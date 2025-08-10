English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बीडमध्ये पुन्हा खळबळ; सतीश भोसले उर्फ खोक्यासाठी गांजा भरलेला चेंडू फेकला; गांजा वाटपावरून तुफान राडा

बीड जिल्हा कारागृहात गांजा वाटपावरून राडा झाला आहे. कारागृहातील कर्मचाऱ्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या आहेत.  खोक्या ऊर्फ सतीश भोसलेसह तीन न्यायाधीन बंदयाविरोधात गुन्हा दाखल.

वनिता कांबळे | Updated: Aug 10, 2025, 08:57 PM IST
Beed Crime News : बीडमध्ये गुन्हेगारी घटनांमध्ये वाढ होत असतानाच आता एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार घडला आहे. बीड जिल्हा कारागृहात अज्ञात व्यक्तीने गांजा भरलेला चेंडू फेकला. चेंडूतील गांजा वाटपावरून कैद्यांमध्ये तुफान राडा झाला. कारागृहातील कर्मचाऱ्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या. हा गांजा मागवणारा दुसरा तिसरा कुणी नसून सतीश भोसले उर्फ खोक्या आहे.  तो आमदार सुरेश धस यांचा जवळचा कार्यकर्ता आहे. 

बीड जिल्हा कारागृह कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून सतत वादाच्या भोवऱ्यात आहे. अज्ञात व्यक्तीने शनिवारी सकाळी जिल्हा कारागृहात गांजा भरलेला चेंडू फेकला. याच गांजा वाटपावरून चार न्यायाधीन कैंद्यामध्ये जोरदार राडा झाला. यावेळी कारागृह कर्मचाऱ्यांनी धाव घेत कैद्यांच्या हातातील चेंडू ताब्यात घेतला. यावरून कैद्यांनी कर्मचाऱ्यांनाच जीवे मारण्याची धमकी देत पुन्हा राडा घातल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 

याप्रकरणी कारागृह प्रशासनाने जिल्हाधिकारी यांच्यासह कारागृह वरिष्ठांनी माहिती दिली. त्याच अनुषंगाने आज पोलिस आणि जिल्हाधिकारी प्रशासनाकडून कारागृहात जाऊन पंचनामा करण्यात आला. यावेळी गांजा कैद्यांनीच मागितल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी खोक्या ऊर्फ सतीश भोसले याच्यासह तीन जणांवर शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खोक्याला वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली होती. त्याला जामीन देखील मिळाला होता. आता खोक्याचा नवा कारनामा समोर आल्यामुळे खोक्याच्या अडचणीत आता मोठी वाढ झाली आहे.

अटक झाल्यानंतर खोक्याला VIP ट्रीटमेंट देण्यात आली होती. सतीश भोसले उर्फ खोक्या याला जिल्हा कारागृह बाहेर व्हीआयपी ट्रीटमेंट देणाऱ्या दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांना पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी निलंबित केलं आहे. तसेच संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. कारागृह परिसराबाहेर सतीश भोसलेला जेवणाचे डबे देण्यात आले. तसेच त्याच्या मित्रांकडून त्याची शाही बडदास्त राखण्यात आली. या संपूर्ण घटनेचा एक व्हिडिओ समाज माध्यमावर समोर आला होता. याचीच गंभीर दखल घेत पोलिसांनी कारवाई केली. 

 

