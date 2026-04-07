सुनेत्रा पवारांनी बारामतीतून अर्ज भरताच शरद पवारांचा नातवाला टोला! म्हणाले, 'पार्थ पवारांमध्ये कितपत...'

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • महाराष्ट्र बातम्या
Sharad Pawar Slams Parth Pawar Statment: सुनेत्रा पवारांनी बारामतीमधून उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर पार्थ पवार असं काय म्हणाले की ज्यावरुन त्यांना त्यांच्या आजोबांनी थेट पत्रकारांसमोरच सुनावलं? जाणून घ्या सविस्तरपणे...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 7, 2026, 10:33 AM IST
पवारांनी पार्थ पवारांना झापलं (प्रातिनिधिक फोटो)

Sharad Pawar Slams Parth Pawar Statment: बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेतल्यानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल केला. ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केल्याचं सुनेत्रा पवारांसहीत राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांनी सांगितलं. दरम्यान, महाविकास आघाडीतील दोन पक्ष राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट यांनी सुनेत्रा पवार यांना पाठिंबा दिला आहे. तरीही काँग्रेसने आकाश मोरे यांच्या रुपात स्वतंत्र उमेदवार निवडणुकीमध्ये उतरवला आहे. यावरुनच बोलताना अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार यांनी कठोर शब्दांमध्ये काँग्रेसवर निशाणा साधल्यानंतर त्यांना त्यांचे आजोबा आणि राष्ट्रवादीचे खासदार शरद पवारांनी खोचक शब्दांमध्ये सुनावलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

काँग्रेसबद्दल काय म्हणाले पार्थ पवार?

काँग्रेसने बारामतीमध्ये स्वतंत्र उमेदवार दिल्यावर पार्थ पवारांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना पार्थ पवारांनी, "माझं कुणाशी बोलणं झालं नाही. काँग्रेसला कळायला पाहिजे काय करायचं ते. काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाबाबत मला नाही माहिती. सगळे मोठे लोक आहेत, सर्वांना माहिती आहे काय चाललंय. काँग्रेसने विचार केला असेल तर करु द्या. काँग्रेसला नंतर काय त्रास होईल महाराष्ट्रात, हे त्यांना दिसेल," असं उत्तर दिलं.

आम्ही काही कुणाला फोन करणार नाही, जे काही...

एवढ्यावरच न थांबता पार्थ पवारांनी, "लोक विसरत नाहीत. जे दादांचं प्रेम आहे लोकांच्या मनात, अशावेळी एवढ्या मॅच्युअर पार्टीने हा निर्णय घेणे, जिथे एवढे मोठे नेते आहेत, अतिशय चुकीचं आहे. मला वाटतं की आपण कोणाला थांबवू शकत नाही. जशी वेळ येते तसं सामोरं जावं लागतं. आम्ही सामोरं जाऊ. आम्ही काही कुणाला फोन करणार नाही, जे काही नशिबात लिहिलं आहे, ते बघू काय व्हायचंय ते. फक्त मला वाईट वाटतंय की काँग्रेसचा महाराष्ट्रात डाऊनफॉल आहे," असं म्हणत काँग्रेसला टोला लगावला. मात्र ही टीका पार्थ यांचे आजोबा शरद पवारांना फारशी पटलेली नाही. 

शरद पवारांचा नातवाला टोला; नेमकं काय म्हणाले?

पार्थ पवारांच्या या विधानावरुन सोमवारी राज्यसभेच्या सदस्य पदाची शपथ घेण्यासाठी नवी दिल्लीला गेलेल्या शरद पवारांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला. हा प्रश्न आणि पार्थ पवारांनी केलेलं विधान ऐकताच शरद पवार यांनी स्मितहास्य करत एका वाक्यात हा विषय उडवून लावला. “राजकारणात एक प्रकारची परिपक्वता लागते. ती पार्थ पवार यांच्यात कितपत आहे, हे आज मी सांगू शकत नाही,” असं उत्तर शरद पवारांनी दिलं.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
baramatiBaramati Electionsunetra pawarsharad pawarparth pawar

