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'अथर्व माझ्याशी शारिरीक संबंध ठेवणार आहे', आईला फोन अन् काहीच तासांत बारामतीच्या तरुणीचा मृत्यू


बारामतीत एका तरुणीचा संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 11, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:42 PM IST
'अथर्व माझ्याशी शारिरीक संबंध ठेवणार आहे', आईला फोन अन् काहीच तासांत बारामतीच्या तरुणीचा मृत्यू
Image Credit: Baramati Crime news (Photo: सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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