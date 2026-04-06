  • डोळ्यात पाणी आणि समोर अजित पवारांच्या शब्दावर विश्वास ठेवणारे हजारो लोक; सुनेत्रा पवार यांची खरी परीक्षा

डोळ्यात पाणी आणि समोर अजित पवारांच्या शब्दावर विश्वास ठेवणारे हजारो लोक; सुनेत्रा पवार यांची खरी परीक्षा

उमेदवारी अर्जाआधीच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात बोलताना सुनेत्रा पवार भावुक झाल्या.अजितदादांच्या आठवणीत सुनेत्रा पवारांना अश्रू अनावर झाले. बारामतीकर, कार्यकर्त्यांना कधीही अंतर देणार नसल्याचं सुनेत्रा पवार म्हाणाल्या. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 6, 2026, 02:54 PM IST
डोळ्यात पाणी आणि समोर अजित पवारांच्या शब्दावर विश्वास ठेवणारे हजारो लोक; सुनेत्रा पवार यांची खरी परीक्षा

NCP candidate Sunetra Pawar emotional speech : डोळ्यात पाणी आणि समोर अजित पवारांच्या शब्दावर विश्वास ठेवाणारे हजारो लोक. सुनेत्रा पवार यांची खरी परिक्षा जवळ आली आहे.  बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी सुनेत्रा पवार सज्ज झाल्या आहेत. निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचा मेळावा पार पडला. या मेळाव्यात सुनेत्रा पवार भावूक झाल्या. अजित पवार यांचे नाव घेत  सुनेत्रा पवार यांनी बारामतीकरांना साद घातली. 

दोन महिन्यापूर्वी आपण सर्वांनी आपल्या लाडक्या नेत्याला गमावलं. आज मी बारामती विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज दाखल करत आहे. मला स्वप्नातही वाटलं नव्हतं. बारामतीत ही पोटनिवडणूक होईल. दादा अजूनही आपल्यात नाहीत असं मला वाटतं नाही. दादाचं जाणं ही फक्त माझी, माझ्या कुटुंबाची व्यक्तीगत हानी नाही, तर बारामती, देश, महाराष्ट्राची हानी आहे असं म्हणत सुनेत्रा पवार यांनी भावनिक साद घेतली.  बारामती म्हणजे दादांचा श्वास होता. म्हणूनच त्यांचा अखेरचा श्वास बारामतीच्या मातीत विसावला”  असं म्हणत  सुनेत्रा पवार यांचा कंठ दाटून आला, त्यांचे डोळे पाणवले.

बारामतीकरांच्या विकासासाठी आदरणीय दादाचं स्वप्न साकार करण्यासाठी मी माझं दु:ख तळ घरात कोंडलं. अत्यंत धीराने आपल्या सर्वांसाठी बाहेर पडले. मात्र मला हा धीर तुम्हा बारमतीकरांकडे बघून आला आहे” असं सुनेत्रा पवार म्हणाल्या. बारमतीकरांचे प्रेम, पाठिंबा, तुमची साथ हीच माझी शक्ती आहे. गेल्या 35-36 वर्षात आदरणीय अजितदादांना आपण प्रचंड मताधिक्क्याने निवडून दिलं आहे. दादांनी प्रत्येकवेळी स्वत:च्या मताधिक्क्याचे विक्रम मोडीत काढले. तुमच्या मतांचा बोजा म्हणून मी 24 तास काम करतो असं दादा नेहमी म्हणायचे. दादाच्या माघरी ही माझी पहिलीच निवडणूक आहे. ही केवळ निवडणूक नाही, दादांना श्रद्धांजली अपर्ण करण्याची प्रत्येक बारामतीकराला संधी आहे” असं म्हणत सुनेत्रा पवार यांनी बारामतीकरांना भावनिक आवाहन केले. बारामतीकर, कार्यकर्त्यांना कधीही अंतर देणार नसल्याच आश्वासन देखील सुनेत्रा पवार यांनी केले. 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

