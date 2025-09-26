English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बीड पुन्हा हादरलं! पत्रकाराच्या मुलाची हत्या; 'त्या' बर्थ-डे पार्टीत नेमकं काय घडलं?

Beed Crime : बीडमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्रकाराच्या मुलाची निघृण हत्या करण्यात आली आहे. 22 वर्षीय यश देवेंद्र ढाकाची सपासप वार करुन हत्या करण्यात आली. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 26, 2025, 03:02 PM IST
बीड पुन्हा हादरलं! पत्रकाराच्या मुलाची हत्या; 'त्या' बर्थ-डे पार्टीत नेमकं काय घडलं?

Beed Crime : बीड जिल्हा हा गुन्हेगारी घटनांमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून खूप जास्त चर्चेत आहे. संतोष माने प्रकरण ताजे असताना नुकताच उपसरपंचने नर्तकीच्या नादी लागून आपली जीवन संपवलं. या घटना ताज्या असताना आता बीडमध्ये पत्रकाराचा 22 वर्षीय मुलाची निघृण हत्या करण्यात आली. बीड जिल्ह्यात गुरुवारी 25 सप्टेंबरला या घटनेमुळे एकच खळबळ माजली. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय घडलं नेमकं?

स्थानिक वर्तमानपत्रातील पत्रकार देवेंद्र ढाका यांचा मुलगा यश ढाका याची त्याच्याच मित्राने धारधार शस्त्राने हत्या केली. यश हा अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत होता. गुरुवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास माने कॉम्प्लेक्स परिसरात ही घटना घडली. यश आणि त्याचा मित्र सूरज काटे यांच्यात वाद झाला. वाद चिघळताच सूरजने जवळ ठेवलेला चाकू काढून थेट यशच्या छातीत सपासप वार केला. दोन वार आरपार गेल्याने यश रक्तबंबाळ झाल्यानंतर तातडीने त्याला मित्रांनी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं, मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं.

बर्थ डे पार्टी काय झालं?

साधारण महिनापूर्वी झालेल्या बर्थ पाटीदरम्यान झालेल्या वादातून दोघांध्ये वैर निर्माण झालं होतं. या जुन्या वैरातून हा खून झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.  त्यातूनच दोघांमध्ये खुन्नस निर्माण झाली होती. गुरुवारी रात्री पुन्हा वाद झाल्यानंतर सूरजने चाकू हाती घेत थेट हल्ला केला. घटनेनंतर सूरज फरार झाला, मात्र पोलिसांनी तातडीने त्याला अटक क

हेसुद्धा वाचा - Pranjal Khewalkar : एकनाथ खडसेंचे जावई प्रांजल खेवलकरबदद्ल मोठी अपडेट; रेव्ह पार्टीतून…पुणे सत्र न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

पत्रकाराच्या मुलाचा खून झाल्याने बीड शहरात मोठी खळबळ माजली आहे. अत्यंत वर्दळीच्या भागात घडलेल्या या हत्येमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आलाय.

FAQ

1. यश ढाका हत्याकांड नेमके काय आहे?
बीड जिल्ह्यातील माने कॉम्प्लेक्स परिसरात २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री साडेआठ वाजता स्थानिक पत्रकार देवेंद्र ढाका यांचा २२ वर्षीय मुलगा यश ढाका याची त्याच्याच मित्राने धारदार शस्त्राने हत्या केली. यश हा अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी होता, आणि हत्येनंतर बीड शहरात खळबळ उडाली.

2. हत्येची घटना कशी घडली?
यश ढाका आणि त्याचा मित्र सूरज काटे यांच्यात किरकोळ वाद झाला. वाद चिघळताच सूरजने जवळ ठेवलेला चाकू काढून यशच्या छातीत दोन वार केले, जे आरपार गेले. यश रक्तबंबाळ झाला आणि मित्रांनी तात्काळ जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले, पण डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.

3. हत्येचे कारण काय आहे?
हत्येचे मुख्य कारण महिनाभरापूर्वी झालेल्या वाढदिवसाच्या पार्टीत झालेला वाद आहे. या वादातून दोघांमध्ये वैर निर्माण झाले होते. गुरुवारी रात्री पुन्हा वाद वाढल्यावर सूरजने चाकूने हल्ला केला.

4. आरोपी सूरज काटे कोण आहे?
सूरज काटे हा यश ढाकाचा मित्र आहे. हत्येनंतर तो फरार झाला, पण पोलिसांनी तात्काळ अटक केली. त्याच्यावर खूनाचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Beed Crimecrime news in beedPolice Casebeed crime newsBeed murder case

इतर बातम्या

'ताडपत्री ते फ्लॅट...' MHADA मुळं मराठमोळ्या अभिन...

मनोरंजन