/बीड जिल्ह्यात एक नवा घोटाळा समोर आल्यानं खळबळ; आमदार विजयसिंह पंडित यांचा गंभीर आरोप

Beed Crime News : बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील गोदावरी नदीपात्रातील वाळू पट्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे आरोप पुन्हा एकदा चर्चेत आलेत. घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनानं लिलाव प्रक्रिया राबवली होती. मात्र या प्रक्रियेचा गैरफायदा घेत तहसीलदार संदीप खोमणे आणि महसूल विभागातील काही कर्मचाऱ्यांनी वाळू माफियांसोबत संगनमत करून तब्बल 26 हजार ब्रास वाळूचा अपहार केल्याचा गंभीर आरोप आमदार विजयसिंह पंडित यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे वाळू वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सपोर्ट परमिट हे नियमांनुसार चारचाकी किंवा मालवाहू वाहनांसाठी दिलं जातं. मात्र येथे चक्क एका दुचाकीच्या क्रमांकावर परमिट जारी झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात किती मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला असावा, याची चर्चा सुरू झाली आहे. संबंधित तहसीलदारांवर तात्काळ बडतर्फीची कारवाई करून त्यांच्याकडील मुद्देमाल जप्त करावा, अशी मागणी आमदार विजयसिंह पंडित यांनी केली आहे.
वाळूपट्ट्यात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचं समोर आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली. आतापर्यंत चोरट्या मार्गाने वाहनांमधून वाळू तस्करी होत असल्याच्या घटना समोर येत होत्या. मात्र यावेळी घरकुल लाभार्थ्यांच्या नावाचा वापर करून दुचाकीच्या क्रमांकावर वाळू वाहतुकीची परवानगी मिळाल्याने प्रशासनही काही काळ गोंधळात पडले. संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार संदीप खोमणे यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या विरोधात नेमकी कोणती कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
वाळू घोटाळ्याचे एकामागोमाग एक धक्कादायक तपशील समोर येत असताना जिल्हा प्रशासनाचीही मोठी गोची झाली आहे. कारण दुचाकीच्या क्रमांकावर इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सपोर्ट परमिट जारी होऊन त्याचा वापर होत असतानाही प्रशासनाला याची माहिती नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे...दरम्यान, गेवराईचे तहसीलदार संदीप खोमणे यांच्या कार्यकाळातील इतर व्यवहारांचीही सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी आता सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या नार्को चाचणीची मागणीही पुढे येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील चौकशीचा आवाका आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. दुचाकीच्या क्रमांकावर वाळू वाहतुकीचे ई-परमिट जारी होणे ही केवळ तांत्रिक चूक आहे की संगनमतातून झालेला मोठा भ्रष्टाचार, याचे उत्तर आता चौकशीतूनच समोर येणार आहे. मात्र या प्रकरणाने महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असून दोषींवर नेमकी काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.