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बीड जिल्ह्यात एक नवा घोटाळा समोर आल्यानं खळबळ; आमदार विजयसिंह पंडित यांचा गंभीर आरोप

बीड जिल्ह्यातून एक नवा घोटाळा समोर आल्यानं खळबळ उडाली. हजारो ब्रास वाळूचा अपहार केल्याचा आरोप करण्यात आला. यात वाळू माफियांसह महसूल विभागातील कर्मचारी आणि तहसीलदारांचाही समावेश आहे. यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झालेले आहेत.

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 20, 2026, 11:56 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:56 PM IST
बीड जिल्ह्यात एक नवा घोटाळा समोर आल्यानं खळबळ; आमदार विजयसिंह पंडित यांचा गंभीर आरोप

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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