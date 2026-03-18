फडणवीस, पवारांना काँग्रेसचा धक्का, बारामतीत सुनेत्रा पवार अडचणीत? भाकरी नेमकी कोणी फिरली?

Baramati Vidhan Sabha Bypoll: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं 28 जानेवारी रोजी अपघाती निधन झाल्याने रिक्त झालेल्या बारामती विधानसभा मतदारसंघाच्या जागेवर बिनविरोध निवडणूक होण्याची शक्यता पूर्णपणे मावळली आहे. या निवडणुकीमध्ये अजित पवारांच्या पक्षाकडून त्यांची पत्नी आणि राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. सुनेत्रा पवारांविरोधात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी दिली जाणार नसल्याचं पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी जाहीर केलं आहे. युगेंद्र पवार यांनी तर आमच्या पक्षाचा सुनेत्रा पवारांना पाठिंबा असेल असं जाहीर केलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनीही बारामतीबरोबरच राहुरी मतदानसंघाची निवडणूक बिनविरोध करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मात्र बारामतीमधील रुग्णालयाच्या नामकरण प्रकरणावरुन धनगर समाजाची नाराजी ओढावून घेतल्याने धनगर समाज या निवडणुकीत सुनेत्रा पवारांविरोधात उमेदवार देणार असून त्यासंदर्भातील चर्चा सुरु आहेत. धनगर समाजाकडून सुनेत्रा पवारांना आव्हान दिलं जात असतानाच आता काँग्रेसला एका बड्या नेत्याने ऑफर दिली असून या नेत्यासहीत युती करत काँग्रेसही बारामतीमधून उमेदवार देण्याच्या तयारी आहेत.
अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर बारामतीतली पोटनिवडणूक बिनविरोध होणार नसल्याचं स्पष्ट होत आहे. धनगर समाजाबरोबरच आता काँग्रेस या निवडणुकीत उडी घेणार आहे. काँग्रेसला भाजपाचा पूर्वीचा मित्र पक्ष असलेल्या राष्ट्रीय समाज पक्ष म्हणजेच रासपच्या महादेव जानकरांची साथ मिळाली आहे. काँग्रेस जनकरांसोबत आघाडी करुन उमेदवार देणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. बारामती आणि राहुरी विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठी काँग्रेस आणि रासपने हालचाली सुरु केल्या आहेत. जानकर आज गांधी भवन येथे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीदरम्यान राहुरीसोबतच बारामतीमधून कोणाला उमेदवारी द्यायची आणि ही निवडणूक कशी लढवायची याबद्दल चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे.
नक्की वाचा >> शिवसेनेसंदर्भातील निकाल फिरणार? शिंदेंच्या दिल्ली दौऱ्याची 'दुसरी बाजू'; नेमकं घडलं काय?
धनगर समाज बारामतीमधून उमेदवार का देणार आहे याबद्दल यशवंत ब्रिगेड सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष बापूराव सोलनकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सविस्तर माहिती दिली आहे. ""बारामती विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक आता बिनविरोध होण्याची शक्यता मावळली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे नाव बदलून त्याऐवजी अजित पवार यांचे नाव देण्याच्या हालचालींमुळे धनगर समाज आणि सकल हिंदू समाजात तीव्र नाराजी पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर,अहिल्यादेवींच्या नावाचा अवमान झाल्याची भावना व्यक्त करत धनगर समाजाने बारामतीत तगडा उमेदवार देण्याचा निर्णय घेतला आहे," असं सांगितलं. "अजित दादांबद्दल आम्हाला आदर आहे. परंतु अहिल्यादेवींचे नाव पुसण्याचा प्रयत्न खपवून घेणार नाही,"अशी भूमिका समाजबांधवांनी घेतली आहे. यामुळे ही निवडणूक आता चुरशीची ठरण्याची शक्यता आहे," असं सोलनकर म्हणालेत.
ओबीसी समाजाचे नेते लक्ष्मण हाके यांनी या निवडणुकीसंदर्भात सूचक विधान केलं आहे. बारामती लोकसभेच्या उमेदवारीबाबत तेथील कार्यकर्त्यासोबत बैठक घेऊन निर्णय घेणार, असल्याचं हाकेंनी स्पष्ट केलं आहे. "बारामती विधानसभा मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांचे मला शेकडो कॉल आलेत की तुम्ही निवडणुकीला उभं राहिलं पाहिजे. पवार घराणं प्रोफेशनल राजकारण करत आहे," असं हाके म्हणाले. पुढे बोलताना, "लोकशाहीमध्ये निवडणुका बिनविरोध करणं हे लोकशाहीला घातक आहे. निवडणूक बिनविरोध होत असेल तर आम्ही आमचे प्रश्न मांडायचे कुठं? निवडणुका म्हणजे प्रश्न मांडण्यासाठी साधन असतं," असं हाकेंनी म्हटलं आहे.