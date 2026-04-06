बारामतीत नेमकं घडलं काय? शेवटच्या क्षणाला लक्ष्मण हाके यांनी अचानक मोठा निर्णय का घेतला? माघार घेण्यासाठी काँग्रेसने कोणती अट ठेवली?

Baramati By Election 2025: अजिबात माघार घेण्याच्या मनस्थितीत नसलेल्या लक्ष्मण हाके यांनी अचानक पोटनिवडणुकीतून माघार घेतली आहे. हाके यांनी शेवटच्या क्षणाला पोटनिवडणुकीतून माघार घेतली. शेवटच्या क्षणाला लक्ष्मण हाके यांनी निर्णय बदलल्याने बारामती पोटनिवडणुकीत जबरदस्त ट्विस्ट आला आहे. हाके यांनी माघरा घेतली असली तरी, काँग्रस उमेदवाराने मात्र, सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात लढण्याचा निर्धार ठाम करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.
बारामती पोटनिवडणुकीची महाराष्ट्राच्या राजकारणाच जोरदार चर्चा आहे. ही निवडणुक बिनविरोध होण्यासाठी भाजप, राष्ट्रवादीकडून वेगवेगळे प्रयत्न केले जातायत. त्याला लक्ष्मण हाकें यांनी माघार घेतल्याने यश सुद्धा आलंय. पण अजूनही काँग्रेस मात्र निवडणूक लढण्यावर ठाम आहे. बिनविरोधसाठी विचार करु असं म्हणत काँग्रेसने एक अट ठेवली आहे. बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीतून अखेरच्या क्षणी ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी माघार घेतली आहे. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांसह उमेदवार सुनेत्रा पवार यांनी मला फोन केला विनंती केली आणि सुनेत्रा पवार यांच्या विनंतीनंतर मी विचार केला आणि म्हणून या निवडणुकीतून मी माघार घेतली आहे. निवडणुकीतून माघार घेतली म्हणजे संघर्ष संपला नाही, माझा लढा सुरूच राहील असं लक्ष्मण हाके यांनी सांगितले.
बारामतीची पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी सुनेत्रा पवार सतत प्रयत्न करत आहेत. भाजप नेत्यांचीही यासाठी पुरक भूमिका आहे. अजित दादांसारख्या मोठ्या नेत्याचं अकाली निधन झाल्याने त्यांना श्रद्धांजली म्हणून बारामतीत कोणी उमेदवार देऊ नये असं राष्ट्रवादीचं म्हणणं आहे. पण त्यानंतरही ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आणि काँग्रेसने निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली. पण उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी एक दिवसच शिल्लक असताना राष्ट्रवादीच्या प्रयत्नांना काही अंशी यश आलंय. अजिबात माघार घेण्याच्या मनस्थितीत नसलेल्या हाकेंचं मन वळवण्यात दत्तात्रय भरणेंना यश आलंय. भरणेंनी हाकेंची भेट घेत त्यांच्याशी चर्चा केली यामुळे हाकेंनी निवडणुकीतून माघार घेतलीये.
आता हाकेंनी जरी निवडणुकीतून माघार घेत सुनेत्रा पवारांना पाठिंबा दिला असला तरी काँग्रेसचं आव्हान मात्र कायम आहे. उमेदवार देऊ अस सांगणाऱ्या काँग्रेसने काल उमेदवाराच्या नावाची घोषणा सुद्धा केली. त्यामुळे बारामतीत आता थेट सुनेत्रा पवार विरुद्ध काँग्रेसचे आकाश मोरे अशी लढत होणार आहे. काँग्रेसने जरी उमेदवार दिला असला तरीही बिनविरोधबाबत राष्ट्रवादीचे नेते अजूनही आशावादी आहेत. काँग्रेसचं मन वळवण्याचा आम्ही प्रयत्न करु, नेतृत्वासोबत चर्चा करु असं भरणेंनी आणि छगन भुजबळांनी म्हटलंय.
यावर भाजप नेते सोयीने राजकीय संस्कृतीचे दाखले देतात असं काँग्रेसने म्हटलंय. या आधी काँग्रेसने उमेदवार देऊ नये यासाठी सुनेत्रा पवारांनी हर्षवर्धन सपकाळांसोबत फोनवरुन चर्चा सुद्धा केली. पण त्यानंतरही सपकाळांनी आता उशीर झाल्याचं सांगत ही विनंती फेटाळली. पण आता काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढेंनी मात्र राष्ट्रवादीच्या विनंतीचा फेरविचार होऊ शकतो असं म्हणत आपली एक अट सांगितली.
बारामतीत बिनविरोधसाठी काँग्रेसने आता नवीनच गुगली टाकली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीसमोर आता दोनच पर्याय आहेत. एक तर हाकेंची समजूत काढली तशीच काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींची समजूत काढणं किंवा लोंढे म्हणतायत तसं दादांच्या अपघात प्रकरणात एफआयआर दाखल करणं. आता काँग्रेस नेते राष्ट्रवादीची विनंती मान्य करत दोन पावलं मागे घेतात की उद्या बिनविरोधच्या मुद्द्याला केराची टोपली दाखवतात हे पहावे लागेल.