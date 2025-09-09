बीड पुन्हा हादरलं! नर्तिकेवर जीव जडला अन् गेवराईचा उपसरपंचाने तिच्या गावात जाऊन...

Beed Crime News : सरपंच संतोष देशमुख यांचं अपहरण आणि त्यानंतर निर्घृण हत्या प्रकरण ताज्य असताना बीड पुन्हा एका धक्कादायक घटनेने हादरलंय. बीडच्या गेवराई तालुक्यातील लुखा मसला येथील उपसरपंचाचा डोक्यात गोळी लागून मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना 5 सप्टेंबर 2025 समोर आलीय. गोविंद जगन्नाथ बर्गे यांचा संशयास्पद मृतदेह आढळून आला. या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार सदर गोविंद बर्गे याचं वैराग जवळील सासुरे येथील एका नर्तिकेसोबत प्रेम प्रकरण होते. गेवराई तालुक्यातील गोविंद जगन्नाथ बर्गे हे प्लॉटिंगचे व्यवसाय करत होते. या व्यवसात त्यांचा हळूहळू चांगला जम बसायला लागला होता. त्यानंतर काही काळात हा व्यवसाय करत असताना त्यांची ओळख पारगाव कलाकेंद्रातील नर्तिकेशी झाली. त्यानंतर ही ओळख जवळीकमध्ये वाढत गेली आणि या ओळखीचे रुपांतर प्रेमात झालं. प्रेमात असताना गोविंद यांनी नर्तिकेला सोन्याच्या नाण्यांसह अनेक महागड्या भेटवस्तू दिल्यात. एवढंच नाही तर त्यांनी काही दिवसांपूर्वी पावणे दोन लाखांचा एक मोबाईल तिला दिला होता. सगळं सुरुळीत चालत असताना अचानाक गेल्या चार पाच दिवसांपासून त्यांच्यामध्ये भांडणं सुरु झाली होती.
पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार गोविंद हा नर्तिकेच्या गावी गेला होता. तिथे सासुरे गावातील परिसरात एका काळ्या रंगाच्या गाडीत त्याचा मृतदेह आढळला आहे. पोलिसांनी या गाडीची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तिथे त्यांना काळ्या रंगाच्या गाडीत मृतावस्थेत गोविंद आढळून आला. तपास केल्यानंतर या मृतदेहाची ओळख पटली. पोलिसांनी गाडीची झाडाझडती घेतल्यानंतर तिथे त्यांना एक पिस्तूल देखील आढळली आहे. जी पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहे. याच पिस्तुलीनेच गोविंदचा डोक्यात गोळी लागली आहे. पण गोविंदने आत्महत्या केली की हत्याचा तपास पोलीस करत आहेत.
1. गोविंद बर्गे यांचा मृत्यू कसा झाला?
बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील लुखा मसला येथील उपसरपंच गोविंद जगन्नाथ बर्गे (वय ४५) यांचा डोक्यात गोळी लागून संशयास्पद मृत्यू झाला. त्यांचा मृतदेह वैराग जवळील सासुरे गावात एका काळ्या रंगाच्या गाडीत आढळला. पोलिस तपासात असे समोर आले की, डोक्यात गोळी लागली असून, पिस्तूलही गाडीत सापडले आहे. हे आत्महत्या आहे की हत्या, याचा तपास सुरू आहे.
2. ही घटना कुठे आणि कधी घडली?
घटना गेवराई तालुक्यातील लुखा मसला येथे घडली. मृतदेह ५ सप्टेंबर २०२५ रोजी सासुरे गाव परिसरात काळ्या रंगाच्या गाडीत आढळला. पोलिसांना माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि तपास सुरू केला.
3. गोविंद बर्गे यांच्याबद्दल काय माहिती आहे?
गोविंद जगन्नाथ बर्गे हे लुखा मसला गावचे उपसरपंच होते आणि प्लॉटिंगचा व्यवसाय करत होते. त्यांच्या व्यवसायाला चांगला जम बसला होता. ते गावातील प्रभावशाली नेते म्हणून ओळखले जात होते. या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे, विशेषतः सरपंच संतोष देशमुख हत्येनंतर बीडमधील गुन्हेगारी वाढल्याने.