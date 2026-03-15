Explainer: 1967 ते 2026 पर्यंत बारामतीत दोनच आमदार, 60 वर्षात तिसऱ्यांदा बदलणार महाराष्ट्रातील सर्वात 'पावर'फुल मतदारसंघाचा आमदार?

Baramati Politics History : महाराष्ट्राच्या राजकीय नकाशावर बारामतीचे नाव नेहमीच केंद्रस्थानी असते. बारामती म्हंटल की पवार... अजित पवार आणि शरद पवार... याच बारामतीत सर्वांच्या मनाला चटका लावणारी घटना घडली . बारामतीचे आमदार राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय नेते अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी विमान अपघातात निधन झाले. बारामती मतदारसंघातून अजित पवार दरवेळी विक्रमी मताधिक्यानं राजकारणातून निवडून यायचे. अजित पवार यांच्या निधनामुळे बारामतीत पोट निवडणुक होणार आहे. 1967 पासून 2026 पर्यंत बारामतीत दोनच आमदार निवडणून आले ते म्हणजे शरद पवार आणि अजित पवार. महाराष्ट्रातील सर्वात 'पावर'फुल मतदारसंघाच्या इतिहास तिसऱ्यांदा आमदार बदलणार आहे.
182 मध्ये अजित पवार साखर कारखान्याच्या माध्यमातून राजकारणात आले. 1991 ला बारामतीतून त्यांनी खासदारपदही भूषवलं. 1991 मध्ये अजित पवार यांनी खासदारीकाचा राजीनामा दिला आणि पोटनिवणूक लढवली. पोटनिवडणूक जिंकत अजित पवार पहिल्यांदा बारामातीचे आमदार झाले. 35 वर्षानंतर बारामतीत पुन्हा एकदा पोटनिवणूक लागली आहे ती अजित पवार यांच्या निधनामुळे. अजितदादांच्या निधनामुळे बारामतीत पोटनिवडणूक होत आहे. बारामती विधानसभा पोटनिवडणूक बिनविरोधच होणार असल्याचं समजतंय. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष बारामती विधानसभेची पोटनिवडणूक लढणार नसल्याचं सूत्रांनी सांगितलंय. सुनेत्रा पवारच पोटनिवडणूक लढणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
1952 मध्ये गुलाबराव मुळीक, 1957 मध्ये नानासाहेब जगताप हे बारामतीचे आमदार म्हणून निवडून आले. यानंतर 1962 मध्ये काँग्रेसच्या मालतीबाई शिरोले यांनी या मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडूृण आल्या. त्यानंतर 1967 मध्ये शरद पवार बारामतीच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले. शरद पवार यांनी बारामतीला महाराष्ट्रातील सर्वात हायव्होल्टेज मतदार संघ बनवले. 1967, 1972, 1978, 1980, 1985 आणि 1990 असे सलग सहा टर्म शरद पवार काँग्रेसच्या तिकीटावर निवडून आले होते.
1991 मध्ये शरद पवार यांनी राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश केला. यानंतर त्यांचे पुतणे अजित पवार यांनी काँग्रेसच्या तिकीटावर बारामतीत निवडणूक लढवली आणि विजय मिळवला. 1995 मध्येही अजीत पवार काँग्रेसच्या तिकीटावर बारामतीत विजयी झाले. 1999 मध्ये शरद पवार हे काँग्रेसपासून वेगळे झाले अन् त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (एनसीपी) ची स्थापना केली, आणि अजित पवार एनसीपीच्या तिकीटावर बारामतीत निवडणूक लढवून विजयी झाले. 1991, 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 असे सलग 8 वेळा अजित पवार हे बारामतीचे आमदार म्हणून निवडून आले. विधानसभा निवडणुकांमध्येही अजीत पवार एनसीपीच्या तिकीटावर सतत विजयी झाले.
शरद पवार यांच्याप्रमाणेच अजित पवार यांनी देखील बारामती विधानसभा मतदारसंघात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. जनतेशी सुसंगतता, मतदार संघातील विविध पायाभूत सुविधांचा विकास, सिंचन, शिक्षण, आरोग्य आणि अन्य आधारभूत संरचनांमध्ये त्यांनी केलेल्या कामामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रियता मिळाली. अजित पवार सतत मतदार संघातील नागिरांच्या संपर्कात असायचे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत अजित पवार यांनी भाजपच्या गोपीचंद पडलकर यांना मोठ्या फरकाने हरवले. अजित पवार यांना 1,95,641 मते मिळाली, तर पडलकर यांना फक्त 30,376 मते मिळाली. या आकडेवारीवरुनच बारामतीत एनसीपीचा प्रभाव आणि अजित पवार यांची लोकप्रियता किती प्रबळ आहे हे स्पष्ट होते.
2010मध्ये अजित पवार पहिल्यांदा उपमुख्यमंत्री बनले
2012मध्ये त्यांनी पुन्हा उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली
2019मध्ये तिस-यांदा फडणवीस सरकारमध्ये अडीच दिवसांसाठी उपमुख्यमंत्री
30 नोव्हेंबर 2019मध्ये उद्धव ठाकरेंसोबत चौथ्यांदा उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली
2023 मध्ये एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये पाचव्यांदा उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली
2024 मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये सहाव्यांदा उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली
60 वर्षानंतर तिसऱ्यांदा बारामतीचा आमदार बदलणार
1967 पासून 2026 पर्यंत बारामतीत शरद पवार आणि अजित पवार हे दोघेच आमदार म्हणून निवडून आले. 60 वर्षानंतर तिसऱ्यांदा बारामतीचा आमदार बदलणार आहे. अजित पवार यांच्या निधनामुळे बारामतीत पोट निवडणुक होणार आहे. ही निवडणूक बिनविरोध होणार आहे. सुनेत्रा पवार या बारामतीच्या पहिल्या महिला आमदार ठरणार आहेत. सुनेत्रा पवार या महाराष्ट्राच्या पहिल्या उपमुख्यमंत्री देखील आहेत.
बारामतीत पोटनिवडणुक जाहीर झाल्यावर रोहित पवार यांनी सोशल मिडियावर एक लक्षवेधी पोस्ट केली आहे. ज्या निवडणुकीत फक्त मताधिक्याचीच चर्चा व्हायची त्या बारामती मतदारसंघात कधी पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल, असं कुणाला स्वप्नातही कधी वाटलं नाही.. पण दुर्दैवाने अजितदादा आपल्यातून गेले आणि आज बारामती विधानसभा मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक जाहीर झाली..
कधी कधी वास्तव हे कल्पनेपेक्षाही अधिक भयंकर असतं..!