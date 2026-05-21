/आई आहेस की...? पोटच्या लेकरांना ST बसमध्ये ठेवून आई प्रियकरासोबत पळाली, मुलांच्या खिशात चिठ्ठी अन्... आजोबांचे नको ते प्रश्न

Beed News : दोन चिमुरड्यांना एसटी बसमध्ये सोडून आई प्रियकरासोबत पळाली. बीडमधील या मन सुन्न करणाऱ्या घटनेमुळे परिसरात आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
Beed Crime : युद्धात आणि प्रेमात पडलं काही माफ असतं पण बीडमधील एका घटनेमुळे संताप व्यक्त करण्यात येतोय. आपल्या पोटच्या दोन लेकरांना एसटीबमध्ये सोडून एक निर्दय आई प्रियकरासोबत पळाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रेमात वेड्या आईने धक्कादायक कृत्य केलं. मुलांचं काय होणार असा विचारही न करता त्यांना पंढरपूर - संभाजीनगर बसमध्ये बसवलं. तसंच त्यांच्या खिशात एक चिठ्ठी पण ठेवली. या चिठ्ठीतील मजकूर इतका धक्कादायक होता की वाचणाऱ्या पोलिसांपासून प्रत्येकाने संताप व्यक्त केला आहे. त्यात असं लिहिलं होतं की, या मुलांचं आई - वडील हयात नाहीत, यांना यवतमाळच्या बसमध्ये पाठवून द्या. त्यासोबत या यवतमाळमधील पत्तादेखील देण्यात आला आहे. त्यांना सुखरुप पोहोचून द्या. असा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यावर या मुलांच्या आजोबांचा मोबाईल नंबरही देण्यात आला आहे.
बसमध्ये ही दोन्ही मुलं एकटेच बसली होती आणि रडत होती. अशात बसमधील कंडक्टरचं त्यांच्याकडे लक्ष गेलं. त्याला संशय आला आणि तात्काळ बीड पोलिसांनी याबद्दल माहिती देण्यात आली. पोलिसांनी मुलांशी बोलण्याचा आणि त्यांच्याजवळ काही आहे का हे बघितलं. तेव्हा त्यांच्या खिशात एक चिठ्ठी मिळाली. या चिठ्ठीवर असलेल्या मोबाईल नंबरवर फोन केल्यावर सदर व्यक्ती त्या मुलांचे आजोबा असल्याचे समजलं. पोलिसांनी त्यांना तातडीने बीडमध्ये बोलवण्यात आलंय.
धक्कादायक म्हणजे पोलिसांनी सांगितलं की, यवतमाळमधून मुलांचे आजोबा बीडमध्ये आलेत. पण त्यांनी मुलांना जवळ तर सोडाच त्यांच्याकडे पाहिलं देखील नाही. उलट त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांनी पोलिसही चक्रावली. या आजोबांनी विचारलं की, मुलगी पळून जाताना नेलेली स्कूटी आणि रोख रक्कम कुठे आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या वडिलांनी 30 एप्रिल रोजी यवतमाळ पोलिसात मुलगी घरातून स्कूटी आणि रोख रक्कम घेऊन पळून गेल्याची तक्रार नोंदवली होती. दरम्यान बीड आणि यवतमाळ पोलीस त्या दोघांचा शोध घेत आहेत.
धक्कादायक आणि संतापजनक म्हणजे आई तर प्रियकरासोबत पळून गेली. इकडे आजोबांनी त्या मुलांचा स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे या दोन्ही मुलांची रवानगी बीडमधील शिशुगृहात करण्यात आली.
दरम्यान मुलांच्या संगोपनासाठी शासनाच्या विविध यंत्रणा सज्ज आहेत याबद्दल बालकल्याण समितीच्या अधिकाऱ्यांनी बीड पोलिसांना सांगितलं आहे. तसंच अशा परिस्थितीत पालकांनी मुलांना रस्त्यावर सोडण्याऐवजी किंवा शिशुगृहात ठेवण्याऐवजी अधिकृत मदत केंद्र किंवा 1098 हेल्पलाईनचा आधार घ्यावा, असं आवाहनही बालकल्याण समितीच्या अधिकाऱ्यांनी केलं आहे.