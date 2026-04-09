बारामती निवडणुकीआधीच सुनेत्रा पवारांना दिलेला शब्द फडणवीसांनी पाळला; थेट फोनवरुन...

Baramati Election Suntera Pawar Update: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांना दिलेला शब्द पाळला आहे. बारामतीमध्ये पोटनिवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या सुनेत्रा पवारांच्या पाठीशी आपण मोठ्या भावाप्रमाणे उभे असू असा शब्द फडणवीसांनी सुनेत्रा पवारांना दिला होता. आज याच पार्श्वभूमीवर फडणवीसांनी सुनेत्रा पवारांच्या मतदारसंघातून निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी स्वत: शब्द टाकल्याची माहिती समोर येत आहे. विशेष म्हणजे फडणवीस यांनी स्वत: एक फोन फिरवला असून यासंदर्भात उमेदवार मागे घेण्याची विनंती केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांना फोन केला असून काँग्रेसने बारामतीमधून उमेदवार मागे घ्यावा अशी विनंती केली आहे. काँग्रेसने या मतदारसंघातून ॲडव्हकेट आकाश मोरे यांनी उमेदवारी दिली आहे. मात्र ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी अशी सर्वच पक्षांची इच्छा असून काँग्रेसने मात्र लोकशाहीमध्ये बिनविरोध निवडणुका योग्य नाही म्हणत इथून उमेदवार उभा केला आहे. असं असलं तरी आता शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीबरोबरच भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदेंची शिवसेना, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं सुनेत्रा पवारांना बिनविरोध पाठिंबा जाहीर केला असला तरी काँग्रेसने उमेदवार दिल्याने बिनविरोध निवडीमध्ये आडकाठी आली आहे. त्यामुळेच काँग्रेसनेही उमेदवार मागे घ्यावी अशी विनंती फडणवीसांनी काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याकडे केली आहे.
दरम्यान, बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीचा आज उमेदवारी अर्ज माघार घेण्याची अंतिम मुदत आहे. पक्षातील वरिष्ठ नेते जो निर्णय घेतील तो मला मान्य राहील, या भूमिकेवर मी ठाम असल्याचे काँग्रेसचे उमेदवार ॲड.आकाश मोरे यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, काँग्रेसने उमेदवारी अर्ज मागे घ्यावा यासाठी सुनेत्रा पवारांनी हर्षवर्धन सपकाळ यांना तीन फोन केल्याचं वृत्त आहे. बुधवारी रात्री सुनेत्रा यांनी सपकाळ यांच्याशी संपर्क साधला होता. त्यानंतर आज सकाळपासून सुनेत्रा पवारांनी दोन वेळा हर्षवर्धन यांच्याशी संपर्क साधून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची विनंती केल्याची माहिती समोर येत आहे.
पवार परिवारातील सदस्य, राष्ट्रवादीचे नेते भेटत आहेत. बारामतीची पोटनिवडणूक भावनिक किनार असलेली आहे. आमची अट-शर्थ ही काही चूकीची नाही, आम्ही भूमीकेवर आजही ठाम आहोत. अजित पवारांच्या अपघाताचा गुन्हाही नोंद होऊ दिला जात नाही, असं हर्षवर्धन सपकाळ म्हणालेत. "सुनेत्रा पवारांनी आपल्याला संपर्क केला," अशी माहिती हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली आहे. ही निवडणूक सभ्यतेने लढल्या जाऊ शकतात. सहानुभूतीच्या भावनेनं विरोधी पक्षांना साद घातली जाऊ शकते, असंही सपकाळ म्हणालेत.