Beed Crime : गणपतीसमोर थिरकला; डान्सचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला अन्...25 वर्षीय तरुणाची हत्या

Beed Crime : बीड पुन्हा एकदा तरुणाच्या हत्येमुळे हादरलं आहे. सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर बीड जिल्ह्यात अनेक धक्कादायक समोर येत आहे. नुकताच काही दिवसांपूर्वी परळ रेल्वे स्थानकावर 6 वर्षीय चिमुकलीसोबत लैंगिक करण्यात आला. जिल्ह्यात हत्या, अपहरण, लैंगिक अत्याचार या सारख्या घटनांमध्ये मागील काही दिवसांमध्ये वाढ झाल्याच पाहिला मिळतंय. त्यात बीड शहरातील स्वराज्य नगर भागात 25 वर्षीय तरुणाची हत्या करण्यात आली. त्यामुळे पुन्हा एकदा बीडमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत करण्यात आले आहेत. (beed crime dances in front of Ganesha Video posted on social media friend killed friend maharashtra marathi news)
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार बुधवारी मध्यरात्री विजय काळे याची हत्या करण्यात आली. विजय हा दोन वाजता गणपतीच्या समोर मित्रांसोबत डान्स करत होता. या डान्सचा व्हिडीओ त्याने नंतर सोशल मीडियावर पोस्ट केला. त्यानंतर काहीच वेळात त्याचा मित्र अभिषेक गायकवाड याच्यासोबत किरकोळ वाद झाला. या वादातून अभिषेकने विजयच्या छातीवर धारदार शस्त्राने वार केला. त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले मात्र त्याचा मृत्यू झाला.
विजयने सोशल मीडियावर डान्सचा व्हिडीओ हा शेवटचा ठरला. अभिषेकने विजयचा खून केल्यानंतर त्याने घटनास्थळावरून पळ काढला होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार तो एका डोंगर परिसरात लपवून बसला होता. पोलिसांना त्याची माहिती मिळताच त्यांनी सापळा रचून त्याला अटक केली. धक्कादायक म्हणजे पोलीस तपासात असे समोर आले की, विजय काळे हा मृत पावलेला तरुण गुन्हेगारी जगतातील होता. त्यावर अनेक पोलीस ठाण्यात विविध गुन्हे दाखल असल्याचे समोर आले आहे.
1. बीडमधील विजय काळे हत्या प्रकरण नेमके काय आहे?
बीड शहरातील स्वराज्य नगर भागात 25 वर्षीय विजय काळे याची मध्यरात्री त्याचा मित्र अभिषेक गायकवाड याने धारदार शस्त्राने छातीत वार करून हत्या केली. ही घटना किरकोळ वादातून घडली.
2. ही हत्या कधी आणि कशी घडली?
बुधवारी, 4 सप्टेंबर 2025 रोजी मध्यरात्री दोन वाजता विजय काळे गणपतीसमोर मित्रांसोबत नृत्य करत होता. त्याने या नृत्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला. त्यानंतर काही वेळातच त्याचा मित्र अभिषेक गायकवाड याच्यासोबत किरकोळ वाद झाला. या वादातून अभिषेकने विजयच्या छातीत धारदार शस्त्राने वार केले, ज्यामुळे विजय गंभीर जखमी झाला आणि रुग्णालयात त्याचा मृत्यू झाला.
3. आरोपी अभिषेक गायकवाडला पोलिसांनी कसे पकडले?
हत्या केल्यानंतर अभिषेक गायकवाडने विजयची दुचाकी घेऊन काकडहिरा येथील मामाच्या गावी पळ काढला. तो शेतात लपून बसला होता. पोलिसांना त्याच्या लपण्याच्या ठिकाणाची माहिती मिळाली, आणि त्यांनी सापळा रचून त्याला अटक केली. भूक लागल्याने तो शेतातून बाहेर आला तेव्हा पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले.