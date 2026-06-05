/कोल्हापुरात आरोप-प्रत्यारोपांची लढाई; शिवाजी पाटलांचा चंद्रकांत पाटील यांच्यावर निशाणा

कोल्हापूरच्या राजकारणात मुश्रीफांना लक्ष्य करणाऱ्या आमदार शिवाजी पाटील यांनी आता थेट भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील यांच्यावरच निशाणा साधला आहे. चंद्रकांतदादा नेहमीच मुश्रीफांना पुढे घेऊन चालतात असं म्हणत चंद्रकांत पाटलांवरच टीका केली आहे. महत्वाचे म्हणजे शिवाजी पाटील हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय मानले जातात आणि त्यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. दादां उठसूठ मुश्रीफ साहेबांना पुढे घेऊन चालले आहेत, चंदगडसाठी काय केलं? भाजप कार्यकर्त्यांना जवळ केलं नाही हे किती दिवस सहन करायचं? असे आमदार शिवाजी पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहे.
कोल्हापूरच्या चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांनी गोकुळच्य़ा ईडी चौकशीची मागणी करत जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली होती. गोकुळच्या ईडी चौकशीची मागणी करत शिवाजी पाटील यांनी थेट वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि जिल्ह्यातील मात्तबर नेते हसन मुश्रीफ यांना लक्ष्य केलं होतं. मात्र आता शिवाजी पाटील यांनी थेट भाजपचे ज्येष्ट नेते चंद्रकांत पाटलांवरच निशाणा साधला आहे. कोल्हापुरात भाजप वाढवण्यासाठी चंद्रकांत पाटील यांनी काय केलं. पदं मिळून चंदगडसाठी काहीच केलं नाही असा सवाल आमदार शिवाजी पाटील यांनी केला आहे.
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चंद्रकांतदादा मुश्रीफांना पुढे घेऊन चाललेत असं शिवाजी पाटील यांनी म्हटल आहे. आमदार शिवाजी पाटील हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय मानले जातात आणि तरिही त्यांनी चंद्रकांत दादांवर टीका केल्यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात चर्चांना जोरदार उधाण आलं आहे. चंदगड मतदारसंघातून 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत अपक्ष निवडून आलेल्या शिवाजी पाटील यांनी भाजपला पाठिंबा दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय म्हणून त्यांची जिल्ह्यात ओळख आहे. गोकुळची निवडणूक लागल्यानंतर शिवाजी पाटील आरोप करत मंत्री हसन मुश्रीफांना यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र आता तर थेट भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटलांवरच टीका केल्यानं शिवाजी पाटलांना हे धाडस आलं कुठून अशी चर्चा जिल्ह्याच्या राजकारणात सुरू झाली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचं राजकारण हे गोकुळ दूध संघाभोवती फिरत असतं. गोकुळच्या या राजकारणात आता शिवाजी पाटलांनी उडी घेत मुश्रीफांवर हल्ला चढवायला सुरूवात केलीय. तर दुसरीकडे आपल्याच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते असलेल्या चंद्रकांत पाटलांवरही मुश्रीफांना पुढे करत असल्याचा आरोप केलाय. तर जिल्ह्यात भाजप वाढवण्यासाठी चंद्रकांत दादांनी काय केलं असा सवाल करत चंद्रकांत पाटील यांनी एका वेगळ्यात युद्धाला सुरूवात केलीय.