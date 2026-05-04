Baramati Assembly Bypoll Election Result 2026 : बारामतीमध्ये करुणा मुंडे आणि अभिजीत बिचुकले किती मतं? कोण कोणावर पडलं भारी?

Baramati Assembly Bypoll Election Result 2026 : महाराष्ट्रात कोणतीही निवडणूक असली की राजकीय पक्षासोबत सर्व लोकांच्या नजरा या बारामतीच्या निकालाकडे असतात. अजित पवार यांच्या निधनानंतर बारामतीमध्ये पोटनिवडणुकीचे मतमोजणी होतंय. या निवडणुकीत उपुमख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बिनविरोध निवड येतील असं सुरुवातीला वाटत असताना त्यांच्यासमोर थोडं थोडके नाही तर तब्बल 55 उमेदवार उभे ठाकले. पण नंतर एक एक गळता गळता ही उमेदवारांची संख्या 23 वर आली. या उमेदवाऱ्यांमध्ये दोन महत्त्वाची नावं होती, एक करुणा मुंडे आणि दुसरं नाव आहे अभिजीत बिचुकले. या दोघांना किती मतं मिळतात याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय.
बारामती पोटनिवडणुकीत चर्चेत असलेले अभिजीत बिचुकले आणि करुणा शर्मा यांना बारामतीकरांनी नाकारालं आहे. पण त्यांना मिळालेल्या मतांचा आकडा थक्क करणार आहा. मतमोजणीच्या नवव्या फेरीअखेर करुणा मुंडे यांना 97 आणि अभिजित बिचुकले यांना 94 मतं पडली आहेत. याचा अर्थ या दोघांबद्दल बोलायचं झालं तर करुणा मुंडे आणि अभिजित बिचुकले यांच्यामध्ये काँटे की टक्कर पाहिला मिळत आहे. सध्यातरी करुणा मुंडे आघाडीवर आहेत. दरम्यान बारामती पोटनिवडणुकीत मतमोजणीच्या 24 फेऱ्या आहेत. त्यामुळे बारामती पोटनिवडणुकीच्या पूर्ण फेऱ्या झाल्यानंतर कोण कोणावर वरचढ ठरलं ते पाहणे औत्सुकाचं ठरणार आहे.
बारामतीमध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या एकतर्फी विजयाकडे वाटचाल करत आहेत. पण आतापर्यंत झालेल्या मतमोजणीच्या सुनेत्रा पवार यांनी अजित पवारांचा विक्रम मोडला आहे. 2024 मध्ये अजित पवारांचा 1 लाख 1 हजार मतांनी विजय मिळवला होता. तर आतापर्यंतच्या मतमोजणीमध्ये सुनेत्रा पवार यांना 1 लाख 12 हजार 268 मतं मिळाली असून त्यांनी हा विक्रम केला आहे. आता हाती आलेल्या मतमोजणीनुसार सुनेत्रा पवार यांना त्यांनी दीड लाखांचा मतांचा टप्पा ओलांडला आहे.