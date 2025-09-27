English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Beed Crime: "मैं तो छूट जाऊंगा लेकीन तेरा...", हत्या झालेल्या पत्रकाराच्या मुलाचा वाल्मिक कराडसोबतचा 'तो' व्हिडीओ व्हायरल

Beed Crime: बीडमधील पत्रकाराच्या मुलाच्या हत्येनंतर एक धक्कादायक व्हिडीओ समोर आला आहे. ज्यामुळे शहरात एकच खळबळ माजली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 27, 2025, 08:42 PM IST
Beed Journalist Son Murder Case : बीडमधील पत्रकार देवेंद्र ढाका यांचा मुलगा यश ढाका याचा हत्येनंतर एक धक्कादायक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. पूर्ववैमनस्यातून मित्रासोबत झालेल्या वादातून ही हत्या झाल्याच पोलिसांकडून माहिती देण्यात आली होती. याप्रकरणात पोलिसांनी यशवर सपासप वार करणाऱ्या मित्राला 24 तासात अटक केली आहे. त्यानंतर आता यश ढाका याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे. या व्हिडीओमध्ये वाल्मिक कराडसोबतचा यशचा फोटो असलेला व्हिडीओ आहे. 

यश ढाका या 22 वर्षीय इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेणाऱ्या तरुणाची चौघांनी हत्याचा केल्याचा पोलिसांनी सांगितलं. गुरुवारी रात्री साडेआठ वाजता गजबलेल्या चौकात त्याची चाकूने भोसकून यशचा खून केला. हत्या करण्यात आलेल्या यश ढाकाचा जुना फोटो व्हायरल होत असून अनेक चर्चा रंगल्या आहेत. या फोटोमध्ये यश संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराडसोबत दिसत आहे. एका कार्यालयातील हा फोटो असून, वाल्मिक कराड खुर्चीवर बसलेला असून, यश शेजारी उभा असल्याच या व्हिडीओमध्ये पाहिला मिळत आहे. 

याच फोटोचा एका हिंदीतील संवादासोबत व्हिडीओ बनवण्यात आलेला असून 'मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ, अपने पैसे, अपने दबदबे, अपने बल से मैं तो छुट जाऊंगा लेकिन तेरा क्या होगा मेरा दोस्त, तेरा क्या होगा?', असा हा संवाद तुम्हाला ऐकायला मिळतोय. हाच व्हिडीओ यश ढाकाच्या हत्येनंतर व्हायरल झाल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थितीत झाले आहेत. 

गेल्या काही दिवसांपासून बीड शहरातील गुन्हेगारीचे प्रमाण पाहता, पोलिसांच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत करण्यात येत आहे. 

FAQ

1. यश ढाका हत्याकांड नेमके काय आहे?
बीड शहरातील गजबले चौकात गुरुवारी, २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री साडेआठ वाजता स्थानिक पत्रकार देवेंद्र ढाका यांचा २२ वर्षीय मुलगा यश ढाका (अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी) याची मित्राने चाकूने हत्या केली. पूर्ववैमनस्यातील किरकोळ वाद वाढला आणि यशला सपासप वार करून खून झाला.

2. हत्येची घटना कशी घडली?
यश आणि त्याचा मित्र सूरज काटे यांच्यात किरकोळ वाद झाला. वाद चिघळताच सूरजने चाकू काढून यशच्या छातीत सपासप वार केले. यश रक्तबंबाळ झाला आणि मित्रांनी जिल्हा रुग्णालयात नेले, पण डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.

3. हत्येचे कारण काय आहे?
महिनाभरापूर्वी झालेल्या वाढदिवसाच्या पार्टीत यश आणि सूरज यांच्यात वाद झाला होता. या जुन्या वैरातून गुरुवारी रात्री पुन्हा वाद वाढला आणि हत्या झाली, असे पोलिस तपासात समोर आले.

4. आरोपी सूरज काटे कोण आहे?
सूरज काटे हा यशचा मित्र आहे. हत्येनंतर तो फरार झाला, पण पोलिसांनी २४ तासांत अटक केली. त्याच्यावर खूनाचा गुन्हा (IPC कलम ३०२) दाखल आहे.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
yash dhaka newsyash dhaka beedyash dhaka crime newsyash dhaka beed crimeBeed Crime

