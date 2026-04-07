सुनेत्रा पवार यांच्याविरोधात निवडणूक लढवणाऱ्या महिला उमेदवाराचे नाव जाणून शॉक व्हाल; 53 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात

बारामतीत पोटनिवडणूक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये थेट सामना होणार आहे, काँग्रेसकडून आकाश मोरेंना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्यात आलं आहे, सुनेत्रा पवारांच्या विनंतीनंतरही काँग्रेसनं उमेदवार दिला आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Apr 7, 2026, 11:52 PM IST
Baramati By Election 2026: बारामती पोटनिवडणुकीसाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी 6 एप्रिल 2026 रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे, उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या उपस्थितीत अर्ज दाखल करण्यात आला. अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर बारामती विधानसभेची जागा रिक्त झालीये. या जागेवर पोटनिवडणूक पार पडणार आहे. तर दुसरीकडे बारामतीत काँग्रेसकडून आकाश मोरे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला.  बारामतीत सुनेत्रा पवार यांच्याविरोधात 53 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. काँग्रेस पक्ष नाही तर या अपक्ष उमेदवाराचे नाव जाणून शॉक व्हाल. 

68 उमेदवारांनी दाखल केले उमेदवारी अर्ज

बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जांची छाननी प्रक्रिया 7 एप्रिल 2026 पार पडली. या निवडणुकीसाठी 55 उमेदवारांनी एकूण 68 अर्ज दाखल केले होते.​यापैकी 53 अर्ज वैध ठरवण्यात आले असून, तांत्रिक त्रुटी आणि अपूर्ण माहितीमुळे 15 अर्ज बाद करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 13 अर्ज हे दुहेरी असल्याने बाद करावे लागले तर 2 उमेदवारांचे अर्ज ञूटींमुळे बाद ठरले या प्रक्रियेनंतर आता निवडणुकीचे चित्र अधिक स्पष्ट झाले असून,अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीनंतर मैदानात किती उमेदवार उरतात,याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. निवडणूक प्रशासनाने पारदर्शकपणे ही छाननी प्रक्रिया राबवली असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

बारामतीची ही यादी चर्चेत आली आहे ती एका नावामुळे.  करुणा धनंजय मुंडे या देखील बारामती पोटनिवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करत त्यांनी बारामतीतील अनेक प्रश्नांवर आवाज उठवत ही निवडणूक लढणार असल्याचे सांगितले. पती धनंजय मुंडे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याबाबत विचारले आहे का असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. धनंजय मुंडे यांनी  तो तुमचा अधिकार असल्याचे सांगितल्याचे त्या म्हणाल्या.

दरम्यान,  बारामती पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवारांना काँग्रेसकडून थेट आव्हान मिळणार आहे, अजित पवारांच्या निधनानंतर लागलेली पोटनिवडणूक बिनविरोध होणार अशी दाट शक्यता असताना काँग्रेसनं मात्र सुनेत्रा पवारांविरोधात उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलाय. बिनविरोध निवडणूक व्हावी यासाठी सुनेत्रा पवारांकडून काँग्रेसला विनंती करण्यात आली तरीही काँग्रेसकडून आकाश मोरेंना उमेदवारी देण्यात आलीय. त्यामुळे बारामतीत राष्ट्रवादी विरूद्ध काँग्रेस असा थेट सामना होणार आहे.

 

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

