'अथर्व माझ्याशी शारिरीक संबंध ठेवणार आहे', आईला फोन अन् काहीच तासांत बारामतीच्या तरुणीचा मृत्यू

बारामतीमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रियकरासोबत बाहेर गेलेल्या तरुणीचा अचानक मृत्यू झाला. धक्कादायक म्हणजे मृत्यूपूर्वी काही तास अगोदर या तरुणीने तिच्या आईशी संवाद साधला होता. तसंच, आपल्यासोबत काही काळंबेरं घडलं असल्याची शक्यताही वर्तवली होती. या प्रकरणी तरुणीच्या कुटुंबीयांनी अथर्व राजेंद्र मोहन याच्याविरुद्ध बारामती शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, तरुणीचा प्रियकरासोबतच विवाह ठरला होता. 6 ऑगस्टरोजी ही महिला अथर्वसोबत बाहेर गेली होती. यानंतर रात्री अचानक तिची प्रकृती बिघडल्याचं सांगत तिला बारामतीतील विविध रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर महिलेच्या आईने अथर्ववर गंभीर संशय व्यक्त करत पोलिसांत तक्रार दाखल केली. मयत तरुणीच्या आईने केलेल्या तक्रारीनुसार, मृत्यूपूर्वी काही तास अगोदर संबंधित युवतीने आपल्या आईला फोन करुन अथर्व तिला गोळी खाण्यास देणार असल्याचा दावा तिने केला होता. तसंच, अथर्वकडून तिला शारिरीक संबंध ठेवण्यासही दबाव टाकण्यात येत असल्याचं त्यांनी तक्रारीत नमूद केलं आहे.
मयत तरुणीचे बी.एस्सी.अॅग्रीचे शिक्षण पूर्ण केले होते. ती एमपीएससीच्या तयारीसाठी ती ऑक्टोबर 2025 पासून पुण्यात क्लाससाठी जात होते. डिसेंबर 2025मध्ये तिचे अथर्वसोबत प्रेमसंबंध असल्याचे तिच्या कुटुंबीयांना कळले. त्यानंतर तिने त्याच्याशीच लग्न करणार असल्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यानंतर त्यांचे लग्नदेखील ठरले होते. 12 एप्रिल 2026 मध्ये दोन्ही कुटुंबीयांची भेट होऊन लग्न ठरले होते. त्यानंतर अथर्व आणि तरुणी एकमेकांना भेटत होते.
घटनेच्या सुमारे 10 ते 15 दिवस आधीपासून तरुणी सतत तणावात होती. तिच्या वागण्यातही बदल जाणवत होता. ती शांत राहत होती. तेव्हा आईने तिच्या मैत्रिणीकडे चौकशी केली असता अथर्व वारंवार तिच्याकडे शारिरीक संबंधाची मागणी करत असल्याचे तिने सांगितले होते. तसंच, अथर्व तिला काही गोळ्या देत असल्याचंही मैत्रिणीने सांगितल्याचा दावा आईने तक्रारीत केला आहे.
6 ऑगस्ट रोजी दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास अथर्व कारमधून तरुणीला घेऊन गेला. दुपारी चार वाजताच्या सुमारास तरुणीने आईला प्रवेश फीबाबत मेसेज केला. तसेच अथर्वची आई व मावशी यांना सोडण्यासाठी जात असल्याचे सांगितले. आईने व्हिडिओ कॉल केला असता तरुणी अथर्वसोबत वाहनात असल्याचे दिसले. सायंकाळी सातच्या सुमारास आईने तरुणीला फोन केला; मात्र तिने फोन उचलला नाही. सायंकाळी सुमारे 7.00 वाजता मुलीच्या आईने तिला दोन वेळा फोन केला, मात्र तिने फोन न उचलल्यामुळे त्यांनी अथर्वच्या मोबाईलवर फोन केला. त्यावेळी फिर्यादीचे आपल्या मुलीशी बोलणे झाले. फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, त्या संभाषणात मुलीने आईला सांगितले की, अथर्व तिला त्याच्या घरी घेऊन जाणार आहे, त्याला तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवायचे आहेत तसेच तो तिला गोळी खाण्यास देणार आहे. ही बाब ऐकल्यानंतर आईने तिला अथर्वच्या घरी जाऊ नये व तात्काळ घरी परत यावे, असे सांगितले.
रात्री सुमारे 9.00 वाजता आईने मुलीला ती कुठे आहे याबाबत मेसेज केला असता तिने जेवण करीत असल्याचे उत्तर दिले. त्यानंतर आईने केलेल्या पुढील मेसेजला मात्र कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. रात्री सुमारे 10.00 वाजता फिर्यादीने मुलीच्या मोबाईलवर फोन केला असता फोन अथर्वने उचलला आणि त्याने तिला चक्कर आली असल्याचे सांगून आईला घेण्यासाठी येत असल्याचे कळविले. काही वेळाने अथर्व कार घेऊन फिर्यादीच्या घरी आला. त्याने सदर महिलेला अचानक चक्कर येऊन पडल्यामुळे प्रथम देवकाते हॉस्पिटल, बारामती, त्यानंतर भोंईटे हॉस्पिटल, बारामती आणि पुढे सिल्वर जुबली हॉस्पिटल, बारामती येथे नेण्यात आल्याची माहिती फिर्यादीस दिली. फिर्यादी रात्री सुमारे 10.20 वाजता सिल्वर जुबली हॉस्पिटल येथे पोहोचली. तेथे तिची मुलगी स्ट्रेचरवर होती व तिची कोणतीही हालचाल होत नव्हती. त्यानंतर तिचा मृत्यू झाल्याचे समजले.