बीड पुन्हा हादरलं! संतोष देशमुख हत्या प्रकरणासारखीच आणखी एक भयानक घटना

बीड पुन्हा हादरलं आहे. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणासारखीच उमेश दळवीची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. कारवाईच्या मागणीसाठी कुटुंबियांनी ठिय्या आंदोलन केले.
Beed Crime News : बीड शहर पुन्हा एकदा खळबळजनक हत्याकांडाने हादरले आहे. शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बालेपीर परिसरात अवैध दारू दुकानात काम करणाऱ्या एका तरुणाची अमानुषपणे हत्या करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. उमेश नवनाथ दळवी असे मृत तरुणाचे नाव असून, त्याच्यावर करण्यात आलेली मारहाण ही सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील पद्धतीसारखीच असल्याचा आरोप नातेवाईकांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
उमेश दळवी याचे मारहाणीतील गंभीर अवस्थेतील फोटो सध्या समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली असून, आरोपींना तात्काळ अटक करून कठोर कारवाई करावी, या मागणीसाठी पीडित कुटुंबीयांनी सकाळपासून शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.
जोपर्यंत आरोपींवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, असा इशारा कुटुंबीयांनी पोलिसांना दिला आहे. त्यामुळे उमेश दळवी याचा मृतदेह सध्या बीडच्या शासकीय रुग्णालयात ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात पोलिसांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. या हत्येनंतर बीडमध्ये तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले असून, नागरिकांमध्ये भीती आणि संताप व्यक्त केला जात आहे.
