घरातून उचलून नेत अत्याचार केला आणि पीडित महिलेला गावच्या चावडीवर बांधलं; UP, बिहार नाही तर महाराष्ट्रात घडलेय भयानक घटना

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
बीडमध्ये राज्याला हादरवून टाकणारी घटना समोर आली आहे.  घरातून उचलून नेत महिलेवर अत्याचार करण्यात आला आहे.  पीडित महिलेला चावडीवर बांधल आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Mar 14, 2026, 11:21 PM IST
Beed Crime News : बीडमध्ये राज्याला हादरवून टाकणारी घटना घडली आहे. घरातून उचलून नेत महिलेवर अत्याचार करण्यात आला आहे. अत्याचार करून महिलेला चावडीवर बांधलं. बीडच्या घटनेनं महाराष्ट्राची मान शरमेनं खाली गेली आहे. या घटनेमुळे महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

घरात झोपलेल्या विवाहितेला उचलून नेत अत्याचार

बीड तालुक्यातील एका गावामध्ये धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. घरात झोपलेल्या विवाहितेला उचलून गावाबाहेर नेत तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला. यानंतर तिला गावामध्ये आणून गावच्या चावडीवर खांबाला बांधून ठेवले गेले  हा प्रकार सकाळी समोर आल्यानंतर गावकऱ्यांनी या विवाहितेची सुटका केली. या प्रकरणात पिंपळनेर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आरोपीला अटक

पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपी वैभव पटेकर याला अटक केली आहे. आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने 17 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान या प्रकरणात पिंपळनेर पोलिसांसह पिंक पथकाकडून तपास केला जातोय. परंतु या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

पत्नीवर होत असलेल्या अत्याचाराची तक्रार दाखल करायला गेलेल्या पतीला मारहाण

एका 22 वर्षीय विवाहितेवर वारंवार अत्याचार केल्याप्रकरणी तक्रार देण्यासाठी गेलेल्या पीडितेच्या पतीला सहायक उपनिरीक्षकाने कानशिलात मारल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या मारहाणीनंतर पीडितेचा पती ठाण्यातच बेशुद्ध पडल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. शनिवारी पीडिता आणि तिचे पती पुंडलिकनगर ठाण्यात तक्रार देण्यास गेले. तेथे राठोड नामक कर्मचाऱ्याला पीडिता आपबिती सांगत असताना पोलिस आणि पीडितेच्या पतीमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. आरोपानुसार, हिंगे नामक पोलिसाने पीडितेच्या पतीच्या कानशिलात लगावली. जोराचा फटका बसल्याने तो जमिनीवर कोसळला. त्यानंतर पोलिसांच्या वाहनातूनच त्याला तातडीने घाटी रुग्णालयात दाखल केले. या घटनेचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. तर पोलीसांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहे. तर, पीडिताने पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही तपासणीची मागणी केली आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
beed crime news, Woman sexually assaulted in Beed, बीड महिलेवर अत्याचार, बीड क्राईम न्यूज

इतर बातम्या

Explainer: जगातील सर्व सोनं संपणार? 219,891 टन सोन्याचा सा...

विश्व