बीड पुन्हा हादरलं! पत्रकाराच्या मुलाची हत्या; 'त्या' बर्थ-डे पार्टीत नेमकं काय घडलं?

Beed Crime : बीड जिल्हा हा गुन्हेगारी घटनांमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून खूप जास्त चर्चेत आहे. संतोष माने प्रकरण ताजे असताना नुकताच उपसरपंचने नर्तकीच्या नादी लागून आपली जीवन संपवलं. या घटना ताज्या असताना आता बीडमध्ये पत्रकाराचा 22 वर्षीय मुलाची निघृण हत्या करण्यात आली. बीड जिल्ह्यात गुरुवारी 25 सप्टेंबरला या घटनेमुळे एकच खळबळ माजली.
स्थानिक वर्तमानपत्रातील पत्रकार देवेंद्र ढाका यांचा मुलगा यश ढाका याची त्याच्याच मित्राने धारधार शस्त्राने हत्या केली. यश हा अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत होता. गुरुवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास माने कॉम्प्लेक्स परिसरात ही घटना घडली. यश आणि त्याचा मित्र सूरज काटे यांच्यात वाद झाला. वाद चिघळताच सूरजने जवळ ठेवलेला चाकू काढून थेट यशच्या छातीत सपासप वार केला. दोन वार आरपार गेल्याने यश रक्तबंबाळ झाल्यानंतर तातडीने त्याला मित्रांनी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं, मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं.
साधारण महिनापूर्वी झालेल्या बर्थ पाटीदरम्यान झालेल्या वादातून दोघांध्ये वैर निर्माण झालं होतं. या जुन्या वैरातून हा खून झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. त्यातूनच दोघांमध्ये खुन्नस निर्माण झाली होती. गुरुवारी रात्री पुन्हा वाद झाल्यानंतर सूरजने चाकू हाती घेत थेट हल्ला केला. घटनेनंतर सूरज फरार झाला, मात्र पोलिसांनी तातडीने त्याला अटक क
पत्रकाराच्या मुलाचा खून झाल्याने बीड शहरात मोठी खळबळ माजली आहे. अत्यंत वर्दळीच्या भागात घडलेल्या या हत्येमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आलाय.
FAQ
1. यश ढाका हत्याकांड नेमके काय आहे?
बीड जिल्ह्यातील माने कॉम्प्लेक्स परिसरात २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री साडेआठ वाजता स्थानिक पत्रकार देवेंद्र ढाका यांचा २२ वर्षीय मुलगा यश ढाका याची त्याच्याच मित्राने धारदार शस्त्राने हत्या केली. यश हा अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी होता, आणि हत्येनंतर बीड शहरात खळबळ उडाली.
2. हत्येची घटना कशी घडली?
यश ढाका आणि त्याचा मित्र सूरज काटे यांच्यात किरकोळ वाद झाला. वाद चिघळताच सूरजने जवळ ठेवलेला चाकू काढून यशच्या छातीत दोन वार केले, जे आरपार गेले. यश रक्तबंबाळ झाला आणि मित्रांनी तात्काळ जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले, पण डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.
3. हत्येचे कारण काय आहे?
हत्येचे मुख्य कारण महिनाभरापूर्वी झालेल्या वाढदिवसाच्या पार्टीत झालेला वाद आहे. या वादातून दोघांमध्ये वैर निर्माण झाले होते. गुरुवारी रात्री पुन्हा वाद वाढल्यावर सूरजने चाकूने हल्ला केला.
4. आरोपी सूरज काटे कोण आहे?
सूरज काटे हा यश ढाकाचा मित्र आहे. हत्येनंतर तो फरार झाला, पण पोलिसांनी तात्काळ अटक केली. त्याच्यावर खूनाचा गुन्हा दाखल झाला आहे.