पुनर्वसनाचा भीषण चेहरा... जमीन मालकच झाले शेतमजूर; महाराष्ट्रातील कमनशिबी गावाचं हादरवणारं वास्तव! मतदानाचाही हक्क नाही

प्रवीण तांडेकर, झी मीडिया, भंडारा : महाराष्ट्र राज्याला विकासाच्या वाटेवर नेऊ पाहणाऱ्या अनेक नेतेमंडळी आणि राज्यकर्त्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणाचं चित्र नुकतंच समोर आलं आहे. भंडारा जिल्ह्यातील बावनथडी धरणामुळे विस्थापित झालेल्या कमकासूर गावकऱ्यांची व्यथा अजूनही संपलेली नाही. 2012 मध्ये पुनर्वसन होऊनही आजपर्यंत या गावाला ना मूलभूत सुविधा मिळाल्या, ना गावाचं अधिकृत पुनर्गठन झालं. परिणामी ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये मतदानाचा हक्कही गावकऱ्यांना मिळत नाही ही भीषण वस्तूस्थिती.
हे आहे 300 घरांच्या लोकवस्तीच तुमसर तालुक्यातील कमकासुर गाव. डोंगर, जंगलामध्ये हे गान वसलं होतं. इथं सर्व आदिवासी कुटुंब शेती करून आपला उदरनिर्वाह चालवत होते. पण सरकारला याच ठिकाणी धरण बांधायचं होत. मग काय? हळूहळू जंगलातील गावांचं पुनर्वसन झालं. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी तुटपुंज्या दराने शासनानला द्याव्या लागल्या. 2012 मध्ये गावकरी पुनर्वसित गावात आले. पण या ठिकाणी कुठलाही रोजगार नाही, शेती नाही.
रोजगाराच्या शोधात अनेक गावकऱ्यांनी इतरत्र पलायन देखील केलं. जे शेतकरी, आदिवासी समुदायातील नागरिक एकेकाळी स्वतःच्या शेतीचे मालक होते, त्यांची दशा बदलली. इथं कुणाकडे 10 एकर, 20 एकर शेती होती. पण आता त्याच जमीन मालकांवर दुसऱ्याच्या शेतात मजुरी करण्याची वेळ आली आहे. गावकऱ्यांचं पुनर्वसन करण्यात आलं, पण पुनर्वसनानंतरही त्यांचा वनवास मात्र काही केल्या संपलेला नाही. अर्थात त्यांच्या जीवनात अपेक्षित बदल झालेलाच नाही.
गावाचं अधिकृत पुनर्गठनच झालं नसल्याने गावकऱ्यांना ग्रामपंचायत स्तरावरील हक्कांपासून वंचित राहावं लागत आहे. जिल्हा परिषद, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतदान करणारे हेच गावकरी, ग्रामपंचायत निवडणुकीत मात्र मतदान करू शकत नाहीत.
पिण्याचं पाणी, रस्ते, वीज, आरोग्य आणि शिक्षण अशा मूलभूत सुविधांचा अभाव आजही या गावात जाणवतो. शासनाच्या पुनर्वसन धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी अशीच ही परिस्थिती आहे. गावकऱ्यांनी अनेक वेळा प्रशासनाकडे या परिस्थिती आणि समस्यांबाबत पाठपुरावा केला, मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. कमकासूर गावाचं पुनर्वसन होऊन तब्बल दोन दशक उलटत आली पण आजही गावकऱ्यांना मूलभूत हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागतोय हीच शोकांतिका. त्यामुळं गावखेड्यांचा विकास झाला तरच राज्याचा विकास होईल या हेतूनं प्रशासनानं तातडीनं याकडे लक्ष द्यावं हीच मागणी जोर धरत आहे.