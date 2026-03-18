बारामतीत शरद पवार निवडणूक लढवणार नसतील तर आम्ही उमेदवार देऊ; महाविकास आघाडीतील बड्या नेत्याने स्पष्ट भूमिका मांडली

Baramati By Election 2026 : संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष बारामतीच्या पोटनिवणुकीकडे लागले आहे. बारामतीचे आमदार राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय नेते अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी विमान अपघातात निधन झाले. याच बामती मतदार संघाच आता पोटनिवडणूक लागली आहे. अजित पवारांच्या निधनानंतर बारामतीची पोटनिवडणूक सुनेत्रा पवार लढणार आहेत. शरद पवार गटाने सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात, उमेदवार न देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र, त्यांच्या या निर्णयानंतर महाविकास आघाडीतील बड्या नेत्याने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. बारामतीत शरद पवार निवडणूक लढवणार नसतील तर आम्ही उमेदवार देऊ असे या नेत्याने म्हंटले आहे.
बारामतीत सुनेत्रा पवारांच्याविरोधात उमेदवार देणार नसल्याचं सुप्रिया सुळेंनी स्पष्ट केलंय. मात्र, बारामतीच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नामांतरच्या मुद्द्यावरून यशवंत ब्रिगेड सेनेनं उमेदवार देण्याचा इशारा दिलाय. तर तिकडे राहुरीत देखील प्राजक्त तनपुरे कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून निवडणुकीबाबतचा निर्णय घेणार आहेत.
सुप्रिया सुळे यांचं वक्तव्य आम्हाला मान्य नाही. जर शरद पवारांची राष्ट्रवादी बारामतीच्या जागेवर निवडणूक लढवणार नसेल, तर काँग्रेस स्वतः उमेदवार देण्याबाबत गांभीर्याने विचार करेल, अशा स्पष्ट शब्दांत वडेट्टीवारांनी भूमिका मांडली. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सुनेत्रा पवार यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी SP आपला उमेदवार उभा करणार नसल्याची भूमिका मांडली होती. सुप्रिया सुळे यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले असतानाच वडेट्टीवारांनी स्पष्टच भूमिका मांडली. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील मतभेद समोर आले आहेत.
बारामतीची पोटनिवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता फार कमी आहे. काँग्रेस-रासपने निवडणूक लढण्याची तयारी केली आहे. काँग्रेस-रासप आघाडी करत उमेदवार देणार आहेत. अजित पवारांच्या निधनानंतर बारामतीची पोटनिवडणूक सुनेत्रा पवार लढणार आहेत, मात्र दादांविरोधात लढलेले युगेंद्र पवार यांनी पोटनिवडणूक लढणार नसल्याची माहिती झी २४ तासला दिलीय. तर तिकडे बारामतीत धनगर समाज निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची शक्यता आहे.