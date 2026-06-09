/Adhik Maas : अरे देवा! जावयासाठी अंगठी लपवलेला धोंडा मांजरीने खाल्ला अन् मग उलटीचं औषध पाजल्यावर...; नेमकं प्रकरण काय?

Beed Adhik Maas : अधिकमास सुरू असून या महिन्यात जावयाला विशेष मान असतो. सध्य सोशल मीडियावर लेक-जावयाचे धोंडाचे खास सोहळ्याचे व्हिडीओ व्हायरल होते आहे. अधिकमासात जावयाला सासरच्या लोकांकडून 33 अनारसासह सोन्याचं काहीतरी वाण म्हणून दिलं जातं. बीडमधील एका कुटुंबात जावयासाठी खास धोंड्याची तयारी करण्यात आली आहोत. सासूबाईंनी जावयासाठी सोन्याची अंगठी घेतली होती. जावयासाठी सासूने धोंड्यामध्ये सोन्याची अंगठी सरप्राईज म्हणून ठेवली होती. पण जावयासाठी सरप्राईजवर मांजरीने पामी फिरवलं. झालं असं की, स्वयंपाकानंतर आवराआवरी सुरु असताना मांजरीने जावयासाठीचा खास धोंडा सपाचट केला. त्यानंतर घरच्यांची जी काही धावपळ झाली आणि त्यानंतर जे काही घडलं ते अतिशय धक्कादायक होतं.
ही घटना बीडमधील माजलगाव इथे 4 जूनला घडली आहे. सोनं महाग झाल्यामुळे आता जावयासाठी घेतलेली सोन्याची अंगठी मांजरीने खाल्ल्यामुळे आता कशी मिळवायची या टेन्शनमध्ये होते. त्यांनी या मांजरीला चक्क चार दिवस घरात डांबून ठेवलं होतं. त्यांनी विचार केला की, विष्ठेतून ही अंगठी मांजरीच्या शरीरातून बाहेर पडेल. पण चार दिवस उलटूनही तसं झालं नाही. मग त्यांनी पशुवैद्यकाकडून उलटीचं औषध आणलं ते मांजरीला दिलं. पण या औषधाने मांजरीला उलट न होता तिचा जीव गेला. आता मांजरीच्या पोटात जावयासाठी आणलेली अंगठी होती. त्यामुळे त्यांनी मृत मांजरीचा पोटावर शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्या मांजरीचं ऑपरेशन करण्यात आलं. या ऑपरेशनद्वारे त्या मांजरीच्या पोटातून ती सोन्याची अंगठी बाहेर काढण्यात आली. या विचित्र आणि धक्कादायक घटनेमुळे सर्वत्र चर्चा सुरु झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार मांजरीच्या पोटातून 5 ग्रॅमची सोन्याची अंगठी बाहेर काढण्यात आली. बाजारभावानुसार आजच्या घडीला ही सोन्याची अंगठी ₹३५,००० ते ₹४५,००० घरात असेल. दरम्यान मांजरीच्या पोटातून बाहेर काढण्यात आलेली सोन्याची अंगठी जावयाला देण्यात आली की नाही याबद्दल काही कल्पना नाही. अधिक मास हा जावयाच्या कौतुकाचा सण आहे. पण सध्याकाळात सोशल मीडियावरील व्हिडीओ आणि फोटोसाठी याची जय्यत तयारी करण्यात येतेय. भव्य दिव्य सोहळा आणि सोन्याचे दागिनीने देतानाचे फोटो टाकले जात आहे. पण दुसरीकडे प्रत्येकाला जावयासाठी सोन्याचे दागिने देणं शक्य नसतं. पण सोशल मीडियावरील या भव्यदिव्य सोहळ्यामुळे इतर सामान्य कुटुंबावर त्याचा दबाव येतो, हे विसरून नाही चालणार.