके नाही तर तब्बल 55 उमेदवार उभे ठाकले. पण नंतर एक एक गळता गळता ही उमेदवारांची संख्या 23 वर आली. या उमेदवाऱ्यांमध्ये दोन महत्त्वाची नावं होती, एक करुणा मुंडे आणि दुसरं नाव आहे अभिजीत बिचुकले. या दोघांना किती मतं मिळतात याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोण कोणावर पडलं भारी?

बारामती पोटनिवडणुकीत चर्चेत असलेले अभिजीत बिचुकले आणि करुणा शर्मा यांना बारामतीकरांनी नाकारालं आहे. पण त्यांना मिळालेल्या मतांचा आकडा थक्क करणार आहा. मतमोजणीच्या नवव्या फेरीअखेर करुणा मुंडे यांना 97 आणि अभिजित बिचुकले यांना 94 मतं पडली आहेत. याचा अर्थ या दोघांबद्दल बोलायचं झालं तर करुणा मुंडे आणि अभिजित बिचुकले यांच्यामध्ये काँटे की टक्कर पाहिला मिळत आहे. सध्यातरी करुणा मुंडे आघाडीवर आहेत. दरम्यान बारामती पोटनिवडणुकीत मतमोजणीच्या 24 फेऱ्या आहेत. त्यामुळे बारामती पोटनिवडणुकीच्या पूर्ण फेऱ्या झाल्यानंतर कोण कोणावर वरचढ ठरलं ते पाहणे औत्सुकाचं ठरणार आहे. 

 

 

हेसुद्धा वाचा -  बारामती पोटनिवडणुकीवर सुनेत्रा पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया, कार्यकर्त्यांना म्हणाल्यात, 'कोणीही...'

 

सुनेत्रा पवारांनी ओलांडला दीड लाखांचा मतांचा टप्पा

बारामतीमध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या एकतर्फी विजयाकडे वाटचाल करत आहेत. पण आतापर्यंत झालेल्या मतमोजणीच्या सुनेत्रा पवार यांनी अजित पवारांचा विक्रम मोडला आहे. 2024 मध्ये अजित पवारांचा 1 लाख 1 हजार मतांनी विजय मिळवला होता. तर आतापर्यंतच्या मतमोजणीमध्ये सुनेत्रा पवार यांना 1 लाख 12 हजार 268 मतं मिळाली असून त्यांनी हा विक्रम केला आहे. आता हाती आलेल्या मतमोजणीनुसार सुनेत्रा पवार यांना त्यांनी दीड लाखांचा मतांचा टप्पा ओलांडला आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Abhijit BichukaleKaruna Sharmakaruna mundesunetra pawarbaramati

इतर बातम्या

बंधू ते विरोधी! कधीकाळी ममता दीदींचे खास सहकारी असणारे सुवे...

भारत