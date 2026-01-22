बीड: भय इथले संपत नाही! लोखंडी रॉड, लाकडी दांड्यांनी तरुणाला अमानुष मारहाण; कारण...

Beed Crime: बीड जिल्हा हा दिवसेंदिवस गुन्ह्यांचं घर बनत आहे. पुन्हा एकदा या जिल्ह्यात एक अमानवीय घटना घडली. काही महिन्यांपुर्वीच संतोष देशमुखांच्या निर्घृण हत्येने देशभर खळबळ उडवली होती. तर या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं आहे.
घटनेची माहिती आणि पार्श्वभूमी
ही घटना नेकनुर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील खर्डेवाडी गावात सुमारे 3 दिवसांपूर्वी घडली. संदीप आहेर असं जखमी तरुणाचं नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रात्री सुमारे 10 वाजण्याच्या सुमारास गावातील धनराज भोसले हा संदीप आहेर यांच्या घरी गेला. सुरुवातीला त्याने शिवीगाळ केली आणि वाद वाढवत थेट घरासमोरच मारहाण सुरू केली.
हल्ल्याची थरकाप उडवणारी पद्धत
आरोपीने लोखंडी रॉड आणि लाकडी दांड्याचा वापर करून संदीप आहेर यांना अमानुषपणे मारहाण केली. डोक्यावर, पाठीवर आणि हातापायांवर जोरदार वार करण्यात आले. मारहाणीच्या आवाजाने आजूबाजूचे नागरिक गोळा झाले, मात्र आरोपीच्या दहशतीमुळे कुणीही मध्ये पडण्याची हिंमत केली नाही, असं ग्रामस्थांकडून सांगण्यात येत आहे.
आरोपीची गावातील दहशत
धनराज भोसले याची गावात आधीपासूनच दहशत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. यापूर्वीही त्याने अनेक लोकांना मारहाण केल्याच्या घटना असल्याचं सांगण्यात येत आहे. मात्र, त्याच्यावर ठोस कारवाई होत नसल्यामुळे तो अधिक आक्रमक होत असल्याची भावना गावकऱ्यांमध्ये आहे. जखमी तरुणावर सध्या बीडच्या शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती गंभीर असल्याचं सांगितलं जात आहे.
कुटुंबीयांना न्यायाची अपेक्षा
या घटनेनंतर जखमी तरुणाच्या कुटुंबीयांनी आरोपीवर तात्काळ कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. संदीप आहेर यांच्या पत्नीनेही आरोपीविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास नेकनुर पोलीस करत असून, आरोपीविरोधात योग्य ती कारवाई केली जाईल, असं पोलिसांकडून सांगण्यात आलं आहे.
वारंवार घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे. या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई झाली, तरच भविष्यात अशा घटना थांबतील, अशी अपेक्षा ग्रामस्थ आणि पीडित कुटुंब व्यक्त करत आहेत.
लातूरमध्ये काय घडलं?
बीडप्रमाणेे लातूरमध्येदेखील धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आलं आहे. लातूर शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौक परिसरात एका मजुराचा निघृण खून झाला. मला दारू का पाजली नाही? या क्षुल्लक कारणावरून मित्रानेच मित्राच्या डोक्यात फरशी घालून त्याला जागीच ठार केले. अनिल उत्तम झोडपे असे मृत मजुराचे नाव आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून भरचौकात घडलेल्या या प्रकाराने सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शिवाजीनगर पोलिसांनी आरोपी योगेश मुंडे याला तात्काळ अटक केली असून, मृत अनिल यांच्या सासऱ्यांच्या तक्रारीवरून खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.