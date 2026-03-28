2 वर्षांची चिमुरडी, लैंगिक अत्याचार अन् बीड पुन्हा हादरलं, चुलत्यानेच केलं लाजिरवाणं कृत्य, असं फुटलं बिंग?

Beed Crime News: बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई तालुक्यात घडलेली एक हृदय पिळवटून टाकणारी घटना सध्या राज्यभर चर्चेत आली आहे. एका लहानग्या मुलीच्या मृत्यूमागील कारण सुरुवातीला साधा अपघात असल्याचे वाटत होते, मात्र तपासाच्या पुढील टप्प्यात समोर आलेली माहिती अत्यंत धक्कादायक ठरली. या घटनेमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात संशयित व्यक्ती ही मुलीच्या जवळच्या नात्यातील असल्याने या घटनेने माणुसकीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
17 मार्च 2026 रोजी अंबाजोगाई तालुक्यातील एका गावात 2 वर्षांच्या चिमुरडीचा घरासमोरील पाण्याच्या हौदात पडून मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली होती. सुरुवातीला हा अपघात असल्याचे गृहित धरून पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली. मात्र, अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदन करताना डॉक्टरांना वेगळेच संकेत मिळाले.
शवविच्छेदन अहवालात मुलीवर अत्याचार झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास अधिक गांभीर्याने सुरू केला. पोलिस निरीक्षक 'मुरलीधर खोकले' यांनी वरिष्ठ अधिकारी 'नवनीत कांवत', 'चेतना तिडके' आणि 'ऋषिकेश शिंदे' यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपासाची दिशा बदलली.
तपासादरम्यान पोलिसांनी गावातील अनेक लोकांची चौकशी केली. त्यावेळी पीडितेचा 15 वर्षांचा चुलत भाऊ गेल्या काही दिवसांपासून विचित्र वागत असल्याची माहिती समोर आली. तो सतत रडत होता आणि नीट जेवतही नव्हता, त्यामुळे पोलिसांचा संशय अधिकच बळावला.
पोलिसांनी त्याला विश्वासात घेऊन विचारपूस केली असता, त्याने अखेर गुन्ह्याची कबुली दिली. या कबुलीजबाबानंतर संपूर्ण प्रकरण स्पष्ट झाले आणि तपासाला निर्णायक वळण मिळाले.
चौकशीत आरोपीने सांगितले की, घटनेच्या काही दिवस आधी त्याने चिमुरडीला चॉकलेटचे आमिष दाखवून दुचाकीवर बसवले. घरात कोणी नसल्याचा फायदा घेत त्याने मोबाईलवर अश्लील व्हिडिओ पाहून तिच्यावर अत्याचार केला. यापूर्वी देखील त्याने एकदा असाच प्रकार केल्याची माहिती समोर आली आहे.
ही बाब समोर आल्यानंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली असून नागरिकांकडून कठोर कारवाईची मागणी होत आहे. या घटनेने पालकांमध्येही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिल्यानंतर अंबाजोगाई ग्रामीण पोलिस स्टेशनमध्ये त्याच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या कलम 64(1) तसेच पोक्सो कायद्याच्या कलम 4, 6, 8 आणि 12 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात पोलिस निरीक्षक 'मुरलीधर खोकले' यांनी सरकारतर्फे फिर्यादी म्हणून भूमिका बजावली आहे.
पुढील तपास पिंक स्क्वाडचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक 'संतोष जाधवर' यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा अधिक सखोल तपास सुरू असून, या घटनेमागील इतर बाबींचाही शोध घेतला जात आहे.