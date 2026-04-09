English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बारामतीत सुनेत्रा पवारांविरोधात लढणारे ते 23 उमेदवार कोण?, कोणत्या पक्षाचे? वाचा संपूर्ण यादी!

Baramati By-poll 2026:  उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी 30 उमेदवारांनी माघार घेतली तर 23 उमेदवार अजूनही निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 9, 2026, 08:49 PM IST
सुनेत्रा पवार

Baramati By-poll 2026: बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या रणधुमाळीत अखेर मोठा पेच सुटला. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात शड्डू ठोकणाऱ्या काँग्रेसने अखेर या निवडणुकीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतलाय. काँग्रेसच्या या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी स्वागत केलंय. मात्र, तरीही बारामतीची निवडणूक बिनविरोध होणार नाही. निवडणुकीच्या रिंगणात 23 उमेदवार आहेत. कोण आणि कोणत्या पक्षाचे उमेदवार आहेत? याची यादी जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

23 उमेदवार अजूनही निवडणुकीच्या रिंगणात

बारामती विधानसभा पोटनिवडणूक बिनविरोध करण्याचे प्रयत्न अयशस्वी झालेत. उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी 30 उमेदवारांनी माघार घेतली तर 23 उमेदवार अजूनही निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. सुनेत्रा पवार यांच्याविरोधातील प्रमुख उमेदवार असलेल्या काँग्रेसच्या आकाश मोरेंच्या माघारीसाठी सकाळपासून प्रयत्नांना वेग आला होता.

कसा होता घटनाक्रम?

सुनेत्रा पवारांनी तिसऱ्यांदा हर्षवर्धन सपकाळांना फोन करुन बारामती पोटनिवडणूक बिनविरोध करण्याची विनंती केली. रोहित पवारांनी काही वेळातच सपकाळांची भेट घेतली.निवडणूक माघारीसाठी काँग्रेस प्रदेश पातळीवर प्रयत्न सुरु झाले. यानंतर वडेट्टीवारांकडून राज्य पातळीवर माघारीबाबत निर्णय झाल्याची माहिती देण्यात आली. राज्यातील काँग्रेस नेत्यांची वरिष्ठ नेत्यांसोबत चर्चा झाल्यानंतर  मल्लिकार्जुन खरगेंची काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत चर्चा झाली. पुढे शरद पवारांकडून काँग्रेसला बिनविरोध निवडणुकीसाठी सल्ला देण्यात आला. खासदार सुप्रिया सुळें यांनीही काँग्रेसला विनंती केली. मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून हर्षवर्धन सपकाळांना फोन करण्यात आला. राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाची हर्षवर्धन सपकाळांसोबत चर्चा झाली. छगन भुजबळांचा हर्षवर्धन सपकाळांना फोन आला. या लागोपाठ घडलेल्या घटनांनंतर दुपारी सव्वादोन वाजता काँग्रेसने पोटनिवडणुकीतून माघार जाहीर केली. 
काँग्रेसनं माघार घेतली असली तरी 2029ला सगळ्यात मोठी लढाई असल्याचं सांगून पुढच्या संघर्षाची बिजं रोवल्याचं पाहायला मिळालं.

जय पवारांनी मानले आभार 

काँग्रेसनं उमेदवारी अर्ज परत घेतल्यानंतर जय पवारांनी आकाश मोरेंची भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंनीही काँग्रेसचे आभार मानताना त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांबाबत स्पष्टीकरण दिलं.

निवडणूक होणार हे निश्चित

काँग्रेसनं आकाश मोरेंना माघार घ्यायला लावली असली तरी सुनेत्रा पवारांना पाठिंबा दिलेला नाही हे विशेष. दुसरीकडं बारामतीच्या रिंगणात 23 उमेदवार कायम असल्यानं निवडणूक होणार हे निश्चित झालंय. करुणा मुंडेंनी ही निवडणूक आपण लोकशाहीसाठी लढणतोय असं सांगितलंय. सुनेत्रा पवारांसमोर मोठ्या पक्षाचा किंवा कोणीही मोठा उमेदवार नाही. निवडणुकीचा निकाल काय लागणार हे सर्वांना माहिती आहे. पण निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी राष्ट्रवादीनं मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले नाहीत हे सांगण्यासाठी रिंगणात 23 उमेदवार शिल्लक राहिले हे पुरेसं आहे. 

बारामती  23 उमेदवारांची नावे

१) सुनेत्रा अजित पवार - राष्ट्रवादी काँग्रेस
२) राघू येताळा घुटुकडे - न्यू राष्ट्रीय समाज पार्टी
३) सतीश कृष्णा कदम - हिंदूस्थान जनता पार्टी
४) करुणा धनंजय मुंडे- अपक्ष
५) अभिजित वामनराव आवाडे-बिचुकले - अपक्ष
६) अविनाश वामनराव गायकवाड - अपक्ष
७)  गजानन उत्तम गवळी - अपक्ष
८) चंद्रकांत रंभाजी मोटे - अपक्ष
९) चंद्रकांत सुर्यकांत वाघमोडे- अपक्ष
१०) दत्तात्रय रावसाहेब बेदरे - अपक्ष 
११) बाळासो मारुती धापटे - अपक्ष 
१२) मिथुन सोपानराव आटोळे - अपश्र
१३) मंगलदास निकाळजे- अपक्ष
१४) योगेश रतेश्वर - अपक्ष
१५) रोहित राजू भोसले - अपक्ष
१६) विजयकुमार भिसे - अपक्ष
१७) विराज महादेव शिंदे- अपक्ष 
१८) शिवाजी जयसिंग कोकरे -अपक्ष 
१९) सतीश नाना सोनवणे- अपक्ष
२०) सागर शरद भिसे- अपक्ष
२१) साजन भगवान अडसूळ- अपक्ष
२२) सिताराम रणदिवे - अपक्ष
२३) सोनाली राणे- अपक्ष

About the Author

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
baramatisunetra pawarAbhijeet BichukleBaramati By Election 2026NCP

