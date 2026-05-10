कोकणातील विनाशकारी बॉक्साईट खाण प्रकल्प; ग्रामस्थांनी घेतला मोठा निर्णय

रत्नागिरीतील राजापूरमध्ये बॉक्साईट उत्खनन प्रकल्पावरून वातावरण तापल्याचं पहायला मिळत आहे. बॉक्साईट उत्खननाला राजापूरवासीयांनी तीव्र विरोध केला आहे. राजापूर पंचायत समितीने उत्खनना विरोधात ठराव मांडला. नाणार आणि सागवे गावात प्रकल्प प्रस्तावित आहे.
रत्नागिरी, झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे : रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुका पुन्हा एकदा प्रकल्पांच्या वादाने पेटून उठला आहे.नाणार आणि सागवे परिसरात प्रस्तावित असलेल्या बॉक्साईट उत्खनन प्रकल्पावरून स्थानिक ग्रामस्थ आणि प्रशासन यांच्यात मोठा संघर्ष होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. 'विनाशकारी बॉक्साईट खाण प्रकल्प विरोधी संघर्ष समिती'ने या प्रकल्पांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला असून, येत्या २० मे आणि २६ मे रोजी होणारी जनसुनावणी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. जर ही जनसुनावणी रद्द झाली नाही, तर ती उधळून लावण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राजापूर तालुक्यातील नाणार येथे १४४.९५ हेक्टर आणि सागवे गावात १२०.४८ हेक्टर अशा अवाढव्य क्षेत्रावर हे बॉक्साईट उत्खनन प्रस्तावित आहे. या उत्खननामुळे परिसरातील पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल आणि स्थानिकांचे जनजीवन विस्कळीत होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. कोकणातील निसर्गसंपदा आणि आंबा-काजू बागायती या उत्खननामुळे धोक्यात येतील, असा दावा संघर्ष समितीने केला आहे.
या प्रकल्पाला केवळ ग्रामस्थांचाच नव्हे, तर लोकप्रतिनिधींचाही मोठा विरोध असल्याचे दिसून येत आहे. पंचायत समितीचा ठराव: राजापूर पंचायत समितीने यापूर्वीच बॉक्साईट उत्खननाविरोधात अधिकृत ठराव मंजूर केला आहे. राजकीय पक्षांची भूमिका: विशेष म्हणजे, दोन्ही शिवसेना गटांनी या प्रकल्पाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. स्थानिक आमदार किरण सामंत यांनीही या प्रकल्पाला आपला विरोध दर्शवला असून,जनतेच्या भावनेचा आदर करण्याची भूमिका घेतली आहे.
प्रशासनाने प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेसाठी २० मे आणि २६ मे रोजी जनसुनावणी आयोजित केली आहे. मात्र, ग्रामस्थांच्या मते अशा सुनावण्या केवळ सोपस्कार असतात आणि स्थानिक जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो. "आम्हाला हा विनाशकारी प्रकल्पच नको आहे, मग जनसुनावणी कशासाठी?" असा सवाल संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे. जर प्रशासनाने आपला हट्ट कायम ठेवला, तर ही जनसुनावणी शांततेत होऊ दिली जाणार नाही, असा सज्जड दम ग्रामस्थांनी दिला आहे.
नाणार परिसर आधीच रिफायनरी प्रकल्पामुळे चर्चेत होता. आता बॉक्साईट उत्खननामुळे या भागातील डोंगर पोखरले जातील, ज्यामुळे भूजल पातळी खालावण्याची आणि जैवविविधता नष्ट होण्याची भीती आहे. येथील शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाने आपल्या जमिनी देण्यास स्पष्ट नकार दिला असून 'आमचा निसर्ग, आमचा अधिकार' अशी घोषणा दिली आहे.
कुठे: नाणार (१४४.९५ हेक्टर) आणि सागवे (१२०.४८ हेक्टर).
प्रमुख मागणी: २० आणि २६ मे रोजीची जनसुनावणी रद्द करा.
विरोध कुणाचा: संघर्ष समिती,दोन्ही शिवसेना,पंचायत समिती आणि स्थानिक आमदार.
प्रशासनाकडून यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही, मात्र वाढता विरोध पाहता राजापूरमधील वातावरण चांगलेच तापले आहे. आता सरकार आणि प्रशासन लोकभावना लक्षात घेऊन काय पाऊल उचलते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.