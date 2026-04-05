बारामतीचा गड वाचवण्यासाठी सुनेत्रांचा शरद पवारांसारखा डाव; 'तो' कॉल निकाल फिरवणार?

Baramati Vidhan Sabha Bypoll: बारामती पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जोरदार घडामोडी घडत असून राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या अजित पवारांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या मतदारसंघातून निवडणूक लढणार आहेत. अजित पवारांच्या पक्षाकडून सुनेत्रा पवारांची उमेदवारी निश्चित आहे. मात्र ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीबरोबरच भारतीय जनता पार्टीही आग्रही आहे. असं असतानाच आता सोमवारी उमेदवारी अर्ज भरण्याआधी सुनेत्रा पवारांविरोधात कोणत्याही मोठ्या पक्षाने उमेदवार देऊ नये यासाठी संपूर्ण प्रयत्न सुरु आहे. यासाठी सुनेत्रा पवारांचे सासरे आणि राज्यसभेचे खासदार शरद पवार रिंगणात उतरले आहेत. विशेष म्हणजे सासऱ्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून सुनेत्रा पवारांनीही थेट विरोधकांना फोन फिरवल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार यशस्वी झाल्या तर बारामती निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदाच त्यांच्यातील मुत्सद्देगिरीची झळक पाहायला मिळणार आहे.
बारामती पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज सकाळी पत्रकारांशी संवाद साधताना ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार तसेच प्रवक्ते संजय राऊत यांनी, "कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ अजिबात नाही. दोन पोटनिवडणुका आहेत दोन्ही आमदाराचं दुर्दैव निधन झालं आहे. काल स्वतः शरद पवार यांची उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली. राहुरी संदर्भात आज शरद पवार यांच्या पक्षाची बैठक आहे. बारामतीची जगा आम्ही लढलो नव्हतो. शरद पवार यांच्या पक्षाने लढवली. राहुरीसाठी आमच्या पक्षांकडून तीन महत्वाचे नेते इच्छुक आहेत, पण इच्छुक असले तरी निर्णय घेऊ. पहिली संधी राष्ट्रवादी कारण त्यांनी ती जागा लढलेली होती. आमच्याकडे तीन जण इच्छुक आहेत नंतर काँग्रेस," असं राऊत म्हणाले.
सुनेत्रा पवारांसंदर्भात बोलताना संजय राऊतांनी, "सुनेत्रा पवार या भाजप सोबतनिवडणूक लढत आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्याशी (त्यांनी म्हणजेच सुनेत्रा पवारांनी) चर्चा केली पण अंतिम निर्णय उद्धव ठाकरे सांगतील. अजून ही शिवसेना पक्ष प्रमुखांनी निर्णय दिला नाही. निवडणूक आहे. आम्हाला त्यांच्याबद्दल आदर आहे, सन्मान आहे. पण निवडणुका लढवायच्या नाही बिनविरोध करायचं हा अ्टाहास चुकीचा आहे. महाविकास आघाडीमध्ये चर्चा सुरु आहे. महाविकास आघाडी एकसंघ आहे आणि महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही एक आहोत," असं स्पष्ट केलं आहे. आता सुनेत्रा पवारांनी सासऱ्यांप्रमाणे थेट फोन डिप्लोम्सीच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरेंकडे मागितलेला मदतीचा हात उद्धव पुढे करतात का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सुनेत्रा पवारांची मागणी ऐकून उद्धव ठाकरे गटाने त्यांची साथ दिली तर काँग्रेस सर्व अर्थाने या निवडणुकीत एकटी पडेल. काँग्रेसने ही पोटनिवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र एकटी काँग्रेस इथे किती तग धरू शकेल ही शंकाच आहे.
"हर्षवर्धन सपकाळ हे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. आम्ही ही आमच्या तिन्ही उमेदवारांशी चर्चा केली आहे. कधी उमेदवार द्यावे लागतील सांगता येत नाही," असं सूचक विधान राऊत यांनी काँग्रेसच्या भूमिकेसंदर्भात बोलताना व्यक्त केलं.