Baramati ZP Results: मोठी बातमी! बारामतीत पहिला विजय राष्ट्रवादीचा नाही तर भाजपाचा

Baramati Zilla Parishad Election Results 2026: अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसला पुणे जिल्ह्यामध्ये सहानुभूतीचा फायदा होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र असं असतानाच बारातमीमधून पहिला विजय भाजपाचा झाला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 9, 2026, 11:34 AM IST
भाजपाने मोठ्या फरकाने जिंकली ही निवडणूक (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Baramati Zilla Parishad Election Results 2026: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनानंतर सहानुभूतीची लाट अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या बाजूने असेल अशी जोरदार चर्चा राज्याच्या राजकारणात मागील आठवड्याभरापासून सुरु होती. अजित पवारांचं 28 जानेवारी रोजी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी जाताना बारामती विमानतळाजवळ विमान कोसळून निधन झालं. अजित पवारांच्या आकस्मिक निधनामुळे सर्वांनाच मोठा धक्का बसला असून याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपण जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांसाठी प्रचार करणार नसल्याचं जाहीर केलं. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीनेही प्रचारामध्ये फारसा रस दाखवला नाही. असं असतानाच आज निकलाच्या दिवशी अजित पवारांची कर्मभूमि असलेल्या बारामतीमधून पंचायत समितीमधील पहिला निकाल हाती आला असून येथून भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार विजयी झाला आहे. 

बारामतीतून जिंकलेला भाजपाचा उमेदवार कोण?

खरं तर बारामती आणि संपूर्ण पुणे जिल्ह्यामध्येच अजित पवार आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचाच अधिक दबदबा दिसतो. मात्र या ठिकाणी ग्रामीण भागासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये भाजपाने काही जांगावर यश मिळवलं असून यापैकी पहिलं यश हे थेट बारामतीत मिळालं असलं तरी त्या यशामागे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचाच हात असल्याचं दिसत आहे. बारामतीमधून सुपे गणामधून भाजपाच्या उज्वला पोपट खैरे 2700 मतांनी विजयी झाल्या आहेत. भाजपाने ही जागा जिंकली असली तर सध्या सत्तेत असलेल्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी भाजपासाठी ही जागा सोडली होती. त्यामुळेच हा विजय भाजपाचा दिसत असला तरी त्याला अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचं पाठबळ असल्याचं दिसत आहे. 'अजित पवारांची लाडकी बहीण' असाच प्रचार उज्वला यांच्यामार्फत करण्यात आलेला.

पतीच्या लोकप्रियतेचाही झाला फायदा?

उज्वला यांच्या यशामागे त्यांचे पोपटराव खैरे यांचं समाजिक कार्य आणि राजकारणातील सक्रीय सहभागही महत्त्वाचा असल्याचं सांगितलं जात आहे. पोपटराव खैरे हे बारामती तालुक्यातील सुपे येथील एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक आणि राजकीय व्यक्तिमत्व आहेत. ते विशेषतः शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आणि सिंचन योजनांच्या कामांसाठी लढा देणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. शेतकरी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष म्हणून पोपटराव खैरे कार्यरत आहेत. त्यांनी जनाई उपसा जलसिंचन योजनेची प्रलंबित कामे पूर्ण व्हावीत यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.

आई वडील राजकारण आणि समाजकारणात रमलेले असतानाच त्यांची कन्या कादंबरी खैरेने आशियाई डॉजबॉल चॅम्पियनशिप 2025 मध्ये भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. एकंदरितच पोपटराव खैरे यांना स्थानिक स्तरावर "शेतकऱ्यांचे कैवारी" मानले जाते आणि बारामतीमधील सुपे परिसरातील विकासात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे मानले जाते. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने घेतलेली माघार आणि पतीच्या लोकप्रियतेचा उज्वला खैरेंना निवडणुकीत झाल्याची चर्चा आहे.

