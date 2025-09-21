Beed Crime : धक्कादायक! सातवीतल्या मुलीचं लग्न लावलं, अन् आईचं जावयासोबत अनैतिक संबंध, त्यानंतर दोघांनी मिळून...

Beed Crime : बीड जिल्ह्याच्या धारून तालुक्यातून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. ही घटना वाचून तुमच्याही तळमस्तकाली आग डोक्यात जाईल. मातृत्वाला काळीमा फासणारी ही घटना चार वर्षांनी उघडकीस आली. आई आणि नातेवाईकांनी सातवी शिकणाऱ्या लेकीचं जबरदस्तीने लग्न लावून दिलं. त्यानंतर समोर आलं की, आईचं जावयासोबत अनैतिक संबंध आहेत. एवढंच नाही तर पतीने त्या अल्पवयीन मुलीसोबत बळजबरीनं शारीरिक संबंध ठेवले. त्या मुलीने सासूला हे सगळं सांगितलं पण तिने त्याकडे दुर्लक्ष केलं. मानसिक आणि शारीरिक छळानंतर त्या मुलीने चार वर्षांनंतर पोलिसांकडे धाव घेतली. (Beed Crime seventh grade girl was married off and her mother had an immoral relationship with her son in law)
पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार धारून तालुक्यातील गावात पीडित मुलगी आणि तिच्या दोन लहान बहिणी आई सोबत राहत होत्या. 2016 मध्ये त्यांचे वडील घर सोडून गेले त्यानंतर 2017 मध्ये पीडित मुलगी सातवीत शिकत असताना तिच्या आईने गावातील एका तरुणासोबत तिचे लग्न लावून दिली. तेही धारूरमधील एका मंदिरात हे लग्न लावण्यात आलं. शिकण्याचा वयात तिच्या आईने त्या मुलीवर संसाराच ओझ टाकलं, तेही तिच्या मनाविरुद्धात. हे लग्न तिच्या मनाविरोधात झालं असून पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीनुसार आई, सासू, मावशी, चुलत दीर, चुलत सासरा आणि चुलत सासूने लग्नासाठी जबरदस्ती केली.
काही दिवसांनी अल्पवयीन मुलीला आईने सासरी नांदायला पाठवले. तिथे गेल्यावर पतीने तिच्यासोबत बळजबरी शारीरिक संबंध ठेवले. याबाबत तिने आईला आणि सासूला सांगितले असता त्या दोघींनीही त्याच्यावर जबरदस्ती केली, संबंध ठेवण्यासाछी. या प्रकरणात नंतर मुलीने आपल्या आईचे पतीसोबत अनैतिक संबंध असल्याचे पाहिल्याने तिला मानसिक त्रास झाल्याचा तक्रारही तिने पोलिसांना केली आहे. तू आम्हाला बदनाम करत आहेस असे म्हणत पती आणि आई दोघे मिळून अल्पवयीन मुलीच त्रास द्याचे, असं धक्कादायक आरोप तिने केला आहे. शेवटी या दोघांच्या त्रासाला कंटाळून तिने घरातून पळ काढत आजी आजोबांचं घर गाठलं. तसंच या त्रासातून सुटका व्हावी यासाठी पीडित मुलीने शेवटी अंबाजोगाईला जात मानव लोक सेवाभावी संस्थेच्या अधिकारी अरुंधती पाटील यांच्याकडे आपली व्यथा मांडली. त्यानंतर हे सगळा प्रकार समोर आला. आता घडलेला सर्व प्रकारानंतर तब्बल चार वर्षांनी या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.