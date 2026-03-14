घरातून उचलून नेत अत्याचार केला आणि पीडित महिलेला गावच्या चावडीवर बांधलं; UP, बिहार नाही तर महाराष्ट्रात घडलेय भयानक घटना

Beed Crime News : बीडमध्ये राज्याला हादरवून टाकणारी घटना घडली आहे. घरातून उचलून नेत महिलेवर अत्याचार करण्यात आला आहे. अत्याचार करून महिलेला चावडीवर बांधलं. बीडच्या घटनेनं महाराष्ट्राची मान शरमेनं खाली गेली आहे. या घटनेमुळे महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे.
बीड तालुक्यातील एका गावामध्ये धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. घरात झोपलेल्या विवाहितेला उचलून गावाबाहेर नेत तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला. यानंतर तिला गावामध्ये आणून गावच्या चावडीवर खांबाला बांधून ठेवले गेले हा प्रकार सकाळी समोर आल्यानंतर गावकऱ्यांनी या विवाहितेची सुटका केली. या प्रकरणात पिंपळनेर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपी वैभव पटेकर याला अटक केली आहे. आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने 17 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान या प्रकरणात पिंपळनेर पोलिसांसह पिंक पथकाकडून तपास केला जातोय. परंतु या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
एका 22 वर्षीय विवाहितेवर वारंवार अत्याचार केल्याप्रकरणी तक्रार देण्यासाठी गेलेल्या पीडितेच्या पतीला सहायक उपनिरीक्षकाने कानशिलात मारल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या मारहाणीनंतर पीडितेचा पती ठाण्यातच बेशुद्ध पडल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. शनिवारी पीडिता आणि तिचे पती पुंडलिकनगर ठाण्यात तक्रार देण्यास गेले. तेथे राठोड नामक कर्मचाऱ्याला पीडिता आपबिती सांगत असताना पोलिस आणि पीडितेच्या पतीमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. आरोपानुसार, हिंगे नामक पोलिसाने पीडितेच्या पतीच्या कानशिलात लगावली. जोराचा फटका बसल्याने तो जमिनीवर कोसळला. त्यानंतर पोलिसांच्या वाहनातूनच त्याला तातडीने घाटी रुग्णालयात दाखल केले. या घटनेचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. तर पोलीसांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहे. तर, पीडिताने पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही तपासणीची मागणी केली आहे.