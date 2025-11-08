English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Crime News : नगरपरिषद इमारतीच्या छतावर कर्मचाऱ्यानं संपवलं आयुष्य; बीडमधील धक्कादायक घटना

Beed News : बीडमधील आणखी एका धक्कादायक घटनेनं सर्वांच्या नजरा वळवल्या असून, समोर आलेला घटनाक्रम अन् संपूर्ण वास्तव हादरवणारं....    

सायली पाटील | Updated: Nov 8, 2025, 10:02 AM IST
Crime News : नगरपरिषद इमारतीच्या छतावर कर्मचाऱ्यानं संपवलं आयुष्य; बीडमधील धक्कादायक घटना
beed crime news nagarparishad employee ended life dead body found on terrace

महेंद्र मुधोळकर, झी मीडिया, बीड : (Beed News) बीडमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून कैक गुन्हेगारी आणि त्या धर्तीवरील घटना घडल्या असून हा भाग कैक कारणांनी लक्ष वेधत असतानाच आता आणखी एक हादरवणारं वृत्त समोर आलं. बीड नगरपरिषद इमारतीच्या छतावर एका कर्मचाऱ्यानं आयुष्य संपवलं असून, गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळल्याने शहरात एकच खळबळ उडाली. मृताचे नाव अविनाश धांडे (वय अंदाजे 40 वर्षे) असे असून, ते नगरपरिषदेच्या वसुली विभागात कार्यरत असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

शनिवारी स्वच्छता कर्मचारी कामावर आले आणि...

शनिवारी सकाळच्या सुमारास नेहमीप्रमाणे नगरपरिषदेतील स्वच्छता कर्मचारी कामावर आले. तिथं ते इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर गेले असता एका शिडीला कोण व्यक्ती गळफास घेतल्याचं पाहून त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. त्यांनी त्वरित ही माहिती वरिष्ठ अधिकारी आणि पोलिसांना दिली. ज्यानंतर बीड शहर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा सुरू केला.

प्राथमिक तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार आत्महत्या असल्याचा अंदाज पोलिसांनी वर्तवला असून, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आला. मात्र आत्महत्येचं कारण मात्र अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. अविनाश धांडे हे गेल्या काही वर्षांपासून वसुली विभागात चांगलं काम करत होते. त्यांच्या अकस्मात मृत्यूने सहकाऱ्यांमध्येही  शोककळा पसरली आहे.

प्रशासनातही मोठी खळबळ...

नगरपरिषदेच्या इमारतीतच असा प्रकार घडल्याने प्रशासनातही मोठी खळबळ माजली आहे. ज्यामुळं सदर घटनेचा सखोल तपास बीड शहर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक शीतलकुमार बल्लाळ  यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असून, धांडे यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील तसेच कामाशी संबंधित बाबींचा तपास पोलिसांकडून केला जात आहे. स्थानिकांनी प्रशासनाकडे या घटनेचा तपास जलद गतीने करण्याची मागणी केली असून, धांडे यांच्या आत्महत्येचं कारण समजून घेण्यासाठी प्रशासनाने गंभीरपणे चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.

FAQ

बीडमध्ये कोणती धक्कादायक घटना घडली?
बीड नगरपरिषद इमारतीच्या छतावर एका कर्मचाऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. यामुळे शहरात खळबळ उडाली आहे. 

मृताचे नाव आणि वय काय आहे?
मृताचे नाव अविनाश धांडे असून, त्यांचे वय अंदाजे 40 वर्षे आहे. ते नगरपरिषदेच्या वसुली विभागात कार्यरत होते.

घटना कधी आणि कशी उघडकीस आली?
शनिवारी सकाळी स्वच्छता कर्मचारी कामावर आले असता, इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर शिडीला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळला. त्यांनी त्वरित वरिष्ठ अधिकारी आणि पोलिसांना माहिती दिली. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
beed newscrime newsbeed nagarparishadEmployeedead body

इतर बातम्या

Video: धक्कादायक! वृद्धेच्या पापण्यांतून निघाल्या 250 उवा अ...

भारत