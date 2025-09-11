English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दोन दिवसांपूर्वीच पित्याचा मृतदेह सापडला, अन् आज 4 वर्षांची चिमुरडी...; बीड हादरले

Beed Crime News: दोन दिवसांपूर्वीच याच मुलीच्या वडिलांचा मृतदेह इमामपूर रोड परिसरात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला होता. त्यानंतर आता त्या चिमुरडीचा गळफास दिलेल्या अवस्थेत हा मृतदेह आढळून आल्यानं परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 11, 2025, 02:34 PM IST
दोन दिवसांपूर्वीच पित्याचा मृतदेह सापडला, अन् आज 4 वर्षांची चिमुरडी...; बीड हादरले
Beed Crime News Father ended his life by hanging his three year old child

Beed Crime News: बीडमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तीन वर्षीय चिमुकलीचा गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आला आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. धक्कादायक म्हणजे दोन दिवसांपूर्वीच याच मुलीच्या वडिलांचा मृतदेहदेखील गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला होता. 

दोन दिवसांपूर्वी जयराम बोराडे या व्यक्तीने इमामपूर रोड परिसरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली होती. बोराडे यांच्यासोबत त्यांची तीन वर्षांची मुलगी घरातून बाहेर निघाली होती. मात्र बोराडे यांचा मृतदेह सापडल्यानंतर चिमुरडी कुठे गेली असा प्रश्न सर्वांना पडला होता. ती कुठे गेली? तिच्यासोबत काय घडलं? असा प्रश्न सर्वांना पडला होता. तिचा कुठेच शोध लागत नव्हता. पोलिसांकडून तिचा शोध घेण्यात येत होता.  मात्र आज सकाळी याच परिसरात एका झाडाला गळफास दिलेल्या अवस्थेत तिचा मृतदेह आढळून आला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जयराम बोराडे यानेच रागाच्या भरात आधी चिमुकलीला फासावर लटकवले आणि नंतर त्याने स्वतः गळफास घेतला. जयराम याने दोन दिवसांपूर्वी मुलीला घरातून दुचाकी वर बाहेर आणले. त्यानंतर बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रामनगर परिसरात एका झाडाला मुलीची गळफास देऊन निर्घुण हत्या केली. त्यानंतर याच परिसरापासून आठ किलोमीटर दूर अंतरावर जाऊन स्वतःही गळफास घेत जीवन यात्रा संपवली. कौटुंबिक कलहातून आधी हत्या आणि त्यानंतर आत्महत्या केली असावी असा अंदाज बीड पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

पोटच्या निष्पाप गोळ्याला गळफास देऊन हत्या करणाऱ्या पित्याने हे निर्दयी पाऊल का उचलले याचा तपास आता बीड पोलिस करत आहेत.. मात्र या घटनेनी बीडमध्ये माणुसकी शिल्लक नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. हत्या नेमकी कशामुळे केली आणि स्वतः आत्महत्या का केली याचा तपास आता बीड पोलिस करत आहेत.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
beed crime newsbeed news todaybeed live newsbeed crime news todayबीड ताज्या बातम्या

