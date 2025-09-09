English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बीड पुन्हा हादरलं! नर्तिकेवर जीव जडला अन् गेवराईचा उपसरपंचाने तिच्या गावात जाऊन...

Beed Crime News : बीड जिल्ह्यातील गेवराईमधील तरुण उपसरपंचाचा मृत्यूचे गूढ उकलले. नाचणाऱ्या पोरीवर जीव जडल्यामुळे उपसरपंचाने धक्कादायक पाऊल उचलले. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 9, 2025, 11:11 PM IST
Beed Crime News : सरपंच संतोष देशमुख यांचं अपहरण आणि त्यानंतर निर्घृण हत्या प्रकरण ताज्य असताना बीड पुन्हा एका धक्कादायक घटनेने हादरलंय. बीडच्या गेवराई तालुक्यातील लुखा मसला येथील उपसरपंचाचा डोक्यात गोळी लागून मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना 5 सप्टेंबर 2025 समोर आलीय. गोविंद जगन्नाथ बर्गे यांचा संशयास्पद मृतदेह आढळून आला. या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे. 

त्या नर्तिकेमुळे गोविंदने...

मिळालेल्या माहितीनुसार सदर गोविंद बर्गे याचं वैराग जवळील सासुरे येथील एका नर्तिकेसोबत प्रेम प्रकरण होते. गेवराई तालुक्यातील गोविंद जगन्नाथ बर्गे हे प्लॉटिंगचे व्यवसाय करत होते. या व्यवसात त्यांचा हळूहळू चांगला जम बसायला लागला होता. त्यानंतर काही काळात हा व्यवसाय करत असताना त्यांची ओळख पारगाव कलाकेंद्रातील नर्तिकेशी झाली. त्यानंतर ही ओळख जवळीकमध्ये वाढत गेली आणि या ओळखीचे रुपांतर प्रेमात झालं. प्रेमात असताना गोविंद यांनी नर्तिकेला सोन्याच्या नाण्यांसह अनेक महागड्या भेटवस्तू दिल्यात. एवढंच नाही तर त्यांनी काही दिवसांपूर्वी पावणे दोन लाखांचा एक मोबाईल तिला दिला होता. सगळं सुरुळीत चालत असताना अचानाक गेल्या चार पाच दिवसांपासून त्यांच्यामध्ये भांडणं सुरु झाली होती. 

पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार गोविंद हा नर्तिकेच्या गावी गेला होता. तिथे सासुरे गावातील परिसरात एका काळ्या रंगाच्या गाडीत त्याचा मृतदेह आढळला आहे. पोलिसांनी या गाडीची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तिथे त्यांना काळ्या रंगाच्या गाडीत मृतावस्थेत गोविंद आढळून आला. तपास केल्यानंतर या मृतदेहाची ओळख पटली. पोलिसांनी गाडीची झाडाझडती घेतल्यानंतर तिथे त्यांना एक पिस्तूल देखील आढळली आहे. जी पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहे. याच पिस्तुलीनेच गोविंदचा डोक्यात गोळी लागली आहे. पण गोविंदने आत्महत्या केली की हत्याचा तपास पोलीस करत आहेत. 

FAQ

1. गोविंद बर्गे यांचा मृत्यू कसा झाला?
बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील लुखा मसला येथील उपसरपंच गोविंद जगन्नाथ बर्गे (वय ४५) यांचा डोक्यात गोळी लागून संशयास्पद मृत्यू झाला. त्यांचा मृतदेह वैराग जवळील सासुरे गावात एका काळ्या रंगाच्या गाडीत आढळला. पोलिस तपासात असे समोर आले की, डोक्यात गोळी लागली असून, पिस्तूलही गाडीत सापडले आहे. हे आत्महत्या आहे की हत्या, याचा तपास सुरू आहे.

2. ही घटना कुठे आणि कधी घडली?
घटना गेवराई तालुक्यातील लुखा मसला येथे घडली. मृतदेह ५ सप्टेंबर २०२५ रोजी सासुरे गाव परिसरात काळ्या रंगाच्या गाडीत आढळला. पोलिसांना माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि तपास सुरू केला.

3. गोविंद बर्गे यांच्याबद्दल काय माहिती आहे?
गोविंद जगन्नाथ बर्गे हे लुखा मसला गावचे उपसरपंच होते आणि प्लॉटिंगचा व्यवसाय करत होते. त्यांच्या व्यवसायाला चांगला जम बसला होता. ते गावातील प्रभावशाली नेते म्हणून ओळखले जात होते. या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे, विशेषतः सरपंच संतोष देशमुख हत्येनंतर बीडमधील गुन्हेगारी वाढल्याने.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

