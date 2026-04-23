English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'चित्राताई, आपल्यासारखं अमूल्य रत्न आतापर्यंत कुठल्या...', शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा टोला; सुळे, फडणवीस, बारामती कनेक्शन

Baramati Vidhan Sabha Bypoll: बारामतीमधील पोटनिवडणुकीआधी चित्रा वाघ यांनी सुप्रिया सुळेंसंदर्भात केलेल्या पोस्टवरुन शरद पवारांच्या पक्षाने दिलं उत्तर, नेमकं कोण काय म्हणालं जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 23, 2026, 08:21 AM IST
'चित्राताई, आपल्यासारखं अमूल्य रत्न आतापर्यंत कुठल्या...', शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा टोला; सुळे, फडणवीस, बारामती कनेक्शन
चित्रा वाघ यांना शरद पवारांच्या पक्षाचा टोला (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य सोशल मीडियावरुन साभार)

Baramati Vidhan Sabha Bypoll: बारामती विधानसभा संघामध्ये आज पोटनिवडणुक पार पडत आहे. 28 जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं अपघाती निधन झाल्यानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार निवडणूक लढवत आहेत. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसापूर्वीच बारामतीमध्ये प्रचार सांगता सभा पार पडली. या सभेला शरद पवारांच्या पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळेंबरोबरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सर्वच मोठ्या पक्षांचे नेते उपस्थित होते. मात्र या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्री फडणवीस मंचावर येण्याआधीच मंच सोडल्याच्या मुद्द्यावरुन डिवचलं आहे. पण या टीकेला शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने तितक्याच खोचकपणे उत्तर दिलं आहे.

नेमकं घडलंय काय?

महिला आरक्षणासंदर्भातील विधेयकावरुन केंद्रीय राजकारणामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आलेले असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील विरोधीपक्षाच्या नेत्यांना कोणत्याही मंचावर आपण या विधेयकावरुन चर्चा करण्यास तयार असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी तसं चॅलेंजच विरोधकांना दिलं आहे. या चॅलेंजवरुन बोलताना सुप्रिया सुळेंनी कधी आणि कुठे भेटायचं असं म्हणत आपण चर्चेसाठी तयार असल्याचं म्हटलं आहे. या साऱ्या दाव्या-प्रतिदाव्यांच्या दुसऱ्याच दिवशी बारामतीमधील सांगता सभेमध्ये फडणवीस आणि सुप्रिया सुळे पोटनिवडणुकीच्या प्राचारसभेच्या सांगता कार्यक्रमात एकत्र एकाच मंचावर येतील असं वाटत असतानाच सुप्रिया सुळेंनी फडणवीस कार्यक्रमाला पोहोचण्याआधीच सुनेत्रा पवारांनी परवानगी घेऊन कार्यक्रमाचा मंच सोडला.

चित्रा वाघ यांची खोचक पोस्ट

सुप्रिया सुळे फडणवीस येण्याआधीच निघून गेल्याच्या मुद्द्यावरुन चित्रा वाघ यांनी सोशल मीडियावरुन सुप्रिया सुळेंना डिवचताना एक वेगळी कविता पोस्ट केली. 

12 मतीच्या मोठ्ठ्या ताई म्हणाल्या होत्या 
आहोत आम्ही खुल्या चर्चेस तयार 

बारामतीला देवाभाऊ पोहचण्याआधीच  
व्यासपीठावरून झाल्या फरार 

वाटली असेल भीती की पडेल उघडं पितळ 
म्हणूनच नजर चुकवून काढला ताईंनी  पळ

आहे की नाही गंमत न्यारी 
पोकळ शब्द देण्याची ताईंना हौसच भारी

अशी पोस्ट चित्रा वाघ यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन केली. त्यांनी या पोस्टमध्ये सुप्रिया सुळेंनाही टॅग केलं

राष्ट्रवादीचा टोला

चित्रा वाघ यांच्या या पोस्टचा समाचार शरद पवारांच्या पक्षाचे प्रवक्ते रविकांत वरपेंनी घेतला आहे. चित्रा वाघ यांच्या पोस्टचा स्क्रीनशॉट शेअर करत वरपेंनी, "चित्राताई, आपण चितारलेले हे शब्दचित्र पाहून डोळे केवळ पांढरेच व्हायचे राहिले," असा खोचक टोला लगावला आहे. "याबाबतीत तुमची तुलना केवळ आणि केवळ ‘इन्स्टाग्राम’वरले कवी नागेश होळकर यांच्याशीच होऊ शकेल. अर्थात, कुणाच्या काव्यफण्याचा डंख किती जहाल आहे, हे आपण मराठी साहित्यविश्वावर सोपवू. कारण, तुमची काव्यवळवळ पाहून आपल्यासारखं अमूल्य रत्न आतापर्यंत कुठल्या खाणीत सरपटत होतं, असा प्रश्न त्यांना पडल्याशिवाय राहणार नाही," अशी खोचक टीका वरपेंनी केली आहे.

"बहिणाबाई चौधरींनी भाकर करताना हाताला बसणाऱ्या चटक्यांतून जीवनाचं तत्त्वज्ञान मांडलं. चित्राताई, तुम्ही राजकारणासाठी कविता करून तुम्हाला मिळवाव्या लागणाऱ्या भाकरीचं तत्त्वज्ञान सांगितलंत. हॅट्स ॲाफ टू यू !! आपल्या कवितेची आम्हा पामरांस पडलेली भूल उतरली की मग सुप्रियाताईंच्या राजकारणासारख्या गंभीर विषयाकडे वळू," असं वरपे म्हणालेत.

आता चित्रा वाघ राष्ट्रवादी केलेल्या टीकेला काय उत्तर देतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

