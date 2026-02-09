ZP Results 2026: अर्धी सोललेली केळी दाखवत भाजपाच्या महिलांनी बड्या नेत्याला डिवचलं; 'हा' Video राज्यभर Viral

Maharashtra Zilla Parishad Election Result 2026: जिल्हा परिषदेच्या 2026 च्या निवडणुकीत आतापर्यंत काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या कोल्हापूरमध्ये विरोधकांनी काही ठिकाणी धक्के दिले आहेत. जिल्हा परिषदेतील काही ठिकाणी काँग्रेसला धक्का देणारे निकाल लागले आहेत. कोल्हापुरात नेहमीप्रमाणे यंदाही काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये सुरशीची लढत होती. काँग्रेसचे स्थानिक नेते सतेज पाटील आणि भाजपाने ही निवडणूक प्रतिष्ठेचा विषय केली होती. यामुळेच निकालानंतर सतेज पाटलांना भाजपाच्या महिला समर्थकांनी केळं दाखवत डिवचलं आहे. महिलांचं हे सेलीब्रेशन सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
उचगाव गटात भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार नामदेव वाइंगडे यांचा विजय झाला आहे. करवीर मतदारसंघातील विजयी उमेदवार म्हणून नामदेव वाइंगडे यांचं नाव घोषित करण्यात आलं आहे आहेत. नामदेव वाइंगडे यांनी काँग्रेसचे उमेदवार कीर्तीकुमार मसुटे यांचा पराभव केला आहे. हा पराभव सतेज पाटलांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
भाजपाच्या या विजयानंतर भाजपा समर्थकांनी जोरदार सेलीब्रेशन केलं. गुलाल उधळून जोरदार घोषणाबाजी करत महिलांनी काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वाला डिवचलं. 'आता कसं वाटतंय... गार गार वाटतं...', 'ऊसाच्या शेतात मक्याची कणसं... आम्ही आणली भाड्याची माणसं' अशा घोषणा देत या महिलांनी सेलीब्रेशन केलं. इतक्यावरच न थांबता या महिलांनी सेलिब्रेशनदरम्यान अर्धवट सोललेली केळी दाखवल्याचंही कॅमेरात टीपलं गेलं. या अनोख्या सेलिब्रेशनची सगळीकडे चर्चा आहे.
नामदेव वाइंगडे हे लोकाभिमुख कार्यकर्ता म्हणून ओळखले जातात. गेल्या 30 वर्षांपासून नामदेव वाइंगडे स्थानिक राजकारणामध्ये कोणतंही राजकीय पद नसतानाही निस्वार्थीपणे लोकांची मदत करतात. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, मंदिरे आणि विहिरींची देखभाल यासारखी बरीच कामं नामदेव वाइंगडे यांनी केली आहेत. त्यांच्या याच सामाजिक कार्याकडे कल असलेल्या कामांमुळे स्थानिक लोकांकडून त्यांना मोठा पाठिंबा होता. यात मुस्लिम समाजाचाही समावेश आहे.
केवळ कोल्हापूरच नाही तर राज्यातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये अनोख्या सेलिब्रेशनची चर्चा पाहायला मिळाली. कुठे मोटर सायकलची स्टंटबाजी तर कुठे गुलाल उधळून जोरदार डान्स करत केलेलं सेलिब्रेशन लक्ष वेधून गेलं. माळशिरसमध्ये भारतीय जनता पार्टीने विजयी सलामी देत लोकसभा आणि विधानसभेच्या निकालाचा बदला घेतलेला आहे. दहिगाव गटातून माजी आमदार राम सातपुते यांच्या पत्नी संस्कृती सातपुते विजयी झाल्या आहेत. या विजयानंतर राम सातपुते यांनी जंगी सेलिब्रेशन केलं आहे. पत्नीच्या विजयानंतर राम सातपुतेंनी समर्थकांसहीत कारमधून छोटी मिरवणूक काढली. यावेळी राम सातपुते आपल्या कारच्या सनरुफमधून बाहेर येऊन कार्यकर्त्यांना अभिवादन करत होते. पक्षाचा झेंडा हाती घेऊन आधी सेलिब्रेशन केल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात राम सातपुतेंवर गुगला उधळला. त्यानंतर गुलाल उधळल्यानंतर राम सातपुते यांनी दंड थोपटत विरोधकांना आपल्या विजयाचा गुलाल दाखवला. त्यांच्या सेलिब्रेशचा हा व्हिडीओ चर्चेत आहे.