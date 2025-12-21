Baramati Result: बारामतीत घरच्या मैदानावर शरद पवारांना धक्का! पुतण्या अजित पवारांकडून चितपट, निकाल वाचून धक्का बसेल

Baramati Nagar Parishad Nagar Panchayat Election Result: बारामतीमधील निकालाकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं होतं. काका-पुतण्यामधील संघर्षात नेमकं कोण बाजी मारणार याची सर्वांना उत्सुकता होता. दरम्यान येथील निकाल हाती आला असून, बारामतीमधील निकालाने सर्वांना धक्का दिला आहे. अजित पवारांनी शरद पवारांना धोबीपछाड दिली आहे.
बारामतीत अजित पवारांचीच हवा असल्याचं निकालांनी दाखवून दिलं आहे. 41 पैकी 35 जागी राष्ट्रवादी काँग्रेस जिंकली आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला अवघी एक जागा मिळाली आहे. यामुळे बारामतीमध्ये अजित पवारांचं वर्चस्व असल्याचं सिद्ध झालं आहे.
बारामतीत नगराध्यक्षपदी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सचिन सातव विराजमान झाले आहेत.
नगरसेवक बलाबल
अजित पवार राष्ट्रवादी - 35
अपक्ष - 3
बसपा- 1
शरद पवार- 1
रासप- 1
एकूण नगरसेवक - 41 + 1 नगराध्यक्ष
एका अपक्षवर आक्षेप घेतला आहे त्याच्यामुळे अजून हा एका जागेचा प्रश्न अनुत्तरीत आहे
1) लोणावळा
2) दौंड
3) शिरूर
4) इंदापूर
5) जेजुरी
6) भोर
7) बारामती
8) फुरसुंगी
9) वडगाव मावळ (नगरपंचायत)
इंदापूर - अंतिम निकाल
नगराध्यक्ष : भरत शहा - अजित पवार राष्ट्रवादी
नगरसेवक बलाबल
अजित पवार राष्ट्रवादी -14
स्थानिक आघाडी- 6
एकूण नगरसेवक - 20 +1 नगराध्यक्ष
----------------
दौंड - अंतिम निकाल
नगराध्यक्ष : दुर्गादेवी जगदाळे - अजित पवार राष्ट्रवादी
नगरसेवक बलाबल
अजित पवार राष्ट्रवादी -11
जनहित विकास आघाडीचे - 15
एकूण नगरसेवक - 26 +1 नगराध्यक्ष
----------------
माळेगांव - अंतिम निकाल
नगराध्यक्ष : सुयोग सातपुते - जनमत विकास आघाडी
नगरसेवक बलाबल
जनमत विकास आघाडीचे - 12
अपक्ष - 5
एकूण नगरसेवक - 17 +1 नगराध्यक्ष
----------------
सासवड - अंतिम निकाल
नगराध्यक्ष : आनंदी जगताप - भाजपा
नगरसेवक बलाबल
भाजपा - 13
शिवसेना (शिंदे गट)- 9
एकूण नगरसेवक - 22 +1 नगराध्यक्ष
----------------
जेजुरी - अंतिम निकाल
नगराध्यक्ष : जयदीप बारभाई - राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार
नगरसेवक बलाबल
राष्ट्रवादी - 17
भाजपा - 2
अपक्ष - 1
एकूण नगरसेवक - 20 +1 नगराध्यक्ष