Baramati By Election: शरद पवार मतदान करु शकणार नाहीत, सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, 'अजित पवारांनी तुमच्या...', पार्थ पवारांची पोस्ट 'आजोबा तुम्ही...'

Baramati By Election: बारामती पोटनिडणुकीसाठी आज मतदान होणार असून, शरद पवारांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव मतदान करु शकत नसल्याचं सांगितलं आहे. दरम्यान सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांनी शरद पवारांना उद्देशून पोस्ट लिहिली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 23, 2026, 07:01 AM IST
Sunetra Pawar Post for Sharad Pawar: अजित पवारांच्या अकाली निधनामुळे रिक्त झालेल्या बारामती मतदारसंघासाठी आज पोटनिवडणूक होत आहे. सुनेत्रा पवार ही निवडणूक लढत असल्याने संपूर्ण राज्याचं लक्ष बारामतीकडे आहे. सर्व मोठ्या पक्षांनी सुनेत्रा पवारांना पाठिंबा दिला असल्याने त्या निवडून येणार हे निश्चित आहे. मात्र काही अपक्ष उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात असल्याने निवडणूक बिनविरोध होऊ शकलेली नाही. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही सुनेत्रा पवारांना पाठिंबा दिला असून, सुप्रिया सुळेंनी सांगता सभेला हजेरी लावली होती. दरम्यान शरद पवारांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव आपण मतदान करु शकत नसल्याचं सांगितलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांनी बुधवारी रात्री पोस्ट केली आहे. 

सुनेत्रा पवारांची पोस्ट

आदरणीय साहेबांनी केलेल्या  आवाहनाला बारामतीकर नक्कीच उत्स्फूर्त प्रतिसाद देतील असा विश्वास सुनेत्रा पवारांनी व्यक्त केला आहे. बारामतीसह महाराष्ट्राच्या व देशाच्या विकासात आदरणीय साहेबांचे योगदान प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदरणीय दादांनीही विकासात्मक राजकारणाची समृद्ध परंपरा जपली असंही त्यांनी सांगितलं आहे. 

"प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे आदरणीय पवार साहेब बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या मतदानास उपस्थित राहू शकणार नाहीत. मात्र त्यांचे आशीर्वाद माझ्यासाठी आणि बारामतीकरांसाठी लाखमोलाचे आहेत. बारामतीसह महाराष्ट्राच्या व देशाच्या विकासात आदरणीय साहेबांचे योगदान प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदरणीय दादांनीही विकासात्मक राजकारणाची समृद्ध परंपरा जपली. आदरणीय साहेबांनी केलेल्या  आवाहनाला बारामतीकर नक्कीच उत्स्फूर्त प्रतिसाद देतील. बारामतीची जनता विकासाच्या विचारांशी जोडलेली आहे आणि तीच दिशा पुढेही कायम राहील. आदरणीय साहेबांच्या प्रकृतीत लवकरात लवकर सुधारणा व्हावी, हीच मनःपूर्वक प्रार्थना," असं त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. 

पार्थ पवारांची पोस्ट

खासदार पार्थ पवार यांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत प्रकृती लवकर सुधारावी यासाठी सदिच्छा व्यक्त केल्या आहेत. "आजोबा, तुम्ही लवकर बरे व्हा! तुम्हाला शक्ती, दिलासा आणि लवकरात लवकर प्रकृती सुधारो, अशी आमची सदिच्छा आहे. तुमच्या उत्तम आरोग्यासाठी आम्ही सर्वजण प्रार्थना करत आहोत", असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

पवार कुटुंब बजावणार मतदानाचा हक्क

बारामती तालुक्यातील काटेवाडी गावात सुनेत्रा पवार, पुत्र खासदार पार्थ पवार तसंच अजित पवारांचे धाकटे बंधू श्रीनिवास पवार, पत्नी शर्मिला पवार, युगेंद्र पवार हे मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. तर शहरातील रिमांड होम येथे खासदार सुप्रिया सुळे यादेखील मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार हे प्रकृतीच्या कारणास्तव मतदान करणार नाहीत. अजित पवारांचे धाकटे पुत्र जय पवार हे जळोची येथे मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. 

सुनेत्रा पवार अजित पवार यांच्या विद्याप्रतिष्ठान येथील स्मृतीस्थळी अभिवादन करतील  त्यानंतर सकाळी 7 वाजता काटेवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेत मतदानाचा हक्क बजावतील.

7 वाजता मतदानास सुरुवात

बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी सकाळी ७ वाजता मतदानास सुरुवात झाली आहे. यासाठी एकूण 478 मतदान केंद्रे आहेत, यापैकी मतदानाची टक्केवारी वाढविण्याच्या उद्देशाने विविध संकल्पनांवर आधारित पाच विशेष मतदान केंद्रे उभारण्यात आली असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी उत्तम दिघे यांनी दिली आहे. 

यामध्ये केंद्र क्रमांक १२१, मुलींचे शासकीय वसतिगृह, एमआयडीसी येथे ‘पिंक मतदान केंद्र’ तयार करण्यात आले आहे. तसेच केंद्र क्रमांक २६१, राधेश्याम अग्रवाल ज्युनिअर कॉलेज, बारामती येथे ‘आदर्श मतदान केंद्र’, केंद्र क्रमांक २२५, जिल्हा परिषद शाळा, पिंपरी येथे ‘युवा मतदान केंद्र’, केंद्र क्रमांक २५८, जिल्हा परिषद शाळा, माळेगाव येथे ‘दिव्यांग मतदान केंद्र’ आणि केंद्र क्रमांक ४७, जिल्हा परिषद शाळा, डोर्लेवाडी येथे ‘युनिक मतदान केंद्र’ उभारण्यात आले आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

इतर बातम्या

मंत्रीपद मिळेल म्हणून काही नेत्यांनी अशोक खरातचं मूत्रप्राश...

