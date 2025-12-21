English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शिवराज यादव | Updated: Dec 21, 2025, 03:52 PM IST
Baramati Result: बारामतीत घरच्या मैदानावर शरद पवारांना धक्का! पुतण्या अजित पवारांकडून चितपट, निकाल वाचून धक्का बसेल

Baramati Nagar Parishad Nagar Panchayat Election Result: बारामतीमधील निकालाकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं होतं. काका-पुतण्यामधील संघर्षात नेमकं कोण बाजी मारणार याची सर्वांना उत्सुकता होता. दरम्यान येथील निकाल हाती आला असून, बारामतीमधील निकालाने सर्वांना धक्का दिला आहे. अजित पवारांनी शरद पवारांना धोबीपछाड दिली आहे. 

बारामतीत अजित पवारांचीच हवा असल्याचं निकालांनी दाखवून दिलं आहे. 41 पैकी 35 जागी राष्ट्रवादी काँग्रेस जिंकली आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला अवघी एक जागा मिळाली आहे. यामुळे बारामतीमध्ये अजित पवारांचं वर्चस्व असल्याचं सिद्ध झालं आहे. 

असा आहे अंतिम निकाल 

बारामतीत नगराध्यक्षपदी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सचिन सातव विराजमान झाले आहेत. 

नगरसेवक बलाबल

अजित पवार राष्ट्रवादी - 35
अपक्ष - 3
बसपा- 1
शरद पवार- 1
रासप- 1

एकूण नगरसेवक - 41 + 1 नगराध्यक्ष

एका अपक्षवर आक्षेप घेतला आहे त्याच्यामुळे अजून हा एका जागेचा प्रश्न अनुत्तरीत आहे

 

पुणे जिल्ह्यात 9 ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगराध्यक्ष विराजमान 

1) लोणावळा 
2) दौंड 
3) शिरूर 
4) इंदापूर 
5) जेजुरी 
6) भोर 
7) बारामती 
8) फुरसुंगी 
9) वडगाव मावळ (नगरपंचायत)

पुण्यात इतर ठिकाणी काय निकाल लागला?

इंदापूर - अंतिम निकाल

नगराध्यक्ष : भरत शहा - अजित पवार राष्ट्रवादी 

नगरसेवक बलाबल

अजित पवार राष्ट्रवादी -14
 स्थानिक आघाडी- 6

एकूण नगरसेवक - 20 +1 नगराध्यक्ष

----------------
दौंड - अंतिम निकाल

नगराध्यक्ष : दुर्गादेवी जगदाळे - अजित पवार राष्ट्रवादी 

नगरसेवक बलाबल

अजित पवार राष्ट्रवादी -11
 जनहित विकास आघाडीचे - 15 

एकूण नगरसेवक - 26 +1 नगराध्यक्ष

----------------
माळेगांव - अंतिम निकाल

नगराध्यक्ष :  सुयोग सातपुते - जनमत विकास आघाडी

नगरसेवक बलाबल

जनमत विकास आघाडीचे - 12
अपक्ष -  5

एकूण नगरसेवक - 17 +1 नगराध्यक्ष

----------------
सासवड - अंतिम निकाल

नगराध्यक्ष :  आनंदी जगताप  - भाजपा

नगरसेवक बलाबल

भाजपा - 13
शिवसेना (शिंदे गट)-  9

एकूण नगरसेवक - 22 +1 नगराध्यक्ष

----------------
जेजुरी - अंतिम निकाल

नगराध्यक्ष :  जयदीप बारभाई  - राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार 

 

नगरसेवक बलाबल

राष्ट्रवादी - 17
भाजपा -  2
अपक्ष - 1

एकूण नगरसेवक - 20 +1 नगराध्यक्ष

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

