Baramati By Election: सुनेत्रा पवार 3 वर्षच आमदार; 2029 मधील उमेदवारीवर कोणी केला दावा?

Baramati Election 2029 Candidate: अजित पवारांच्या निधनानंतर आज बारामतीमध्ये पोटनिवडणूक पार पडत असतानाच 2029 च्या निवडणुकीसंदर्भात पवार कुटुंबाकडूनच विधान करण्यात आलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 23, 2026, 08:50 AM IST
Baramati Election 2029 Candidate: आज सकाळी काटेवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेत राज्याच्या उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार यांनी बारामती पोटनिवडणुकीच्या मतदानादरम्यान आपला मतदानाचा हक्क बजावला. यावेळी खासदार पार्थ अजित पवार यांनीही याच ठिकाणी मतदान करत लोकशाही प्रक्रियेत आपला सहभाग नोंदवला. याप्रसंगी सर्व नागरिकांनी जबाबदारीची जाणीव ठेवून मतदान प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी केले. जय पवार यांनीही याच मतदारकेंद्रावर मतदान केलं. या मतदानानंतर पवार कुटुंबामधून 2029 साली निवडणुकीच्या रिंगणात कोण असणार यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांसमोरच भाष्य करण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्याचं पाहायला मिळालं.

मतदान करुन आल्यानंतर सुनेत्रा पवारांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. "अत्यंत भावनिक वातावरणामध्ये आजचे पोटनिवडणूक होत आहे. आत्ताच मी आपल्या सर्वांच्या समक्ष मतदान केलं आहे. बारामतीची जनता गेली सहा दशके पवार कुटुंबाच्या मागे उभी आहेत. आदरणीय अजितदादा यांच्याबद्दलचे प्रेम विश्वास आधार आणि त्यांनी दिलेलं योगदान यासाठी बारामतीची जनता मोठ्या संख्येने उत्साहाने नव्हे तर कर्तव्य म्हणून मतदानासाठी बाहेर पडत आहे," असं सुनेत्रा पवार म्हणाल्या. तसेच, "बारामतीकरांचा आजच हे जे मतदान दादांनी त्यांच्यासाठी इतकी वर्ष केलेल्या योगदानाची परतफेड म्हणून आणि श्रद्धांजली म्हणून आहे. सर्व गावांमधून मतदानासाठी मोठ्या संख्येने मतदार बाहेर पडत आहेत. ही पोटनिवडणूक होत असताना बारामतीकरांनीच ही निवडणूक आता हातात घेतली आहे. त्यामुळे प्रत्येकजण ही निवडणूक त्यांचं कर्तव्य असल्यासारखं त्याकडे पाहत आहे. मतदानासाठी सर्वजण बाहेर पडतायत," असंही सुनेत्रा पवार म्हणाल्या.

"सगळ्याच बाजूने ही अत्यंत भावनिक निवडणूक आहे," असं म्हणताना सुनेत्रा पवार भावुक झाल्या. अजितदादांच्या मातोश्री दिसल्या नाहीत अशा प्रश्नावर बोलताना, "त्यांचं वय जवळजवळ 90 झाले असल्यामुळे त्यांचे मतदान घरीच झाले आहे. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन मी आत्ताच इथे आलेली आहे," असं सुनेत्रा पवार यांनी सांगितलं. "दादांशिवाय कुठल्याच गोष्टी आम्ही करू शकले नाही त्यामुळे दादा आपल्यात नाही हे मानून आता पुढे चाललं पाहिजे. बारामतीकरांनी हे लक्षात घेतलं आहे त्यामुळे ते मोठ्या संख्येने मतदानाला बाहेर पडतील. बारामतीकरांनी आजपर्यंत अनेक रेकॉर्ड मोडले आहे. त्यांनी मनावर घेतलं तर ते प्रत्येक गोष्ट करूनच दाखवतात. आजही त्यांनी मतदान मनावर घेतलं आहे," असं सुनेत्रा पवार म्हणाल्या. "पवार साहेबांची मी फोनवर विचारपूस केलेली आहे त्यांची तब्येत बरी नसल्यामुळे ते येऊ शकले नाही," असं सुनेत्रा पवारांनी सांगितलं.

दरम्यान, दुसरीकडे जय पवार यांनी, "बारामतीमधून 2029 ला मी उमेदवार असावं असं बारामतीकरांना वाटतं. ही लोकांची इच्छा आहे," असं सूचक विधान मतदानानंतर केलं. "अजित पवारांच्या अपघातासंदर्भात अहवाल यायला एक वर्ष लागणार आहे. त्याचा तपास लवकरात लवकर करावा अशी मागणी आम्ही वेगळेवेगळ्या यंत्रणेकडे करतोय.  सीआयडीची टीम देखील चांगलं काम करत आहे. आमचा संपर्क त्यांच्याशी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिला आहे ते त्यात लक्ष घालतील. अपघातासंदर्भात जोपर्यंत खरी माहिती मिळत नाही तोपर्यंत घातपात की अपघात हे स्पष्ट होणार नाही. मी लोकांची दिशाभूल करणार नाही. आपण तोपर्यंत थांबूया जोपर्यंत कारवाई होत नाही. सर्व यंत्रणा व्यवस्थित काम करत आहेत," असं म्हटलं.

पुढे बोलताना जय पवारांनी, "मी मीडिया समोर येऊन सारखं बोलत नाही. लोकांची मागणी आहे की 2019 मध्ये बारामतीचा उमेदवार मी व्हावं. माझी अपेक्षा आहे की मी पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून काम करत राहावं. मी निवडणूक लढवावावी ही लोकांची इच्छा आहे," असं जय पवार म्हणाले.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

